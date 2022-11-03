Тур: 6. Стадион: АФАС. Зрители: 12387
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолОдгор Йенс
1:1
40' ГолДовбик Артём
57' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
69' Желтая карточкаДе Вит Дани
2:1
87' ГолПавлидис Вангелис
90'+4
Ход матча
8'
40'
1:1
69'
87'
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Городов Валерий Васильевич
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Днепр-1
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|7 (2)
|0.58
|Павлидис Вангелис
|5
|0.42
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.25
|Лахдо Майкель
|3
|0.25
|Эвьен Хэкон
|2
|0.17
|Одгор Йенс
|2
|0.17
|Керкез Милош
|1
|0.08
|Сугавара Юкинари
|1
|0.08
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.08
|Бёкема Сэм
|1
|0.08
|Де Вит Меес
|1
|0.08
|Бараси Юсуф
|1
|0.08
|Де Йонг Федде
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Класи Йорди
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5
|0.83
|Пихалёнок Александр
|2
|0.33
|Хамаче Янис
|1
|0.17
|Валентин Рубчинский
|1
|0.17
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Танчик Владимир
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Макс Валеф
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Сарапий Эдуард
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
1
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Днепр-1
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
3
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Днепр-1
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
21
6
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
2
10%
1
17%
1-15
4
19%
2
33%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
38%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
30
9
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
7%
2
22%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
5
17%
3
33%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
9
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2
Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Днепр-1
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
12
42
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
21
15
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
51
84
33
57
15
48
111
111
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 2:1 Днепр-1
Исход игры
АЗ Алкмаар
91.6% (109)
Ничья
3.4% (4)
Днепр-1
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
2:1 АЗ Алкмаар
39.5% (47)
2:0 АЗ Алкмаар
26.9% (32)
3:1 АЗ Алкмаар
9.2% (11)
3:0 АЗ Алкмаар
6.7% (8)
1:0 АЗ Алкмаар
5% (6)
1:2 Днепр-1
2.5% (3)
3:2 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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