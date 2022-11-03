Тур: 35.
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаBissoli
51' Желтая карточкаCarlos Eduardo III
0:1
60' ГолГимарайнс Артур
62' Желтая карточкаNonoca
0:2
68' ГолHelio Junio
1:2
90' ПенальтиKevin II
90'+6
Ход матча
25'
60'
0:1
62'
68'
0:2
69'
77'
90'
1:2
89
Владимир
13
Kevin
II
14
Raniele
25
Натанаэл
16
Клебер
Жан
5
Nonoca
9
Ромуло
77
Bissoli
21
Natan
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
10
Hyoran
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
-
14 RanieleЗащитник
- Защитник
-
25 НатанаэлЗащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
5 NonocaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 РомулоПолузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
44 RaphaelЗащитник
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
18 Натан РафаэлЗащитник
-
98 Силва ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Gledson I
-
27 Pablo III
-
-
48 Sarara
-
21 Jean Pyerre
-
-
Главный тренер: Lisca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
10 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 РамонЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
49 Руй КаэтануНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Jadson 3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Аваи
Ред Булл Брагантино
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.14
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
157
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|14 (9)
|0.4
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.11
|William Pottker
|3 (1)
|0.09
|Родригес Фелипе II
|2
|0.06
|Kevin II
|2 (1)
|0.06
|Carlos Eduardo3
|1
|0.03
|Jean Pyerre
|1
|0.03
|Raniele
|1
|0.03
|Chaves Arthur
|1
|0.03
|Натанаэл
|0
|0
|Bruno Silva II
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандидо Луан
|10 (1)
|0.29
|Гимарайнс Артур
|6
|0.17
|Alerrandro
|6
|0.17
|Helio Junio
|4 (1)
|0.11
|Hyoran
|3
|0.09
|Werik
|3
|0.09
|Итало Хосе
|3
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.06
|Natan
|2
|0.06
|Marcos Vinicios
|2
|0.06
|Силва Адерлан
|1
|0.03
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Silva II
|13
|1
|Raniele
|9
|0
|Кортез Бруно
|7
|0
|William Pottker
|6
|0
|Bissoli
|6
|0
|Carlos Eduardo3
|6
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Дентиньо
|4
|0
|Chaves Arthur
|4
|0
|Владимир
|3
|0
|Matheus Galdezani
|3
|0
|Kevin II
|3
|0
|Nonoca
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|Diego Rodrigues de Matos
|1
|1
|Герреро Паоло
|2
|0
|Мурики Гильерме
|2
|0
|Jose Renato
|2
|0
|Rafael Vaz
|2
|0
|Gledson I
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Jean Pyerre
|2
|0
|Фрейтас Родригу
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|0
|1
|Копете Джонатан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Бенто Талес
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Адерлан
|8
|0
|Helio Junio
|8
|0
|Кандидо Луан
|3
|2
|Jadson 3
|6
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Carlos Eduardo III
|4
|0
|Ортис Лео
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|1
|Natan
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Leonardo Realpe
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Werik
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Hyoran
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Maycon Cleiton
|1
|0
Результаты матчей
Аваи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
11
14
Аваи
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Ред Булл Брагантино
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
6
Волевые поражения
3
29
Аваи
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
23% (8)
31% (11)
Ред Булл Брагантино
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
9% (3)
43% (15)
49% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
35
7
Волевые поражения
14
43
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
7
32%
4
20%
61-75
1
5%
3
15%
76-90
Пропущено
26
30
6 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
0
0%
3
10%
1-15
2
8%
7
23%
16-30
4
15%
3
10%
31-45
9
35%
4
13%
46-60
6
23%
10
33%
61-75
5
19%
3
10%
76-90
Забито
7
29
5 В 1-м тайме 19
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
28 Не забивали 22
1
14%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
4
57%
9
31%
31-45
2
29%
1
3%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
32
17
12 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
4
13%
5
29%
29%
46-60
5
16%
7
41%
61-75
11
34%
4
24%
76-90
Забито
29
49
15 В 1-м тайме 30
14 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
4
14%
7
14%
1-15
3
10%
10
20%
16-30
8
28%
13
27%
31-45
6
21%
3
6%
46-60
7
24%
7
14%
61-75
1
3%
9
18%
76-90
Пропущено
58
47
18 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 28
3
5%
3
6%
1-15
5
9%
7
15%
16-30
10
17%
4
9%
31-45
13
22%
9
19%
46-60
11
19%
17
36%
61-75
16
28%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Куяба - Аваи 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Аваи 3:0 Аваи - Флуминенсе 0:3 Форталеза - Аваи 2:0
Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Аваи - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сан-Паулу - Аваи 4:0 Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Аваи - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Жувентуде - Аваи 1:1 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Аваи - Коринтианс 1:1 Америка Минейро - Аваи 3:1 Аваи - Фламенго 1:2 Сеара - Аваи 1:0 Аваи - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Аваи - Куяба 1:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 4:2 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Куяба 2:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Гойяс 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Результаты матчей
Аваи
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:2
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
4
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
7 раз 41%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:2
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
6 раз 17%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 54%
0
12 раз 34%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аваи
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
134
414
710
216
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
144
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
278
431
1223
233
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|35
|22
|11
|2
|60 - 22
|77
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|17
|13
|5
|52 - 31
|64
|3.
|Фламенго
|0:0
|35
|18
|8
|9
|56 - 32
|62
|4.
|Флуминенсе
|35
|18
|7
|10
|56 - 40
|61
|5.
|Коринтианс
|0:0
|35
|16
|11
|8
|39 - 32
|59
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|15
|9
|11
|44 - 45
|54
|7.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|8.
|Сан-Паулу
|35
|12
|15
|8
|50 - 38
|51
|9.
|Америка Минейро
|35
|14
|7
|14
|34 - 36
|49
|10.
|Форталеза
|0:1
|35
|13
|9
|13
|37 - 35
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|35
|12
|10
|13
|43 - 35
|46
|13.
|Ред Булл Брагантино
|35
|11
|11
|13
|48 - 48
|44
|14.
|Гойяс
|35
|10
|13
|12
|39 - 46
|43
|15.
|Коритиба Парана
|35
|11
|5
|19
|35 - 56
|38
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|8
|9
|18
|36 - 54
|33
|19.
|Аваи
|35
|7
|7
|21
|29 - 58
|28
|20.
|Жувентуде
|35
|3
|12
|20
|26 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 11
|40
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|3.
|Коринтианс
|0:0
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|0:0
|18
|11
|4
|3
|35 - 11
|37
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|6.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|11.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|0:1
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|0:0
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Форталеза
|0:1
|18
|7
|2
|9
|20 - 23
|23
|8.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 22
|22
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|21 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|12 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12