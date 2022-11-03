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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Аваи
1:2
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
25' Желтая карточка
Bissoli
51' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
0:1
60' Гол
Гимарайнс Артур
62' Желтая карточка
Nonoca
0:2
68' Гол
Helio Junio
1:2
90' Пенальти
Kevin II
90'+6
89
Владимир
13
Kevin
II
14
Raniele
4
Rafael
Vaz
25
Натанаэл
16
Клебер
Жан
5
Nonoca
7
Jose
Renato
22
Carlos
Eduardo3
9
Ромуло
77
Bissoli
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Kevin
Lomonaco
21
Natan
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
11
Helio
Junio
10
Hyoran
28
Carlos
Eduardo
III
Аваи
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Аваи
Ред Булл Брагантино

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
4:0
СB
2:0
СB
1:0
К
1:1
К
1:0
СB
3:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
157

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 14 (9) 0.4
Мурики Гильерме 4 (2) 0.11
William Pottker 3 (1) 0.09
Родригес Фелипе II 2 0.06
Kevin II 2 (1) 0.06
Carlos Eduardo3 1 0.03
Jean Pyerre 1 0.03
Raniele 1 0.03
Chaves Arthur 1 0.03
Натанаэл 0 0
Bruno Silva II 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандидо Луан 10 (1) 0.29
Гимарайнс Артур 6 0.17
Alerrandro 6 0.17
Helio Junio 4 (1) 0.11
Hyoran 3 0.09
Werik 3 0.09
Итало Хосе 3 0.09
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.06
Natan 2 0.06
Marcos Vinicios 2 0.06
Силва Адерлан 1 0.03
Ортис Лео 1 0.03
Miguel Silveira dos Santos 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Рамирес Эрик II 1 0.03
Gabriel Novaes 1 0.03
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Silva II 13 1
Raniele 9 0
Кортез Бруно 7 0
William Pottker 6 0
Bissoli 6 0
Carlos Eduardo3 6 0
Брессан Матеус 5 0
Дентиньо 4 0
Chaves Arthur 4 0
Владимир 3 0
Matheus Galdezani 3 0
Kevin II 3 0
Nonoca 3 0
Douglas Friedrich 1 1
Diego Rodrigues de Matos 1 1
Герреро Паоло 2 0
Мурики Гильерме 2 0
Jose Renato 2 0
Rafael Vaz 2 0
Gledson I 2 0
Клебер Жан 2 0
Jean Pyerre 2 0
Фрейтас Родригу 2 0
Sarara 2 0
Родригес Фелипе II 0 1
Копете Джонатан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Бенто Талес 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Адерлан 8 0
Helio Junio 8 0
Кандидо Луан 3 2
Jadson 3 6 0
Рамирес Эрик II 1 2
Carlos Eduardo III 4 0
Ортис Лео 4 0
Рамон 2 1
Эвангелиста Лукас 2 1
Natan 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Leonardo Realpe 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Werik 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Raul González II 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Alerrandro 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Hyoran 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Maycon Cleiton 1 0

Результаты матчей

Аваи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
14
Аваи
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
6

Волевые поражения

3
29
Аваи
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
23% (8)
31% (11)
Ред Булл Брагантино
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
9% (3)
43% (15)
49% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

35
7

Волевые поражения

14
43

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
7
32%
4
20%
61-75
1
5%
3
15%
76-90

Пропущено

26
30
6 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
9
35%
4
13%
46-60
6
23%
10
33%
61-75
5
19%
3
10%
76-90

Забито

7
29
5 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 22
1
14%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
57%
9
31%
31-45
2
29%
1
3%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
5
16%
7
41%
61-75
11
34%
4
24%
76-90

Забито

29
49
15 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
4
14%
7
14%
1-15
3
10%
10
20%
16-30
8
28%
13
27%
31-45
6
21%
3
6%
46-60
7
24%
7
14%
61-75
1
3%
9
18%
76-90

Пропущено

58
47
18 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 28
3
5%
3
6%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
10
17%
4
9%
31-45
13
22%
9
19%
46-60
11
19%
17
36%
61-75
16
28%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Куяба - Аваи 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Аваи - Флуминенсе 0:3 Форталеза - Аваи 2:0
Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1

Результаты матчей

Аваи
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:2
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
4
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
7 раз 41%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:2
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
19 раз 54%
0
12 раз 34%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аваи
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
4
4
14
1.5
7
10
2
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
27
8
4
31
1.5
12
23
2
33
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 35 22 11 2 60 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 0:0 35 18 8 9 56 - 32 62
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 0:0 35 16 11 8 39 - 32 59
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 0:1 35 13 9 13 37 - 35 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 35 12 10 13 43 - 35 46
13. Ред Булл Брагантино 35 11 11 13 48 - 48 44
14. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
15. Коритиба Парана 35 11 5 19 35 - 56 38
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
18. Атлетико Гойяненсе 35 8 9 18 36 - 54 33
19. Аваи 35 7 7 21 29 - 58 28
20. Жувентуде 35 3 12 20 26 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 18 12 4 2 34 - 11 40
2. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
3. Коринтианс 0:0 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 0:0 18 11 4 3 35 - 11 37
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 0:1 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
15. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 0:0 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Форталеза 0:1 18 7 2 9 20 - 23 23
8. Коринтианс 0:0 18 5 7 6 16 - 22 22
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
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      51'
      Карлос Эдуардо получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
      Биссоли получил желтую карточку от судьи
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