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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 18132
Славия Прага
1:1
Конец матча
Сивасспор
0'
27' Желтая карточка
Журасек Давид
0:1
28' Пенальти
Градель Макс-Ален
35' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
1:1
65' Гол в свои ворота
Гутас Димитрис
90' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90'+6
1
Коларж
Ондржей
8
Масопуст
Лукаш
4
Оусоу
Айхам
30
Качараба
Тарас
33
Журасек
Давид
5
Тьехи
Христ
19
Дорли
Оскар
9
Олайинка
Питер
32
Лингр
Ондржей
22
Алмейда
Эвертон
20
Сор
Коллинс
35
Вурал
Али
Шашал
88
Османпаша
Джанер
6
Гутас
Димитрис
4
Аппиндангойе
Аарон
58
Эрдал
Зия
23
Ульвестад
Фредрик
37
Арслан
Хакан
17
Ешильюрт
Эрдоган
15
Харисис
Харилаос
7
Градель
Макс-Ален
19
Ангельски
Кароль
Славия Прага
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Славия Прага
Сивасспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олайинка Питер 4 0.33
Шранц Иван 2 0.17
Юречка Вацлав 2 0.17
Усор Мозес 2 0.17
Алмейда Эвертон 2 0.17
Лингр Ондржей 2 0.17
Сор Коллинс 2 0.17
Траоре Ибрагим 1 0.08
Тьехи Христ 1 0.08
Масопуст Лукаш 1 0.08
Голеш Томаш 1 0.08
Фила Даниэль 1 0.08
Журасек Давид 0 0
Плавшич Срджан 0 0
Юрасек Матей 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 3 (2) 0.5
Ятабаре Мустафа 3 0.5
Саба Диа 1 0.17
Арслан Хакан 1 0.17
Ешильюрт Эрдоган 1 0.17
Ульвестад Фредрик 1 0.17
Ангельски Кароль 1 0.17
Нжи Клинтон Муа 0 0
Чифтчи Угюр 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шранц Иван 3 0
Дорли Оскар 3 0
Тьехи Христ 3 0
Усор Мозес 3 0
Масопуст Лукаш 2 0
Мандоус Алеш 2 0
Траоре Ибрагим 2 0
Лингр Ондржей 2 0
Олайинка Питер 2 0
Оусоу Айхам 2 0
Журасек Давид 2 0
Сантос Эдуардо 0 1
Шевчик Петр 1 0
Провод Лукас 1 0
Доудера Давид 1 0
Юрасек Матей 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Абдул-Кадер 1 1
Градель Макс-Ален 2 0
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Чифтчи Угюр 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Саба Диа 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Палули Мурат 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
2
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
4
Славия Прага
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
40%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
5%
1
8%
1-15
4
19%
4
33%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
2
10%
5
42%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
6
50%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Богемианс-1905 - Славия Прага 1:4 Славия Прага - Карвина 4:2 ФК Балкани - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 4:0
Височина - Славия Прага 1:0 Дукла Прага - Славия Прага 0:4 Славия Прага - Млада Болеслав 2:1 Славия Прага - МФК Хрудим 0:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 Сигма Оломоуц2 - Славия Прага 4:0 Сигма Оломоуц - Славия Прага 2:0 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага - Слован Либерец 3:0 Славия Прага - МФК Вышков 3:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 3:0 Селье и Белло Влашим - Славия Прага 3:1 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 Славия Прага - Ческе-Будеевице 6:1 Славия Прага - Пршибрам 0:4 Сивасспор - Славия Прага 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сивасспор - Антальяспор 0:2 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Трабзонспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Гиресунспор 3:0
ФК Балкани - Сивасспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 0:2 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 Сивасспор - Хатайспор 1:2 Анкарагюджю - Сивасспор 2:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Истанбулспор 1:1 Сивасспор - Славия Прага 1:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Сивасспор 3:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Адана Демирспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Газиантеп 1:1 Трабзонспор - Сивасспор 4:0

Результаты матчей

Славия Прага
Сивасспор

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
1
2
4
2.5
2
1
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
2
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
3
3
3
9
2.5
2
4
2
10
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
2. ЧФР Клуж Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Славия Прага Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
4. ФК Балкани Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2. Сивасспор Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. ФК Балкани Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. ФК Балкани Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
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Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
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    Прогнозы 116
    Славия Прага 86.2% (100)
    X 11.2% (13)
    Сивасспор 2.6% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Славия Прага 1:1 Сивасспор

    Исход игры
    Славия Прага
    86.2% (100)
    Ничья
    11.2% (13)
    Сивасспор
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    54.3% (63)
    1:0 Славия Прага
    13.8% (16)
    2:0 Славия Прага
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    3:1 Славия Прага
    3.4% (4)
    1:2 Сивасспор
    2.6% (3)
    3:0 Славия Прага
    1.7% (2)
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