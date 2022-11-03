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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Динамо Киев
0:1
Первый тайм: 37'
Фенербахче
0'
0:1
23' Гол
Гюлер Арда

Ход матча

23'
0:1
Гюлер Арда

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 139
Динамо Киев 19.4% (27)
X 30.9% (43)
Фенербахче 49.6% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Фенербахче
4.36
4.50
3.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
2
Вивчаренко
Костянтин
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
11
Ванат
Владислав
41
Беседин
Артём
1
Байиндыр
Алтай
7
Кадыоглу
Ферди
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Креспо
Мигель
5
Виллиан
Арао
10
Гюлер
Арда
13
Валенсия
Эннер
23
Бачуайи
Миши
18
Линкольн
II
Динамо Киев
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Динамо Киев
Фенербахче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМК
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гармаш Денис 2 0.33
Цыганков Виктор 2 0.33
Ванат Владислав 1 0.17
Буяльский Виталий 0 0
Тымчик Александр 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.3
Бачуайи Миши 3 (1) 0.3
Линкольн II 2 0.2
Дурсун Сердар 2 0.2
Мор Эмре 2 0.2
Валенсия Эннер 2 (1) 0.2
Кинг Джошуа 1 0.1
Педро Жоао 1 0.1
Зайц Миха 1 0.1
Энрике Густаво 1 0.1
Яндаш Мерт Хакан 1 0.1
Юксек Исмаил 1 0.1
Гюлер Арда 1 0.1
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Перес Луан 0 0
Креспо Мигель 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 2 0
Забарный Илья 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Диалло Самба 1 0
Беседин Артём 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Сирота Александр 1 0
Ванат Владислав 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Линкольн II 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Педро Жоао 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Виллиан Арао 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3
Динамо Киев
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
13
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фенербахче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
16

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

5
20
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
8
40%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Фенербахче

Точный счет

0:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
8
1
1
4
2.5
3
6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 7 14
2. Фенербахче 1:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Фенербахче 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТИЩЕ! ВАЛЕНСИЯ! Мог забивать второй гол форвард "Фенера". Вивчаренко головой отдавал пас назад на партнера, но Валенсия умело обокрал соперника, затем обыграл вратаря и пробил с острого угла. В сетку попал, но с внешней стороны. 
  • 33'
    По факту. За полчаса игры команды на двоих нанесли один удар и тот голевой. 
  • 31'
    Киев пытается организовать атаку. Передача с центра поля на левый фланг на Шепелева. Владимир уходит к угловому флажку, пытаясь заработать стандарт, но теряет контроль над мячом. Футбольный снаряд перехватывают игроки "Фенербахче". 
  • 30'
    Меньше стали нарушать правила игроки "Динамо" и "Фенербахче". Видимо, судья уже намекнул игрокам на предупреждения. 
  • 29'
    В эти минуты гости пытаются успокоить игру, катая круглого от одного фланга к другому. Контроль мяча на своей половине поля. 
  • 28'
    Озадаченный Марча Луческу крупным планом, негодует он от развития событий на футбольном поле. 
  • 27'
    Попытка обострить игру во вратарской "Фенербахче". Дальний прострел из пределов штрафной. На опережении уверенно играет кипер турецкого клуба. 
  • 26'
    Отодвинули немного киевляне игру от своих ворот. Сейчас нам выхватывают крупным планом Сидорчук. Видимо, он не устоял в момент передачи пас, когда забивался мяч. 
  • Судья
    25'
    Решение арбитра - офсайда не было, чистый гол. "Фенербахче" выходит вперёд в матче.
  • Видеоповтор
    23'
    Будет просмотр VAR. Видимо у Валенсии было положение вне игры во время передачи Креспо. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГЮЛЕР!

    Открывает счет в матче Гюлер. После навесной передачи от Креспо. Валенсия столкнулся кем-то из защитников "Динамо" и Гюлер уже переправил мяч в пустые ворота. 
  • Анонс
    21'
    Информация по владению мячом. "Динамо" - 35%. Фенербахче - 65%. 
  • 20'
    Киевляне перехватили инициативу. Мяч сейчас под их контролем. 
  • 19'
    Команды практически отыграли 20 минут игрового времени, а до опасных моментов в поединке дело так и не дошло. 
  • 18'
    Игра проходит преимущественно в центре поля. Соперники обеих команды пытаются ухватить друг друга за футболки. Не выходит. Игра продолжается неподалеку от штрафной площади киевского клуба. 
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    • Анонс
      17'
      К этой минуте "Ренн" выходит вперед в параллельной игре. В ворота АЕКа из Ларнаки гол забил Аблин. Таким образом в нашем поединке задача для турецкого коллектива осложняется. 
    • 16'
      Складывается впечатление, что мы не футбол смотрим, а вольную борьбу. Обе команды предпочитают силовой футбол. 
    • Фол, нарушение
      15'
      И еще нарушение правил. Куда ж без него. Креспо всем корпусом насел на Беседина. 
    • 14'
      Беседин шел в подкат только что двумя ногами в Линкольна. Успел форвард "Фенербахче" уйти от столкновения. Так и без ног можно остаться. Ну а Беседин может только благодарить своего оппонента, что избежал прямой красной карточки. 
    • Фол, нарушение
      12'
      И снова фол. Попов в борьбе на втором этаже ударил Салаи по голове.
    • 11'
      Игрокам обеих команд стоило бы играть аккуратнее, ведь у польского рефери и терпение может лопнуть, могут посыпаться карточки. А так как играют лишь 11 минут, есть вероятность увидеть и удаления. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Очередной фол в матче Гюлер в центре поля сбивает Беседина. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Очередное нарушение правил со стороны украинского клуба. Сидорчук зарядил по пятке Бачуайи. 
    • 7'
      Киеваляне пытались атаковать правым флангом Цыганков пролетал мимо Салаи, далеко отпустил мяч и упал на газон. Цыганков явно надеялся на систок арбита. Но Салаи и пальцем не тронул игрока киевского клуба. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Жёсткий футбол демонстрируют обе команды. Сидорчук локтём толкает в спину Креспо. Судья фиксирует фол в центре поля. Пока без карточек обходится польский арбитр.
    • Опасный момент
      5'
      Момент! Осай-Самуэль наносит первый удар по воротам в матче после легкого навеса с правого фланга от Гюлера. Мяч полетел выше ворот.
    • Фол, нарушение
      4'
      Очередной фол в матче. На этот раз Вивчаренко обнял Осайи-Самуэля и вместе с соперником рухнул на газон.
    • 3'
      Что-то орет своим футболистам наставник "Фенера" Жезуш Жорже. Хоть команда и с мячом, недоволен он действиями своих футболистов. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Виллиан в составе "Фенербахче" нарушает правила. Сбивает игрок турецкой команды с ног Шепелева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, матч начался. Пусть победит сильнейший. Поехали.
    • Первый тайм
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Гюлер Арда бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Динамо Киев 0:1 Фенербахче

    Исход игры
    Динамо Киев
    19.3% (27)
    Ничья
    30.7% (43)
    Фенербахче
    50% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.16% (77)
    Меньше
    39.84% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (108)
    Нет
    15.63% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    28.6% (40)
    1:1 Ничья
    22.9% (32)
    2:1 Динамо Киев
    15% (21)
    0:1 Фенербахче
    8.6% (12)
    2:2 Ничья
    6.4% (9)
    1:3 Фенербахче
    2.9% (4)
    0:2 Фенербахче
    2.9% (4)
    2:0 Динамо Киев
    1.4% (2)
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