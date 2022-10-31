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Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Базель
Прогнозы 52
Пюник 15.4% (8)
X 19.2% (10)
Базель 65.4% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Базель
4.40
3.90
1.89
Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Базель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
NAN

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашян Артак 2 0.4
Отубаньо Юсуф 2 0.4
Карлос Джуниор II 1 0.2
Озбилиз Араз 1 (1) 0.2
Кочук Евгений 1 (1) 0.2
Гонсалес Александр 0 0
Арутюнян Оганес 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 4 0.36
Малес Дариан 2 (2) 0.18
Фрай Фабиан 2 (1) 0.18
Бургер Ваутер 2 0.18
Диуф Энди 2 0.18
Миллар Лиам 1 0.09
Ндой Дан 1 0.09
Ланг Михаэль 1 0.09
Салаи Адам 1 0.09

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милькович Александр 3 0
Братков Антон 2 0
Юрченко Давид 1 0
Вакуленко Сергей 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Кочук Евгений 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Джуричич Лука 1 0
Карапетян Арис 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 0
Адамс Касим 4 0
Джака Таулант 2 1
Пельмар Анди 3 0
Лопес Серхио 2 0
Зачири Анди 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Малес Дариан 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ноа Ереван - Пюник 0:1 Слован Братислава - Пюник 2:1 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:1
Жальгирис - Пюник 2:1 Арарат - Пюник 1:0 Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0
Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
2. Базель Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3. Пюник Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
4. Жальгирис Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Слован Братислава Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Базель Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Жальгирис Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Жальгирис Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Пюник Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 6
Юргорден Шуллер Расмус 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Вадуц Фоссо Райан 1 4
Словацко Травник Михал 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Базель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Пюник 15.4% (8)
    X 19.2% (10)
    Базель 65.4% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Базель
    4.40
    3.90
    1.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пюник - Базель онлайн

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    Прогнозы на матч Пюник - Базель

    Исход игры
    Пюник
    15.4% (8)
    Ничья
    19.2% (10)
    Базель
    65.4% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (35)
    Нет
    22.22% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Базель
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    0:1 Базель
    9.6% (5)
    1:3 Базель
    7.7% (4)
    0:2 Базель
    3.8% (2)
    2:0 Пюник
    3.8% (2)
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