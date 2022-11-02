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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Аваи
0:0
Первый тайм: 32'
Ред Булл Брагантино
0'
25' Желтая карточка
Bissoli

Ход матча

25'
Bissoli
 
Лучшие коэффициенты
Аваи
Ничья
Ред Булл Брагантино
3.45
3.35
3.00
Все Коэффициенты
89
Владимир
13
Kevin
II
14
Raniele
4
Rafael
Vaz
25
Натанаэл
16
Клебер
Жан
5
Nonoca
7
Jose
Renato
22
Carlos
Eduardo3
9
Ромуло
77
Bissoli
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Kevin
Lomonaco
21
Natan
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
11
Helio
Junio
10
Hyoran
28
Carlos
Eduardo
III
Аваи
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Аваи
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
4:0
СB
2:0
СB
1:0
К
1:1
К
1:0
СB
3:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
157

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 14 (9) 0.4
Мурики Гильерме 4 (2) 0.11
William Pottker 3 (1) 0.09
Родригес Фелипе II 2 0.06
Kevin II 1 0.03
Carlos Eduardo3 1 0.03
Jean Pyerre 1 0.03
Raniele 1 0.03
Chaves Arthur 1 0.03
Натанаэл 0 0
Bruno Silva II 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 10 (1) 0.29
Alerrandro 6 0.17
Гимарайнс Артур 5 0.14
Hyoran 3 0.09
Werik 3 0.09
Helio Junio 3 (1) 0.09
Итало Хосе 3 0.09
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.06
Natan 2 0.06
Marcos Vinicios 2 0.06
Силва Адерлан 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Miguel Silveira dos Santos 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Рамирес Эрик II 1 0.03
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 13 1
Raniele 9 0
Кортез Бруно 7 0
William Pottker 6 0
Carlos Eduardo3 6 0
Брессан Матеус 5 0
Bissoli 5 0
Дентиньо 4 0
Chaves Arthur 4 0
Владимир 3 0
Matheus Galdezani 3 0
Kevin II 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Герреро Паоло 2 0
Мурики Гильерме 2 0
Jose Renato 2 0
Rafael Vaz 2 0
Gledson I 2 0
Клебер Жан 2 0
Nonoca 2 0
Jean Pyerre 2 0
Фрейтас Родригу 2 0
Sarara 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Копете Джонатан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Бенто Талес 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Адерлан 8 0
Helio Junio 8 0
Кандидо Луан 3 2
Jadson 3 6 0
Рамирес Эрик II 1 2
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Эвангелиста Лукас 2 1
Natan 3 0
Carlos Eduardo III 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Leonardo Realpe 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Werik 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Raul González II 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Alerrandro 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Hyoran 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Maycon Cleiton 1 0

Результаты матчей

Аваи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

10
14
Аваи
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Ред Булл Брагантино
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
6

Волевые поражения

3
29
Аваи
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Ред Булл Брагантино
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
9% (3)
41% (14)
50% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

35
6

Волевые поражения

13
43

Голы по времени матча

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
7
33%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

24
29
6 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
0
0%
3
10%
1-15
2
8%
7
24%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
8
33%
4
14%
46-60
5
21%
10
34%
61-75
5
21%
2
7%
76-90

Забито

7
29
5 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
27 Не забивали 21
1
14%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
57%
9
31%
31-45
2
29%
1
3%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
5
16%
7
41%
61-75
11
34%
4
24%
76-90

Забито

28
47
15 В 1-м тайме 30
13 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 8
4
14%
7
15%
1-15
3
11%
10
21%
16-30
8
29%
13
28%
31-45
6
21%
2
4%
46-60
7
25%
6
13%
61-75
0
0%
9
19%
76-90

Пропущено

56
46
18 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 32
17 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
3
5%
3
7%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
10
18%
4
9%
31-45
12
21%
9
20%
46-60
10
18%
17
37%
61-75
16
29%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Куяба - Аваи 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Аваи - Флуминенсе 0:3 Форталеза - Аваи 2:0
Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Аваи
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
4
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
7 раз 41%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 53%
0
12 раз 35%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аваи
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
26
8
4
30
1.5
11
23
2
32
2.5
5
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 34 18 7 9 56 - 32 61
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 34 16 10 8 39 - 32 58
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 34 13 9 12 37 - 34 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 1:1 35 11 11 13 41 - 34 44
13. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
14. Ред Булл Брагантино 0:0 35 10 12 13 46 - 47 42
15. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
16. Коритиба Парана 0:0 35 10 6 19 34 - 56 36
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 35 8 10 17 35 - 52 34
18. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
19. Аваи 0:0 35 7 8 20 28 - 56 29
20. Жувентуде 0:0 35 3 13 19 26 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
2. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
3. Коринтианс 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 17 11 3 3 35 - 11 36
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 0:0 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 0:0 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 1:1 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Атлетико Гойяненсе 1:1 18 6 5 7 20 - 20 23
15. Аваи 0:0 18 6 5 7 21 - 24 23
16. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 0:0 18 2 9 7 16 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
8. Коринтианс 17 5 6 6 16 - 22 21
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
14. Сантос 1:1 18 3 7 8 14 - 18 16
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 0:0 18 2 7 9 18 - 29 13
17. Атлетико Гойяненсе 1:1 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 0:0 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 0:0 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 0:0 18 0 3 15 12 - 42 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Биссоли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аваи
Ничья
Ред Булл Брагантино
3.45
3.35
3.00
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Аваи
Ред Булл Брагантино
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