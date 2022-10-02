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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Монако
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 50
Монако 90% (45)
X 6% (3)
Црвена Звезда 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Црвена Звезда
1.73
4.40
5.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Монако
Црвена Звезда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

NAN
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 3 (1) 0.6
Эмболо Брель 1 (1) 0.2
Дисаси Аксель 1 0.2
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гелор Конга 2 (1) 0.4
Катай Александар 2 0.4
Митрович Стефан 2 0.4
Пешич Александар 1 0.2
Николич Велько 1 0.2
Букари Осман 0 0
Иванич Мирко 0 0
Гобелич Марко 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 3 0
Кангва Кингс 1 1
Пешич Александар 2 0
Саного Секу 2 0
Катай Александар 1 0
Родич Милан 1 0
Милунович Неманья 1 0
Эракович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
57%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1
Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Колубара - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:2 Войводина - Црвена Звезда 0:2
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
2. Монако Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
3. Црвена Звезда Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
4. Трабзонспор Заявка 5 2 0 3 10 - 9 6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Трабзонспор Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Црвена Звезда Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4. Монако Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
2. Ференцварош Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Црвена Звезда Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
4. Трабзонспор Заявка 3 0 0 3 4 - 8 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Монако 90% (45)
    X 6% (3)
    Црвена Звезда 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Црвена Звезда
    1.73
    4.40
    5.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Црвена Звезда онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Црвена Звезда

    Исход игры
    Монако
    89.8% (44)
    Ничья
    6.1% (3)
    Црвена Звезда
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    55.1% (27)
    2:0 Монако
    20.4% (10)
    1:0 Монако
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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    Монако
    Црвена Звезда
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