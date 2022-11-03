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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 11723
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
ФК Балкани
0'
1:0
17' Гол
Боатенг Бисмарк
32' Желтая карточка
Эмерлаху Линдон
33' Желтая карточка
Яшаница Байрам
1:0
35' Не забитый пенальти
Дяк Чиприан
42' Желтая карточка
Дяк Чиприан
61' Желтая карточка
Мухар Карло
85' Желтая карточка
Бектеши Леотрим
90' Желтая карточка
Петрила Клаудиу
90'+6
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
8
Роджер
VII
15
Йебоа
Эммануэль
9
Малеле
Сефас
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
3
Потоку
Арбер
11
Зюба
Чендрим
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
80
Бериша
Альбин
9
Рахмани
Альбион
7
Кореница
Меритон
ЧФР Клуж
4-4-2
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

ЧФР Клуж
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 2 (1) 0.17
Матиас Иури 2 0.17
Дяк Чиприан 2 (2) 0.17
Дебелюх Габриэл 1 0.08
Янга Рангело 1 0.08
Цвек Ловро 1 0.08
Боатенг Бисмарк 1 0.08
Роджер VII 0 0
Скуффет Симоне 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 0.58
Кореница Меритон 6 0.5
Красники Ермал 4 0.33
Тачи Арменд 3 0.25
Абази Леонит 2 0.17
Грипши Назми 1 0.08
Потоку Арбер 1 0.08
Бериша Альбин 1 0.08
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Паун-Александру Константин 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Матиас Иури 3 0
Колингер Денис 2 0
Бурка Андрей 2 0
Мухар Карло 2 0
Камора Мауру 1 0
Малеле Сефас 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Маня Кристьян 1 0
Цвек Ловро 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерлаху Линдон 4 0
Куц Эдвин 3 0
Таки Астрит 1 1
Тачи Арменд 2 0
Кореница Меритон 2 0
Зюба Чендрим 2 0
Делова Люмбардх 2 0
Синани Эгзон 2 0
Яшаница Байрам 1 0
Потоку Арбер 1 0
Бектеши Леотрим 1 0
Бериша Альбин 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

0
4
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
ФК Балкани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
11
ЧФР Клуж
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
ФК Балкани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

3
15

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
6
43%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
26
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
20%
3
12%
1-15
1
10%
7
27%
16-30
3
30%
3
12%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
0
0%
8
31%
61-75
3
30%
3
12%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1
ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 ЧФР Клуж - Шахтёр Солигорск 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Шахтёр Солигорск - ЧФР Клуж 0:0
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Славия Прага 0:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 2:0 Дреница - ФК Балкани 1:1
ФК Балкани - Сивасспор 1:2 ФК Балкани - Malisheva 2:1 Сивасспор - ФК Балкани 3:4 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Malisheva - ФК Балкани 2:3 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:3 Славия Прага - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 0:2 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 Приштина - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:0 ФК Балкани - Шкупи 1:0 ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2

Результаты матчей

ЧФР Клуж
ФК Балкани

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
6
6
1
11
2.5
4
8

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
2. ЧФР Клуж Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
3. Славия Прага Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
4. ФК Балкани Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
2. Сивасспор Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. ФК Балкани Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
3. Славия Прага Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. ФК Балкани Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Дяк Чиприан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Дяк Чиприан пробил пенальти, но не смог забить!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    ЧФР Клуж 90.5% (105)
    X 8.6% (10)
    ФК Балкани 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 ФК Балкани

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    90.5% (105)
    Ничья
    8.6% (10)
    ФК Балкани
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:1 ЧФР Клуж
    34.5% (40)
    2:0 ЧФР Клуж
    25.9% (30)
    1:0 ЧФР Клуж
    25.9% (30)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 ЧФР Клуж
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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