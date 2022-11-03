Тур: 6. Стадион: Фортуна Арена. Зрители: 18132
1:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаЖурасек Давид
0:1
28' ПенальтиГрадель Макс-Ален
35' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
1:1
65' Гол в свои воротаГутас Димитрис
90' Желтая карточкаВурал Али Шашал
90'+6
Ход матча
27'
28'
65'
1:1
90'
19
Дорли
Оскар
20
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Защитник
-
31 Дворжак АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Юрасек МатейПолузащитник
-
44 Биэгон ЭрикНападающий
- Нападающий
-
42 Пудил Адам
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
11 Саба ДиаПолузащитник
-
26 Муса АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Emre Gokay
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Славия Прага
Сивасспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олайинка Питер
|4
|0.33
|Шранц Иван
|2
|0.17
|Юречка Вацлав
|2
|0.17
|Усор Мозес
|2
|0.17
|Алмейда Эвертон
|2
|0.17
|Лингр Ондржей
|2
|0.17
|Сор Коллинс
|2
|0.17
|Траоре Ибрагим
|1
|0.08
|Тьехи Христ
|1
|0.08
|Масопуст Лукаш
|1
|0.08
|Голеш Томаш
|1
|0.08
|Фила Даниэль
|1
|0.08
|Журасек Давид
|0
|0
|Плавшич Срджан
|0
|0
|Юрасек Матей
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|3 (2)
|0.5
|Ятабаре Мустафа
|3
|0.5
|Саба Диа
|1
|0.17
|Арслан Хакан
|1
|0.17
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.17
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.17
|Ангельски Кароль
|1
|0.17
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шранц Иван
|3
|0
|Дорли Оскар
|3
|0
|Тьехи Христ
|3
|0
|Усор Мозес
|3
|0
|Масопуст Лукаш
|2
|0
|Мандоус Алеш
|2
|0
|Траоре Ибрагим
|2
|0
|Лингр Ондржей
|2
|0
|Олайинка Питер
|2
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Журасек Давид
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|0
|1
|Шевчик Петр
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Доудера Давид
|1
|0
|Юрасек Матей
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|1
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Чифтчи Угюр
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
2
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
4
Славия Прага
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
21
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
4
33%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
5
42%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
6
50%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Богемианс-1905 - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Карвина 4:2 ФК Балкани - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 4:0
Височина - Славия Прага 1:0 Дукла Прага - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Млада Болеслав 2:1 Славия Прага - МФК Хрудим 0:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 Сигма Оломоуц2 - Славия Прага 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:0 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0
ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0
Результаты матчей
Славия Прага
Сивасспор
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
21
24
21
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
12
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
33
39
24
210
111
111
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
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|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Славия Прага 1:1 Сивасспор
Исход игры
Славия Прага
86.2% (100)
Ничья
11.2% (13)
Сивасспор
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
54.3% (63)
1:0 Славия Прага
13.8% (16)
2:0 Славия Прага
11.2% (13)
1:1 Ничья
9.5% (11)
3:1 Славия Прага
3.4% (4)
1:2 Сивасспор
2.6% (3)
3:0 Славия Прага
1.7% (2)
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