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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 50
Реал Сосьедад 28% (14)
X 28% (14)
Манчестер Юнайтед 44% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.45
3.70
2.33
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
0:4
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
2

Среднее время на гол

270
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
1

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

450
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Роберто 2 0.4
Сорлот Александр 2 0.4
Браис Мендес 2 (1) 0.4
Сильва Давид 1 0.2
Рико Диего 1 0.2
Ариц Элустондо 1 0.2
Гевара Андер 1 0.2
Кубо Такефуса 0 0
Ильяраменди Асьер 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.6
Роналду Криштиану 2 (1) 0.4
Марсьяль Антони 1 0.2
Мактоминай Скотт 1 0.2
Далот Диогу 1 0.2
Санчо Джедон 1 0.2
Эриксен Кристиан 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Рико Диего 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Сола Алекс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Шериф Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
4. Омония Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Реал Сосьедад 28% (14)
    X 28% (14)
    Манчестер Юнайтед 44% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.45
    3.70
    2.33
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    28.6% (14)
    Ничья
    26.5% (13)
    Манчестер Юнайтед
    44.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    2:1 Реал Сосьедад
    16.3% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.1% (2)
    1:0 Реал Сосьедад
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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