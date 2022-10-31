Тур: 6. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Пюник
Базель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
NAN
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашян Артак
|2
|0.4
|Отубаньо Юсуф
|2
|0.4
|Карлос Джуниор II
|1
|0.2
|Озбилиз Араз
|1 (1)
|0.2
|Кочук Евгений
|1 (1)
|0.2
|Гонсалес Александр
|0
|0
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|4
|0.36
|Малес Дариан
|2 (2)
|0.18
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.18
|Бургер Ваутер
|2
|0.18
|Диуф Энди
|2
|0.18
|Миллар Лиам
|1
|0.09
|Ндой Дан
|1
|0.09
|Ланг Михаэль
|1
|0.09
|Салаи Адам
|1
|0.09
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милькович Александр
|3
|0
|Братков Антон
|2
|0
|Юрченко Давид
|1
|0
|Вакуленко Сергей
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Кочук Евгений
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Джуричич Лука
|1
|0
|Карапетян Арис
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|0
|Адамс Касим
|4
|0
|Джака Таулант
|2
|1
|Пельмар Анди
|3
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
4
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
3
43%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
2
12%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ноа Ереван - Пюник 0:1 Слован Братислава - Пюник 2:1 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:1
Жальгирис - Пюник 2:1 Арарат - Пюник 1:0 Пюник - Жальгирис 2:0 Пюник - Алашкерт 5:1 Урарту - Пюник 2:1 Пюник - Слован Братислава 2:0 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Базель - Пюник 3:1 Пюник - Лернаин Арцах 1:0 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Шериф - Пюник 0:0 Пюник - Ван 0:1 Пюник - Шериф 0:0 Пюник - Ширак 1:0 Пюник - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Пюник 5:0
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0
Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 4
|Словацко
|Травник Михал
|5
Прогнозы на матч Пюник - Базель
Исход игры
Пюник
15.4% (8)
Ничья
19.2% (10)
Базель
65.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
60% (27)
Меньше
40% (18)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
1:2 Базель
36.5% (19)
1:1 Ничья
17.3% (9)
0:1 Базель
9.6% (5)
1:3 Базель
7.7% (4)
0:2 Базель
3.8% (2)
2:0 Пюник
3.8% (2)
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