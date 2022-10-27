Тур: 6. Стадион: Зимбру.
История личных встреч
Шериф
Омония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
NAN
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аканби Ибрагим
|1
|0.14
|Мухамед Диоп
|1
|0.14
|Атьемвен Айяйи
|1 (1)
|0.14
|Коваль Максим
|0
|0
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харалампус Харалампос
|2
|0.29
|Какулис Андроникос
|1
|0.14
|Бруно V
|1
|0.14
|Ансарифард Карим
|1
|0.14
|Баркер Брэндон
|1
|0.14
|Панайоту Николас
|1
|0.14
|Лекьякс Ян
|0
|0
|Милетич Неманья
|0
|0
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атьемвен Айяйи
|3
|0
|Зохури Армель
|1
|1
|Киабу Мусса
|1
|1
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Аканби Ибрагим
|2
|0
|Гедес Ренан
|2
|0
|Мудасиру Салифу
|2
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|0
|Мухамед Диоп
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Адам
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Безус Роман
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шериф - Дачия-Буюканы 2:1 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Петрокуб - Шериф 1:0 Шериф - Бельцы 2:1
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Динамо-Авто - Шериф 0:1 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Шериф - Сфынтул Георге 3:0 Шериф - Зимбру 0:0 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Шериф - Милсами 2:0 Омония - Шериф 0:3 Дачия-Буюканы - Шериф 0:2 Шериф - Петрокуб 1:1 Шериф - Пюник 0:0 Бельцы - Шериф 0:3 Пюник - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 2:0 Виктория Пльзень - Шериф 2:1 Сфынтул Георге - Шериф 1:3
Омония
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Шериф
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|4.
|Омония
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Шериф
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|4.
|Омония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Шериф - Омония
Исход игры
Шериф
87.8% (43)
Ничья
12.2% (6)
Омония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 Шериф
40.8% (20)
1:0 Шериф
24.5% (12)
2:0 Шериф
10.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (4)
3:1 Шериф
4.1% (2)
3:0 Шериф
4.1% (2)
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