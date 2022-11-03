  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 16726
Юргорден
1:0
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
1:0
19' Гол
Эрикссон Магнус
28' Желтая карточка
Клири Дэниел
71' Желтая карточка
Бирн Джек
78' Желтая карточка
Гэннон Шон
88' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90' Желтая карточка
Адеми Альбион
90'+6
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
23
Викхейм
Густав
25
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
29
Бирн
Джек
22
Лайонс
Энди
17
Тауэлл
Ричард
3
Хор
Шон
16
О'Нил
Гари
III
20
Гаффни
Рори
23
Фарруджиа
Нил
Юргорден
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
Шемрок Роверс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 7 0.58
Эдвардсен Виктор 4 (1) 0.33
Викхейм Густав 3 0.25
Банда Эммануэль 3 0.25
Финнделл Хампус 2 0.17
Эрикссон Магнус 1 0.08
Радетинац Харис 1 0.08
Хольмберг Карл 1 0.08
Андерссон Элиас 1 0.08
Экдаль Хьяльмар 1 0.08
Даниэльссон Маркус 1 0.08
Хиен Исак 1 0.08
Думбуя Амаду 1 0.08
Бенгтссон Пьер 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.17
Тауэлл Ричард 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Эдвардсен Виктор 5 0
Асоро Йоэль 4 0
Радетинац Харис 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 2 0
Эрикссон Магнус 1 0
Юханссон Петр 1 0
Адеми Альбион 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Сабович Бесард 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Хиен Исак 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фериджей Джастин 2 1
Кавана Шон 3 0
Клири Дэниел 3 0
Гэннон Шон 2 0
Фарруджиа Нил 2 0
Гаффни Рори 1 0
Грин Аарон 1 0
Бирн Джек 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
О'Нил Гари III 1 0
Эмаху Айдомо 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
1
Юргорден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Шемрок Роверс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
1

Голы по времени матча

Забито

16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

27
1
12 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
2
7%
1
100%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
33%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3
Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0

Результаты матчей

Юргорден
Шемрок Роверс

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
1
5
9
3
1.5
6
6
2.5
1
11
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 6 5 1 0 12 - 6 16
2. Гент Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
3. Мольде Заявка 6 2 1 3 9 - 10 7
4. Шемрок Роверс Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
2. Гент Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
3. Мольде Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Мольде Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
3. Гент Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4. Шемрок Роверс Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Клири Дэниел получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Эрикссон Магнус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Юргорден 86.1% (99)
    X 11.3% (13)
    Шемрок Роверс 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Юргорден 1:0 Шемрок Роверс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Юргорден 1:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Юргорден
    86.1% (99)
    Ничья
    11.3% (13)
    Шемрок Роверс
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.25% (50)
    Меньше
    55.75% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Юргорден
    34.8% (40)
    2:1 Юргорден
    22.6% (26)
    1:0 Юргорден
    10.4% (12)
    3:1 Юргорден
    7.8% (9)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:0 Юргорден
    5.2% (6)
    1:2 Шемрок Роверс
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     