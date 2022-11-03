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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Фейеноорд
1:0
Конец матча
Лацио
0'
32' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
52' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
1:0
64' Гол
Хименес Сантьяго Томас
77' Желтая карточка
Педро Родригес
79' Желтая карточка
Канчельери Маттео
87' Желтая карточка
Хименес Сантьяго Томас
87' Желтая карточка
Патрик
87' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
87' Желтая карточка
Марушич Адам
89' Желтая карточка
Проведель Иван
90' Желтая карточка
Ромеро Лука
90' Вторая желтая карточка
Ромеро Лука
90'+8
Удаление Ромеро (видео). Лига Ев...
Стычка на поле (видео). Лига Евр...
Кёкчю попадает в каркас ворот (в...
1:0. Гол Сантьяго Хименеса (виде...
Андерсон попадает в перекладину ...
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
8
Тимбер
Квинтен
17
Шиманьски
Себастиан
10
Кекчю
Оркун
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
4
Патрик
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Антонио
Маркос
88
Башич
Тома
11
Канчельери
Маттео
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Фейеноорд
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Лацио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 4 (1) 0.67
Джаханбакш Алиреза 2 0.33
Ганцко Давид 2 0.33
Идрисси Уссама 1 0.17
Шиманьски Себастиан 1 0.17
Кекчю Оркун 1 (1) 0.17
Перейра Данило II 1 0.17
Тимбер Квинтен 1 0.17
Дилросун Джавайро 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Волемарк Патрик 0 0
Хартман Квилиндси 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Весино Матиас 2 0.33
Педро Родригес 2 0.33
Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
Андерсон Фелипе 1 0.17
Иммобиле Чиро 1 (1) 0.17
Альберто Луис 1 0.17
Дзакканьи Маттиа 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Ганцко Давид 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаццари Мануэль 2 1
Ромеро Лука 1 1
Патрик 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Педро Родригес 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Весино Матиас 1 0
Проведель Иван 1 0
Катальди Данило 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Хила Марио 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
8
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2
Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лацио - Салернитана 1:3 Лацио - Митьюлланд 2:1 Аталанта - Лацио 0:2 Лацио - Удинезе 0:0
Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Лацио

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 6 2 2 2 4 - 10 8
2. Лацио Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
3. Фейеноорд Заявка 6 2 2 2 13 - 9 8
4. Митьюлланд Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Штурм Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
2. Штурм Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
3. Лацио Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
4. Фейеноорд Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 122
    Фейеноорд 45.1% (55)
    X 32.8% (40)
    Лацио 22.1% (27)
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    Прогнозы на матч Фейеноорд 1:0 Лацио

    Исход игры
    Фейеноорд
    45.1% (55)
    Ничья
    32.8% (40)
    Лацио
    22.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.68% (81)
    Меньше
    28.32% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    93.81% (106)
    Нет
    6.19% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    37.7% (46)
    1:1 Ничья
    20.5% (25)
    1:2 Лацио
    14.8% (18)
    2:2 Ничья
    9.8% (12)
    2:3 Лацио
    2.5% (3)
    1:0 Фейеноорд
    2.5% (3)
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