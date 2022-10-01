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Лига чемпионов
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ювентус
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 40
Ювентус 17.5% (7)
X 15% (6)
ПСЖ 67.5% (27)
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Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
ПСЖ
5.00
4.40
1.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
ПСЖ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1
МКЧ
2:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

NAN
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
NAN

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 2 0.4
Рабио Адриен 2 0.4
Маккенни Уэстон 2 0.4
Влахович Душан 1 0.2
Кин Мойзе 1 0.2
Ди Мария Анхель 0 0
Костич Филип 0 0
Паредес Леандро 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 1.2
Месси Лионель 4 0.8
Неймар 2 0.4
Солер Карлос 1 0.2
Хакими Ашраф 0 0
Верратти Марко 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 3 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Перин Маттиа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Бремер Глейсон 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Верратти Марко 3 0
Рамос Серхио 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Фабиан Руис 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
6
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
2
14%
76-90

Пропущено

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3 Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1
Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0
ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2 Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 3 2 0 14 - 6 11
2. Бенфика Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Маккаби Хайфа Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
4. Ювентус Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
2. Бенфика Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Маккаби Хайфа Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Ювентус Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Бенфика Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Маккаби Хайфа Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
4. Ювентус Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 6 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 5 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Лудогорец Рик 1 3
Рейнджерс Сэндс Джеймс 1 3
Лудогорец Кафумана Шоу 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ювентус 17.5% (7)
    X 15% (6)
    ПСЖ 67.5% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    ПСЖ
    5.00
    4.40
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ювентус - ПСЖ

    Исход игры
    Ювентус
    17.5% (7)
    Ничья
    15% (6)
    ПСЖ
    67.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.84% (33)
    Меньше
    13.16% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    55% (22)
    2:1 Ювентус
    10% (4)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
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    ПСЖ
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