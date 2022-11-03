Тур: 6. Стадион: ЛФФ. Зрители: 4790
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЧаврич Александр
0:2
23' ГолЧаврич Александр
1:2
47' ГолКьеремех Франсис
48' Желтая карточкаРамирес Эрик
60' Желтая карточкаКьеремех Франсис
63' Желтая карточкаКанкава Джаба
67' Желтая карточкаБуфф Оливер
75' Желтая карточкаВайсс Владимир
83' Желтая карточкаПощек Лукаш
1:2
90' Не забитый пенальтиЧакветадзе Георгий
90'+6
Ход матча
15'
0:1
23'
47'
1:2
48'
60'
63'
67'
75'
83'
90'
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Рамирес
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грнчар ДавидПолузащитник
-
19 Грин ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жальгирис
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойвуси Матиас
|2
|0.33
|Ренан Соарес
|1
|0.17
|Кьеремех Франсис
|1
|0.17
|Урега Фабьен
|1
|0.17
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4
|0.5
|Рамирес Эрик
|3
|0.38
|Пощек Лукаш
|1
|0.13
|Куцка Юрай
|1
|0.13
|Кашия Гурам
|1
|0.13
|Вайсс Владимир
|1 (1)
|0.13
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любисавльевич Неманья
|3
|0
|Горобцов Николас
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Кьеремех Франсис
|2
|0
|Буфф Оливер
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|4
|1
|Барсегян Тигран
|2
|1
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|Шапоньич Иван
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Уче Агбо
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Чаврич Александр
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Хован Адриан
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Крижан Рихард
|1
|0
Результаты матчей
Жальгирис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Жальгирис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 6:0 Базель - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:1
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0
Результаты матчей
Жальгирис
Слован Братислава
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жальгирис
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
24
53
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Жальгирис 1:2 Слован Братислава
Исход игры
Жальгирис
12.3% (14)
Ничья
42.1% (48)
Слован Братислава
45.6% (52)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (46)
1:2 Слован Братислава
28.9% (33)
0:1 Слован Братислава
9.6% (11)
0:2 Слован Братислава
6.1% (7)
2:1 Жальгирис
6.1% (7)
1:0 Жальгирис
4.4% (5)
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