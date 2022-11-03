Тур: 6. Стадион: Константин Рэдулеску. Зрители: 11723
1:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБоатенг Бисмарк
32' Желтая карточкаЭмерлаху Линдон
33' Желтая карточкаЯшаница Байрам
1:0
35' Не забитый пенальтиДяк Чиприан
42' Желтая карточкаДяк Чиприан
61' Желтая карточкаМухар Карло
85' Желтая карточкаБектеши Леотрим
90' Желтая карточкаПетрила Клаудиу
90'+6
Ход матча
17'
1:0
32'
33'
35'
1:0
42'
61'
64'
85'
88'
89'
90'
44
Матиас
Иури
10
Дяк
Чиприан
73
Мухар
Карло
11
Зюба
Чендрим
20
Куц
Эдвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Гал РаресВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
14 Синани ЭгзонЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
-
99 Лукас IXНападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
-
22 Krenar Dulaj
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
ЧФР Клуж
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|2 (1)
|0.17
|Матиас Иури
|2
|0.17
|Дяк Чиприан
|2 (2)
|0.17
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.08
|Янга Рангело
|1
|0.08
|Цвек Ловро
|1
|0.08
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.08
|Роджер VII
|0
|0
|Скуффет Симоне
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|7
|0.58
|Кореница Меритон
|6
|0.5
|Красники Ермал
|4
|0.33
|Тачи Арменд
|3
|0.25
|Абази Леонит
|2
|0.17
|Грипши Назми
|1
|0.08
|Потоку Арбер
|1
|0.08
|Бериша Альбин
|1
|0.08
|Куц Эдвин
|0
|0
|Таки Астрит
|0
|0
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|0
|Дяк Чиприан
|3
|0
|Паун-Александру Константин
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Матиас Иури
|3
|0
|Колингер Денис
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Цвек Ловро
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерлаху Линдон
|4
|0
|Куц Эдвин
|3
|0
|Таки Астрит
|1
|1
|Тачи Арменд
|2
|0
|Кореница Меритон
|2
|0
|Зюба Чендрим
|2
|0
|Делова Люмбардх
|2
|0
|Синани Эгзон
|2
|0
|Яшаница Байрам
|1
|0
|Потоку Арбер
|1
|0
|Бектеши Леотрим
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
4
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ФК Балкани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
11
ЧФР Клуж
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
ФК Балкани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
3
15
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
6
43%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
26
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
20%
3
12%
1-15
1
10%
7
27%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
0
0%
8
31%
61-75
3
30%
3
12%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Славия Прага 0:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 2:0 Дреница - ФК Балкани 1:1
ФК Балкани - Сивасспор 1:2 ФК Балкани - Malisheva 2:1 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2
Результаты матчей
ЧФР Клуж
ФК Балкани
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
210
66
111
48
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|ФК Балкани
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 ФК Балкани
Исход игры
ЧФР Клуж
90.5% (105)
Ничья
8.6% (10)
ФК Балкани
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:1 ЧФР Клуж
34.5% (40)
2:0 ЧФР Клуж
25.9% (30)
1:0 ЧФР Клуж
25.9% (30)
1:1 Ничья
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 ЧФР Клуж
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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