Тур: 35.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
12
Кассио
Рамос
33
Вера
Фаусто
21
Витал
Матеус
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
47 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
48 Jesus Igor
-
-
19 Werton
-
46 Mateusao
-
-
24 Kaua Santos
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
14 БироНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Фламенго
Коринтианс
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
38 матчей
50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
21.1%
28.9%
19 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.26
1.21
Среднее время на гол
71
74
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.37
0.74
Среднее время на гол
65
122
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.32
0.97
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
68
92
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11
|0.31
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.31
|Marinho II
|4 (1)
|0.11
|Лазаро
|4
|0.11
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.09
|Matheus Franca
|3
|0.09
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|2
|0.06
|Бруно Фабрисио
|2
|0.06
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.06
|Виллиан Арао
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|10 (1)
|0.29
|Алберто Юри
|5
|0.14
|Gustavo Mosquito
|3
|0.09
|Мантуан Густаво
|3
|0.09
|Adson
|3
|0.09
|Бальбуэна Фабиан
|3
|0.09
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.09
|Рауль Гонсалес
|2
|0.06
|Jo Alves II
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Жулиано де Паула
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамиро
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Marinho II
|5
|1
|Тьяго Маия
|6
|0
|Joao Gomes
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Matheus Franca
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|4
|1
|Жил Карлос
|4
|0
|Roger I
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Алберто Юри
|2
|1
|Рауль Гонсалес
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Eduardo Queiroz
|3
|0
|Jo Alves II
|1
|1
|Adson
|2
|0
|Жоао Виктор
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кантильо Виктор
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
8
Фламенго
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Коринтианс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
18
21
Фламенго
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Коринтианс
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
21
29
Голы по времени матча
Забито
35
16
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
5
14%
3
19%
1-15
6
17%
4
25%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
8
23%
1
6%
61-75
7
20%
4
25%
76-90
Пропущено
11
22
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
6
27%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
36%
4
18%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
3
14%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
4
18%
5
23%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
6
30%
1
9%
76-90
Забито
57
38
27 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 18
6 Не забивали 10
8
14%
8
21%
1-15
9
16%
8
21%
16-30
10
18%
7
18%
31-45
9
16%
3
8%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
11
19%
9
24%
76-90
Пропущено
31
33
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
3
10%
5
15%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
3
10%
8
24%
61-75
10
32%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Сантос 3:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Коринтианс
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
98
710
710
215
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
89
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
259
1717
1123
727
331
430
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|35
|22
|11
|2
|60 - 22
|77
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|35
|17
|13
|5
|52 - 31
|64
|3.
|Фламенго
|0:0
|35
|18
|8
|9
|56 - 32
|62
|4.
|Флуминенсе
|35
|18
|7
|10
|56 - 40
|61
|5.
|Коринтианс
|0:0
|35
|16
|11
|8
|39 - 32
|59
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|35
|15
|9
|11
|44 - 45
|54
|7.
|Атлетико Минейро
|35
|13
|13
|9
|41 - 35
|52
|8.
|Сан-Паулу
|35
|12
|15
|8
|50 - 38
|51
|9.
|Америка Минейро
|35
|14
|7
|14
|34 - 36
|49
|10.
|Форталеза
|0:1
|35
|13
|9
|13
|37 - 35
|48
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|35
|13
|8
|14
|36 - 40
|47
|12.
|Сантос
|35
|12
|10
|13
|43 - 35
|46
|13.
|Ред Булл Брагантино
|35
|11
|11
|13
|48 - 48
|44
|14.
|Гойяс
|35
|10
|13
|12
|39 - 46
|43
|15.
|Коритиба Парана
|35
|11
|5
|19
|35 - 56
|38
|16.
|Куяба
|35
|9
|10
|16
|28 - 37
|37
|17.
|Сеара
|35
|6
|16
|13
|30 - 37
|34
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|8
|9
|18
|36 - 54
|33
|19.
|Аваи
|35
|7
|7
|21
|29 - 58
|28
|20.
|Жувентуде
|35
|3
|12
|20
|26 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|18
|12
|4
|2
|34 - 11
|40
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|11
|5
|1
|35 - 14
|38
|3.
|Коринтианс
|0:0
|17
|11
|4
|2
|23 - 10
|37
|4.
|Фламенго
|0:0
|18
|11
|4
|3
|35 - 11
|37
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|10
|6
|2
|28 - 17
|36
|6.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|7.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|8.
|Америка Минейро
|18
|9
|3
|6
|21 - 17
|30
|9.
|Сан-Паулу
|18
|8
|6
|4
|32 - 20
|30
|10.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|11.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|7
|5
|5
|22 - 16
|26
|13.
|Форталеза
|0:1
|17
|6
|7
|4
|17 - 12
|25
|14.
|Гойяс
|17
|5
|8
|4
|19 - 18
|23
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|21 - 22
|22
|16.
|Аваи
|18
|6
|4
|8
|22 - 26
|22
|17.
|Куяба
|17
|5
|7
|5
|14 - 13
|22
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|18
|5
|4
|9
|15 - 19
|19
|19.
|Сеара
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|8
|8
|16 - 25
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Флуминенсе
|18
|8
|4
|6
|23 - 21
|28
|3.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|6
|8
|4
|17 - 17
|26
|5.
|Атлетико Минейро
|18
|6
|8
|4
|19 - 19
|26
|6.
|Фламенго
|0:0
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|7.
|Форталеза
|0:1
|18
|7
|2
|9
|20 - 23
|23
|8.
|Коринтианс
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 22
|22
|9.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|10.
|Гойяс
|18
|5
|5
|8
|20 - 28
|20
|11.
|Америка Минейро
|17
|5
|4
|8
|13 - 19
|19
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сантос
|18
|4
|6
|8
|16 - 19
|18
|14.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|14 - 16
|17
|15.
|Куяба
|18
|4
|3
|11
|14 - 24
|15
|16.
|Ред Булл Брагантино
|18
|3
|6
|9
|20 - 30
|15
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|2
|5
|10
|15 - 32
|11
|18.
|Жувентуде
|17
|1
|4
|12
|10 - 37
|7
|19.
|Аваи
|17
|1
|3
|13
|7 - 32
|6
|20.
|Коритиба Парана
|18
|1
|2
|15
|13 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|21 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|19 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|18 (1)
|Аваи
|Bissoli
|14
|Сантос
|Marcos Leonardo
|12 (3)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 13
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Атлетико Гойяненсе
|Лео Перейра
|12