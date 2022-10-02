Тур: 6. Стадион: Луи II.
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История личных встреч
Монако
Црвена Звезда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
NAN
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|3 (1)
|0.6
|Эмболо Брель
|1 (1)
|0.2
|Дисаси Аксель
|1
|0.2
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гелор Конга
|2 (1)
|0.4
|Катай Александар
|2
|0.4
|Митрович Стефан
|2
|0.4
|Пешич Александар
|1
|0.2
|Николич Велько
|1
|0.2
|Букари Осман
|0
|0
|Иванич Мирко
|0
|0
|Гобелич Марко
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгович Александр
|3
|0
|Кангва Кингс
|1
|1
|Пешич Александар
|2
|0
|Саного Секу
|2
|0
|Катай Александар
|1
|0
|Родич Милан
|1
|0
|Милунович Неманья
|1
|0
|Эракович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
4
57%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1
Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Колубара - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Трабзонспор 2:1 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:2 Войводина - Црвена Звезда 0:2
Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Ференцварош - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Црвена Звезда - Ференцварош 4:1 Младост Нови Сад - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Напредак 1:0 Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1 Нови Пазар - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - Монако 0:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 4:1 Црвена Звезда - Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Хайфа - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Вождовац 4:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|10
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|2.
|Ференцварош
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Монако - Црвена Звезда
Исход игры
Монако
89.8% (44)
Ничья
6.1% (3)
Црвена Звезда
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Монако
55.1% (27)
2:0 Монако
20.4% (10)
1:0 Монако
12.2% (6)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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