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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 35.
Фламенго
0:0
Первый тайм: 21'
Коринтианс
0'
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
3.55
3.94
5.45
Все Коэффициенты
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
5
Пульгар
Эрик
32
Видаль
Артуро
31
Marinho
II
42
Matheus
Franca
11
Эвертон
Соарес
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
31
Бальбуэна
Фабиан
30
Robert
Barbosa
26
Fabio
Santos
IV
33
Вера
Фаусто
11
Жулиано
де
Паула
21
Витал
Матеус
37
Eduardo
Queiroz
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Фламенго
4-3-3
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Коринтианс

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

38 матчей

50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
10 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
21.1%
28.9%
19 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.26
1.21

Среднее время на гол

71
74

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.37
0.74

Среднее время на гол

65
122

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.32
0.97

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

68
92

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 0.31
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.31
Marinho II 4 (1) 0.11
Лазаро 4 0.11
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.09
Matheus Franca 3 0.09
Айртон Лукас 2 0.06
Рибейро Эвертон 2 0.06
Эвертон Соарес 2 0.06
Viktor Hugo 2 0.06
Перейра Андреас 2 0.06
Бруно Фабрисио 2 0.06
Видаль Артуро 2 (1) 0.06
Виллиан Арао 2 0.06
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 10 (1) 0.29
Алберто Юри 5 0.14
Gustavo Mosquito 3 0.09
Мантуан Густаво 3 0.09
Adson 3 0.09
Бальбуэна Фабиан 3 0.09
Fabio Santos IV 3 (2) 0.09
Рауль Гонсалес 2 0.06
Jo Alves II 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Жулиано де Паула 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамиро 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Витал Матеус 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Marinho II 5 1
Тьяго Маия 6 0
Joao Gomes 6 0
Кастро Пабло 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Луис Давид 4 0
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Matheus Franca 1 0
Viktor Hugo 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 4 1
Жил Карлос 4 0
Roger I 4 0
Вера Фаусто 4 0
Алберто Юри 2 1
Рауль Гонсалес 3 0
Рамиро 3 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Jo Alves II 1 1
Adson 2 0
Жоао Виктор 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Lucas Piton 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Кассио Рамос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Robert Barbosa 1 0

Результаты матчей

Фламенго
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Коринтианс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
8
Фламенго
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Коринтианс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

18
21
Фламенго
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Коринтианс
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
29% (10)
44% (15)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

21
29

Голы по времени матча

Забито

35
16
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 23
5
14%
3
19%
1-15
6
17%
4
25%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
8
23%
1
6%
61-75
7
20%
4
25%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
3
27%
6
27%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
4
36%
4
18%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
3
14%
5
23%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
5
23%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
4
18%
5
23%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
3
15%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
15%
3
27%
61-75
6
30%
1
9%
76-90

Забито

57
38
27 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 18
6 Не забивали 10
8
14%
8
21%
1-15
9
16%
8
21%
16-30
10
18%
7
18%
31-45
9
16%
3
8%
46-60
10
18%
3
8%
61-75
11
19%
9
24%
76-90

Пропущено

31
33
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
3
10%
5
15%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
5
16%
4
12%
46-60
3
10%
8
24%
61-75
10
32%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Сантос 3:2 Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1
Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гойяс - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Флуминенсе 0:2 Сантос - Коринтианс 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:1
Коринтианс - Фламенго 0:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Куяба 2:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Коринтианс

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
14 раз 41%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
7
10
7
10
2.5
2
15
4
13
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
25
9
17
17
1.5
11
23
7
27
2.5
3
31
4
30
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 35 22 11 2 60 - 22 77
2. Интернасьонал Порту Алегре 35 17 13 5 52 - 31 64
3. Фламенго 0:0 35 18 8 9 56 - 32 62
4. Флуминенсе 35 18 7 10 56 - 40 61
5. Коринтианс 0:0 35 16 11 8 39 - 32 59
6. Атлетико Паранаэнсе 35 15 9 11 44 - 45 54
7. Атлетико Минейро 35 13 13 9 41 - 35 52
8. Сан-Паулу 35 12 15 8 50 - 38 51
9. Америка Минейро 35 14 7 14 34 - 36 49
10. Форталеза 0:1 35 13 9 13 37 - 35 48
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 35 13 8 14 36 - 40 47
12. Сантос 35 12 10 13 43 - 35 46
13. Ред Булл Брагантино 35 11 11 13 48 - 48 44
14. Гойяс 35 10 13 12 39 - 46 43
15. Коритиба Парана 35 11 5 19 35 - 56 38
16. Куяба 35 9 10 16 28 - 37 37
17. Сеара 35 6 16 13 30 - 37 34
18. Атлетико Гойяненсе 35 8 9 18 36 - 54 33
19. Аваи 35 7 7 21 29 - 58 28
20. Жувентуде 35 3 12 20 26 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 18 12 4 2 34 - 11 40
2. Интернасьонал Порту Алегре 17 11 5 1 35 - 14 38
3. Коринтианс 0:0 17 11 4 2 23 - 10 37
4. Фламенго 0:0 18 11 4 3 35 - 11 37
5. Атлетико Паранаэнсе 18 10 6 2 28 - 17 36
6. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
7. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
8. Америка Минейро 18 9 3 6 21 - 17 30
9. Сан-Паулу 18 8 6 4 32 - 20 30
10. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
11. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
12. Атлетико Минейро 17 7 5 5 22 - 16 26
13. Форталеза 0:1 17 6 7 4 17 - 12 25
14. Гойяс 17 5 8 4 19 - 18 23
15. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 21 - 22 22
16. Аваи 18 6 4 8 22 - 26 22
17. Куяба 17 5 7 5 14 - 13 22
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 18 5 4 9 15 - 19 19
19. Сеара 18 3 8 7 16 - 21 17
20. Жувентуде 18 2 8 8 16 - 25 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Флуминенсе 18 8 4 6 23 - 21 28
3. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
4. Интернасьонал Порту Алегре 18 6 8 4 17 - 17 26
5. Атлетико Минейро 18 6 8 4 19 - 19 26
6. Фламенго 0:0 17 7 4 6 21 - 21 25
7. Форталеза 0:1 18 7 2 9 20 - 23 23
8. Коринтианс 0:0 18 5 7 6 16 - 22 22
9. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
10. Гойяс 18 5 5 8 20 - 28 20
11. Америка Минейро 17 5 4 8 13 - 19 19
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сантос 18 4 6 8 16 - 19 18
14. Сеара 17 3 8 6 14 - 16 17
15. Куяба 18 4 3 11 14 - 24 15
16. Ред Булл Брагантино 18 3 6 9 20 - 30 15
17. Атлетико Гойяненсе 17 2 5 10 15 - 32 11
18. Жувентуде 17 1 4 12 10 - 37 7
19. Аваи 17 1 3 13 7 - 32 6
20. Коритиба Парана 18 1 2 15 13 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 21 (3)
Гойяс Раул Педро 19 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 18 (1)
Аваи Bissoli 14
Сантос Marcos Leonardo 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 13
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Атлетико Гойяненсе Лео Перейра 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Коринтианс
3.55
3.94
5.45
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Где смотреть матч Фламенго 0:0 Коринтианс онлайн

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