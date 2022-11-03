  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 9134 Главный судья: Юг Матей
Митьюлланд
2:0
Конец матча
Штурм
0'
1:0
15' Гол
Дрейер Андерс
28' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
30' Желтая карточка
Китеишвили Отар
33' Желтая карточка
Данте Амаду
55' Желтая карточка
Шнегг Давид
2:0
72' Гол
Дрейер Андерс
88' Желтая карточка
Святченко Эрик
88' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
90' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
90'+5
Голы (видео). Лига Европы. Футбо...
2:0. Гол Андерса Дрейера (видео)...
1:0. Гол Андерса Дрейера (видео)...
1
Лоссль
Йонас
6
Андерссон
Йоэль
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Хорват
Томи
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
9
Айети
Альбиан
15
Бовинг
Виллиам
Митьюлланд
4-3-3
Штурм
4-1-2-1-2

История личных встреч

Митьюлланд
Штурм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 3 0.5
Дрейер Андерс 2 0.33
Святченко Эрик 2 0.33
Феррейра Эвандер 1 (1) 0.17
Паулиньо VI 1 0.17
Мартинес Эмилиано 1 0.17
Жуниньо 1 0.17
Каба Сори 1 0.17
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.33
Эмега Эмануэль 1 0.17
Китеишвили Отар 1 0.17
Хорват Томи 0 0
Прасс Александр 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 3 0
Лоссль Йонас 2 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Жуниньо 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Паулиньо VI 2 0
Далсгор Хенрик 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Исаксен Густав 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 2 1
Газибегович Юсуф 2 1
Китеишвили Отар 3 0
Любич Иван 3 0
Вютрих Грегори 2 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Айети Альбиан 1 0
Зибенхандль Йорг 1 0
Инголич Сандро 1 0
Шнегг Давид 1 0
Прасс Александр 1 0
Данте Амаду 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
2
Митьюлланд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
2
50%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Митьюлланд - Оденсе 1:2 Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6
Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1
Штурм
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штурм - Рид 2:1 Штурм - Фейеноорд 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм 0:0 Гразер - Штурм 0:1
Штурм - Вольфсбергер 3:2 Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Митьюлланд
Штурм

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм Заявка 6 2 2 2 4 - 10 8
2. Лацио Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
3. Фейеноорд Заявка 6 2 2 2 13 - 9 8
4. Митьюлланд Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Штурм Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Лацио Заявка 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Фейеноорд Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
2. Штурм Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
3. Лацио Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
4. Фейеноорд Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Дрейер Андерс получил травму и заменен. Gustav Christensen выходит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Томи Хорват создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Штурм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Удар от ворот произведет Митьюлланд
    • 89'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 89'
      Святченко Эрик получил травму и заменен. Жуниньо выходит на поле.
    • 89'
      Прасс Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Митьюлланд 66.1% (76)
    X 23.5% (27)
    Штурм 10.4% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Митьюлланд 2:0 Штурм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Митьюлланд 2:0 Штурм

    Исход игры
    Митьюлланд
    66.1% (76)
    Ничья
    23.5% (27)
    Штурм
    10.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    74.34% (84)
    Нет
    25.66% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Митьюлланд
    40.9% (47)
    1:1 Ничья
    19.1% (22)
    1:0 Митьюлланд
    13.9% (16)
    2:0 Митьюлланд
    6.1% (7)
    1:2 Штурм
    5.2% (6)
    3:1 Митьюлланд
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Штурм
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     