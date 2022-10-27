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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Шериф
 
Позже
Омония
Прогнозы 50
Шериф 88% (44)
X 12% (6)
Омония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Омония
4.15
3.82
4.12
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Омония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

NAN
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аканби Ибрагим 1 0.14
Мухамед Диоп 1 0.14
Атьемвен Айяйи 1 (1) 0.14
Коваль Максим 0 0
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харалампус Харалампос 2 0.29
Какулис Андроникос 1 0.14
Бруно V 1 0.14
Ансарифард Карим 1 0.14
Баркер Брэндон 1 0.14
Панайоту Николас 1 0.14
Лекьякс Ян 0 0
Милетич Неманья 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атьемвен Айяйи 3 0
Зохури Армель 1 1
Киабу Мусса 1 1
Кпозо Патрик 2 0
Аканби Ибрагим 2 0
Гедес Ренан 2 0
Мудасиру Салифу 2 0
Уаттара Абу 1 0
Ботос Яннис-Фивос 1 0
Мухамед Диоп 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Адам 3 0
Какулис Андроникос 3 0
Кассама Морету 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Безус Роман 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Баширу Фуад 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Милетич Неманья 1 0
Панайоту Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шериф - Дачия-Буюканы 2:1 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Петрокуб - Шериф 1:0 Шериф - Бельцы 2:1
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Динамо-Авто - Шериф 0:1 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3
Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 5 5 0 0 10 - 1 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Шериф Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
4. Омония Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Шериф Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
4. Омония Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Шериф Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
4. Омония Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Омония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Шериф 88% (44)
    X 12% (6)
    Омония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Омония
    4.15
    3.82
    4.12
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Омония онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Омония

    Исход игры
    Шериф
    87.8% (43)
    Ничья
    12.2% (6)
    Омония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    40.8% (20)
    1:0 Шериф
    24.5% (12)
    2:0 Шериф
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
    3:1 Шериф
    4.1% (2)
    3:0 Шериф
    4.1% (2)
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    Омония
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