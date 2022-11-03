Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Томи Хорват создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

88' Матч возобновлен

88' Эмега Эмануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Святченко Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

87' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Янтшер Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Газибегович Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Гости сейчас реально начинают давить соперника

84' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Горенц-Станкович Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Зибенхандль Йорг взял и забрал мяч на выходе

83' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

81' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Митьюлланд

76' Оооо... вот это был удар! Янтшер Якоб должен был забить с этой позиции.

76' Газибегович Юсуф из команды Штурм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Митьюлланд

74' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' Исаксен Густав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Штурм

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

71' Оооо... вот это был удар! Айети Альбиан должен был забить с этой позиции.

71' Айети Альбиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Томи Хорват нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Томи Хорват навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Зибенхандль Йорг взял и забрал мяч на выходе

68' Сегодняшная посещаемость составляет 9134 болельщиков

68' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Гартенманн Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Чилуфя Эдвард уходит с поля и его заменяет Valdemar Andreasen

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Феррейра Эвандер получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Феррейра Эвандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Штурм

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Газибегович Юсуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Митьюлланд

60' Томи Хорват навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Олссон Кристоффер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Шнегг Давид получил желтую карточку от судьи

55' Безумный фол. Шнегг Давид грубо играет против соперника. Пострадал Emiliano Martinez

54' Удар от ворот произведет Штурм

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Зибенхандль Йорг взял и забрал мяч на выходе

52' Вютрих Грегори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Штурм

52' Emiliano Martinez из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Зибенхандль Йорг взял и забрал мяч на выходе

49' Штурм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Эмега Эмануэль