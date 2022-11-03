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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 712
Аполлон
1:0
Конец матча
Вадуц
0'
23' Желтая карточка
Фоссо Райан
1:0
32' Гол
Роберж Валентин
58' Желтая карточка
Омерович Анес
89' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
90' Желтая карточка
Коль Исраэль
90'+4
99
Деметриу
Деметрис
5
Пейбернес
Матьё
22
Роберж
Валентин
29
Алеесами
Хайтам
24
Хаммас
Амин
65
Йоостен
Патрик
20
Шполярич
Данило
25
Кириаку
Хараламбос
36
Шахар
Идо
28
Дигин
Николя
11
Дабо
Багали
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
29
Исик
Габриэль
28
Трабер
Ларс
23
Ульрих
Дарио
80
Фоссо
Райан
4
Хаслер
Николас
5
Омерович
Анес
3
Гоэльцер
Антони
10
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
Аполлон
4-4-1-1
Вадуц
3-4-1-2

История личных встреч

Аполлон
Вадуц

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберж Валентин 2 0.33
Йоостен Патрик 1 0.17
Питтас Яннис 1 0.17
Кабрал Эуклидес 1 0.17
Кириаку Хараламбос 0 0
Антонио Владимиро 0 0
Шахар Идо 0 0
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 3 0.25
Сасере Франклин 3 0.25
Гассер Седрик 2 0.17
Фер Фабио 1 0.08
Ульрих Дарио 1 0.08
Растодер Элмин 1 0.08
Зуттер Мануэль 1 0.08
Хаслер Николас 1 0.08
Гоэльцер Антони 1 0.08
Гаич Милан II 0 0
Добрас Кристиан 0 0

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йованович Вукашин 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Жради Бассель 0 1
Дигин Николя 1 0
Ба Эль-Хаджи 1 0
Дабо Багали 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Коль Исраэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоссо Райан 5 1
Сасере Франклин 4 0
Зуттер Мануэль 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Омерович Анес 3 0
Бюхель Бенджамин 1 1
Добрас Кристиан 2 0
Исик Габриэль 2 0
Чичек Тунахан 1 0
Хаслер Николас 1 0
Гассер Седрик 1 0
Хадзи Мерлин 1 0
Джокич Деян 1 0
Иодис Кевин 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вадуц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вадуц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

0
3
Аполлон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вадуц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
5
36%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
8
50%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 0:1 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0
Вадуц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беллинцона - Вадуц 2:0 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Вадуц - Виль 0:0 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 1:5
Вадуц - Арау 4:0 Вадуц - Днепр-1 1:2 Шаффхаузен - Вадуц 2:2 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 0:2 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Вадуц - Шаффхаузен 1:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 3:1 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 Вадуц - Тун 2:4 Коньяспор - Вадуц 2:4 Вадуц - Беллинцона 2:3 Вадуц - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Аполлон
Вадуц

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Вадуц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
10
2
1
5
1.5
2
10

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 6 5 0 1 12 - 6 15
2. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Аполлон Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
4. Вадуц Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Аполлон Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Аполлон Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Вадуц Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Роберж Валентин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Ryan Fosso получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Аполлон 74.1% (86)
    X 24.1% (28)
    Вадуц 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аполлон 1:0 Вадуц онлайн

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    Прогнозы на матч Аполлон 1:0 Вадуц

    Исход игры
    Аполлон
    74.1% (86)
    Ничья
    24.1% (28)
    Вадуц
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    46.02% (52)
    Нет
    53.98% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Аполлон
    39.7% (46)
    2:1 Аполлон
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    2:0 Аполлон
    6.9% (8)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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