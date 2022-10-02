Тур: 6. Стадион: Аноэта.
История личных встреч
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
2
Среднее время на гол
270
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
1
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
450
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Роберто
|2
|0.4
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|Браис Мендес
|2 (1)
|0.4
|Сильва Давид
|1
|0.2
|Рико Диего
|1
|0.2
|Ариц Элустондо
|1
|0.2
|Гевара Андер
|1
|0.2
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Ильяраменди Асьер
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.6
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.4
|Марсьяль Антони
|1
|0.2
|Мактоминай Скотт
|1
|0.2
|Далот Диогу
|1
|0.2
|Санчо Джедон
|1
|0.2
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Шериф
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Реал Сосьедад
28.6% (14)
Ничья
26.5% (13)
Манчестер Юнайтед
44.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.7% (16)
1:1 Ничья
22.4% (11)
2:1 Реал Сосьедад
16.3% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
1:0 Реал Сосьедад
4.1% (2)
2:2 Ничья
4.1% (2)
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