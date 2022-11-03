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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 4790
Жальгирис
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
15' Гол
Чаврич Александр
0:2
23' Гол
Чаврич Александр
1:2
47' Гол
Кьеремех Франсис
48' Желтая карточка
Рамирес Эрик
60' Желтая карточка
Кьеремех Франсис
63' Желтая карточка
Канкава Джаба
67' Желтая карточка
Буфф Оливер
75' Желтая карточка
Вайсс Владимир
83' Желтая карточка
Пощек Лукаш
1:2
90' Не забитый пенальти
Чакветадзе Георгий
90'+6
1
Гертмонас
Эдвинас
12
Мамич
Петар
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
7
Бопесу
Жоэль
23
Буфф
Оливер
5
Горобцов
Николас
33
Миличкович
Марко
92
Урега
Фабьен
77
Кьеремех
Франсис
99
Ойвуси
Матиас
1
Хован
Адриан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
14
Абена
Минти
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
70
Чакветадзе
Георгий
24
Рамирес
Эрик
Жальгирис
4-4-2
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Жальгирис
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойвуси Матиас 2 0.33
Ренан Соарес 1 0.17
Кьеремех Франсис 1 0.17
Урега Фабьен 1 0.17
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 0.5
Рамирес Эрик 3 0.38
Пощек Лукаш 1 0.13
Куцка Юрай 1 0.13
Кашия Гурам 1 0.13
Вайсс Владимир 1 (1) 0.13
Чакветадзе Георгий 0 0
Барсегян Тигран 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любисавльевич Неманья 3 0
Горобцов Николас 2 0
Мамич Петар 2 0
Кьеремех Франсис 2 0
Буфф Оливер 1 0
Урега Фабьен 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 4 1
Барсегян Тигран 2 1
Змрхаль Яромир 2 0
Шапоньич Иван 2 0
Рамирес Эрик 2 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Уче Агбо 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Чаврич Александр 1 0
Абена Минти 1 0
Хован Адриан 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Ловат Лукас 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Крижан Рихард 1 0

Результаты матчей

Жальгирис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Жальгирис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 6:0 Базель - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:1
Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Жальгирис - Пюник 2:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:4 Пюник - Жальгирис 2:0 Жальгирис - Кауно Жальгирис 2:1 Жальгирис - Судува 1:0 Жальгирис - Ритеряй 3:1 Жальгирис - Базель 0:1 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:2 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 1:1 Хегельман Литауэн - Жальгирис 1:4 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Жальгирис - Лиетава Йонава 3:1 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Ритеряй - Жальгирис 1:5
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4 Земплин - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Базель 3:3 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Пюник - Слован Братислава 2:0 Слован Братислава - Жальгирис 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - ДАК 1:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Зриньски 2:1 Слован Братислава - Жилина 3:1 Зриньски - Слован Братислава 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:5 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Слован Братислава - Скалица 3:0

Результаты матчей

Жальгирис
Слован Братислава

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жальгирис
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
5
3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
2. Базель Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Пюник Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
4. Жальгирис Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пюник Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Слован Братислава Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. Базель Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Жальгирис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Слован Братислава Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Жальгирис Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Пюник Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Чаврич Александр бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Жальгирис 12.3% (14)
    X 42.1% (48)
    Слован Братислава 45.6% (52)
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    Прогнозы на матч Жальгирис 1:2 Слован Братислава

    Исход игры
    Жальгирис
    12.3% (14)
    Ничья
    42.1% (48)
    Слован Братислава
    45.6% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.17% (42)
    Меньше
    62.83% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (46)
    1:2 Слован Братислава
    28.9% (33)
    0:1 Слован Братислава
    9.6% (11)
    0:2 Слован Братислава
    6.1% (7)
    2:1 Жальгирис
    6.1% (7)
    1:0 Жальгирис
    4.4% (5)
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