Тур: 6. Стадион: Джи Эс Пи. Зрители: 712
0'
23' Желтая карточкаФоссо Райан
1:0
32' ГолРоберж Валентин
58' Желтая карточкаОмерович Анес
89' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
90' Желтая карточкаКоль Исраэль
90'+4
Ход матча
23'
32'
1:0
58'
89'
90'
24
Хаммас
Амин
36
Шахар
Идо
28
Дигин
Николя
11
Дабо
Багали
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Трабер ЛарсЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
80 Фоссо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
- Вратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
- Защитник
-
47 Фер ФабиоЗащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Пепси ГезимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Аполлон
Вадуц
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберж Валентин
|2
|0.33
|Йоостен Патрик
|1
|0.17
|Питтас Яннис
|1
|0.17
|Кабрал Эуклидес
|1
|0.17
|Кириаку Хараламбос
|0
|0
|Антонио Владимиро
|0
|0
|Шахар Идо
|0
|0
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|3
|0.25
|Сасере Франклин
|3
|0.25
|Гассер Седрик
|2
|0.17
|Фер Фабио
|1
|0.08
|Ульрих Дарио
|1
|0.08
|Растодер Элмин
|1
|0.08
|Зуттер Мануэль
|1
|0.08
|Хаслер Николас
|1
|0.08
|Гоэльцер Антони
|1
|0.08
|Гаич Милан II
|0
|0
|Добрас Кристиан
|0
|0
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йованович Вукашин
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Ба Эль-Хаджи
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоссо Райан
|5
|1
|Сасере Франклин
|4
|0
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Омерович Анес
|3
|0
|Бюхель Бенджамин
|1
|1
|Добрас Кристиан
|2
|0
|Исик Габриэль
|2
|0
|Чичек Тунахан
|1
|0
|Хаслер Николас
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Хадзи Мерлин
|1
|0
|Джокич Деян
|1
|0
|Иодис Кевин
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вадуц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вадуц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
0
3
Аполлон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вадуц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
5
36%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0
Вадуц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беллинцона - Вадуц 2:0 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Вадуц - Виль 0:0 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 1:5
Вадуц - Арау 4:0 Вадуц - Днепр-1 1:2 Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Аполлон
Вадуц
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Вадуц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
51
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
102
15
210
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Аполлон 1:0 Вадуц
Исход игры
Аполлон
74.1% (86)
Ничья
24.1% (28)
Вадуц
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
1:0 Аполлон
39.7% (46)
2:1 Аполлон
25.9% (30)
1:1 Ничья
15.5% (18)
2:0 Аполлон
6.9% (8)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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