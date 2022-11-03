2:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолДрейер Андерс
28' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
30' Желтая карточкаКитеишвили Отар
33' Желтая карточкаДанте Амаду
55' Желтая карточкаШнегг Давид
2:0
72' ГолДрейер Андерс
88' Желтая карточкаСвятченко Эрик
88' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
90' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
15'
1:0
28'
30'
33'
55'
72'
2:0
88'
88'
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Штурм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|3
|0.5
|Дрейер Андерс
|2
|0.33
|Святченко Эрик
|2
|0.33
|Феррейра Эвандер
|1 (1)
|0.17
|Паулиньо VI
|1
|0.17
|Мартинес Эмилиано
|1
|0.17
|Жуниньо
|1
|0.17
|Каба Сори
|1
|0.17
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|2
|0.33
|Эмега Эмануэль
|1
|0.17
|Китеишвили Отар
|1
|0.17
|Хорват Томи
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|3
|0
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Жуниньо
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|1
|Китеишвили Отар
|3
|0
|Любич Иван
|3
|0
|Вютрих Грегори
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Айети Альбиан
|1
|0
|Зибенхандль Йорг
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
2
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6
Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Штурм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1
Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
Митьюлланд
Штурм
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
15
15
15
15
Группа F
Группа F
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Штурм
Исход игры
Митьюлланд
66.1% (76)
Ничья
23.5% (27)
Штурм
10.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
74.34% (84)
Нет
25.66% (29)
Популярный счёт
2:1 Митьюлланд
40.9% (47)
1:1 Ничья
19.1% (22)
1:0 Митьюлланд
13.9% (16)
2:0 Митьюлланд
6.1% (7)
1:2 Штурм
5.2% (6)
3:1 Митьюлланд
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Штурм
2.6% (3)
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