Тур: 6. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 16726
1:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолЭрикссон Магнус
28' Желтая карточкаКлири Дэниел
71' Желтая карточкаБирн Джек
78' Желтая карточкаГэннон Шон
88' Желтая карточкаШуллер Расмус
90' Желтая карточкаАдеми Альбион
90'+6
Ход матча
19'
28'
71'
78'
86'
88'
90'
10
Асоро
Йоэль
25
Пёльс
Леон
5
Грэйс
Ли
29
Бирн
Джек
22
Лайонс
Энди
3
Хор
Шон
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
-
29 Бирн ДжекЗащитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
3 Хор ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пауэр СаймонПолузащитник
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
28 Тетте ГидеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Юргорден
Шемрок Роверс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асоро Йоэль
|7
|0.58
|Эдвардсен Виктор
|4 (1)
|0.33
|Викхейм Густав
|3
|0.25
|Банда Эммануэль
|3
|0.25
|Финнделл Хампус
|2
|0.17
|Эрикссон Магнус
|1
|0.08
|Радетинац Харис
|1
|0.08
|Хольмберг Карл
|1
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.08
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0.08
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.08
|Хиен Исак
|1
|0.08
|Думбуя Амаду
|1
|0.08
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.17
|Тауэлл Ричард
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|1
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|Асоро Йоэль
|4
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Экдаль Хьяльмар
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фериджей Джастин
|2
|1
|Кавана Шон
|3
|0
|Клири Дэниел
|3
|0
|Гэннон Шон
|2
|0
|Фарруджиа Нил
|2
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Бирн Джек
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
|О'Нил Гари III
|1
|0
|Эмаху Айдомо
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
0
Юргорден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
1
Юргорден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Шемрок Роверс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
1
Голы по времени матча
Забито
16
0
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
27
1
12 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
2
7%
1
100%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
0
0%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
33%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3
Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1 Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Гент 1:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 4:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:1
Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 3:2 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - ЮК Дублин 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 3:1 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Шемрок Роверс - Финн Харпс 5:1 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Богемианс - Шемрок Роверс 1:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Ференцварош 1:0 Шемрок Роверс - Дандолк 3:0 Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:0
Результаты матчей
Юргорден
Шемрок Роверс
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
15
93
66
111
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Юргорден 1:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Юргорден
86.1% (99)
Ничья
11.3% (13)
Шемрок Роверс
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:0 Юргорден
34.8% (40)
2:1 Юргорден
22.6% (26)
1:0 Юргорден
10.4% (12)
3:1 Юргорден
7.8% (9)
1:1 Ничья
7% (8)
3:0 Юргорден
5.2% (6)
1:2 Шемрок Роверс
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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