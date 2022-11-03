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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 12387
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча
Днепр-1
0'
1:0
8' Гол
Одгор Йенс
1:1
40' Гол
Довбик Артём
57' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
69' Желтая карточка
Де Вит Дани
2:1
87' Гол
Павлидис Вангелис
90'+4
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
7
Одгор
Йенс
11
Карлссон
Йеспер
III
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
29
Назаренко
Александр
8
Пихалёнок
Александр
13
Хамаче
Янис
7
Довбик
Артём
АЗ Алкмаар
4-3-3
Днепр-1
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 7 (2) 0.58
Павлидис Вангелис 5 0.42
Рейндерс Тиджани 3 0.25
Лахдо Майкель 3 0.25
Эвьен Хэкон 2 0.17
Одгор Йенс 2 0.17
Керкез Милош 1 0.08
Сугавара Юкинари 1 0.08
Карлссон Йеспер III 1 0.08
Бёкема Сэм 1 0.08
Де Вит Меес 1 0.08
Бараси Юсуф 1 0.08
Де Йонг Федде 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Класи Йорди 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 0.83
Пихалёнок Александр 2 0.33
Хамаче Янис 1 0.17
Валентин Рубчинский 1 0.17
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Танчик Владимир 0 0
Адамюк Владимир 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 3 0
Бёкема Сэм 3 0
Базур Рихедли 2 0
Де Вит Дани 2 0
Одгор Йенс 2 0
Класи Йорди 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Керкез Милош 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Громов Артём 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Макс Валеф 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
1
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Днепр-1
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
3
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Днепр-1
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

21
6
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
2
10%
1
17%
1-15
4
19%
2
33%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

30
9
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
7%
2
22%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
5
17%
3
33%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
9
30%
2
22%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Днепр-1

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
2
4
2
2.5
3
3
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
1
1
5
2.5
1
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
1
8
4
1.5
3
3
5
7
2.5
1
5
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 6 5 0 1 12 - 6 15
2. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аполлон Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4. Вадуц Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Аполлон Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Аполлон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    40'
    Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Одгор Йенс бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    АЗ Алкмаар 91.6% (109)
    X 3.4% (4)
    Днепр-1 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:1 Днепр-1

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    91.6% (109)
    Ничья
    3.4% (4)
    Днепр-1
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    2:1 АЗ Алкмаар
    39.5% (47)
    2:0 АЗ Алкмаар
    26.9% (32)
    3:1 АЗ Алкмаар
    9.2% (11)
    3:0 АЗ Алкмаар
    6.7% (8)
    1:0 АЗ Алкмаар
    5% (6)
    1:2 Днепр-1
    2.5% (3)
    3:2 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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