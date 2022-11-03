Попытка обострить игру во вратарской "Фенербахче". Дальний прострел из пределов штрафной. На опережении уверенно играет кипер турецкого клуба.

Озадаченный Марча Луческу крупным планом, негодует он от развития событий на футбольном поле.

В эти минуты гости пытаются успокоить игру, катая круглого от одного фланга к другому. Контроль мяча на своей половине поля.

Меньше стали нарушать правила игроки "Динамо" и "Фенербахче". Видимо, судья уже намекнул игрокам на предупреждения.

Киев пытается организовать атаку. Передача с центра поля на левый фланг на Шепелева. Владимир уходит к угловому флажку, пытаясь заработать стандарт, но теряет контроль над мячом. Футбольный снаряд перехватывают игроки "Фенербахче".

По факту. За полчаса игры команды на двоих нанесли один удар и тот голевой.

МОМЕНТИЩЕ! ВАЛЕНСИЯ! Мог забивать второй гол форвард "Фенера". Вивчаренко головой отдавал пас назад на партнера, но Валенсия умело обокрал соперника, затем обыграл вратаря и пробил с острого угла. В сетку попал, но с внешней стороны.

Игра проходит преимущественно в центре поля. Соперники обеих команды пытаются ухватить друг друга за футболки. Не выходит. Игра продолжается неподалеку от штрафной площади киевского клуба.

Команды практически отыграли 20 минут игрового времени, а до опасных моментов в поединке дело так и не дошло.

Киевляне перехватили инициативу. Мяч сейчас под их контролем.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГЮЛЕР! Открывает счет в матче Гюлер. После навесной передачи от Креспо. Валенсия столкнулся кем-то из защитников "Динамо" и Гюлер уже переправил мяч в пустые ворота.

Будет просмотр VAR. Видимо у Валенсии было положение вне игры во время передачи Креспо.

Решение арбитра - офсайда не было, чистый гол. "Фенербахче" выходит вперёд в матче.

Отодвинули немного киевляне игру от своих ворот. Сейчас нам выхватывают крупным планом Сидорчук. Видимо, он не устоял в момент передачи пас, когда забивался мяч.

17' К этой минуте "Ренн" выходит вперед в параллельной игре. В ворота АЕКа из Ларнаки гол забил Аблин. Таким образом в нашем поединке задача для турецкого коллектива осложняется.

16' Складывается впечатление, что мы не футбол смотрим, а вольную борьбу. Обе команды предпочитают силовой футбол.

15' И еще нарушение правил. Куда ж без него. Креспо всем корпусом насел на Беседина.

14' Беседин шел в подкат только что двумя ногами в Линкольна. Успел форвард "Фенербахче" уйти от столкновения. Так и без ног можно остаться. Ну а Беседин может только благодарить своего оппонента, что избежал прямой красной карточки.

12' И снова фол. Попов в борьбе на втором этаже ударил Салаи по голове.

11' Игрокам обеих команд стоило бы играть аккуратнее, ведь у польского рефери и терпение может лопнуть, могут посыпаться карточки. А так как играют лишь 11 минут, есть вероятность увидеть и удаления.

10' Очередной фол в матче Гюлер в центре поля сбивает Беседина.

8' Очередное нарушение правил со стороны украинского клуба. Сидорчук зарядил по пятке Бачуайи.

7' Киеваляне пытались атаковать правым флангом Цыганков пролетал мимо Салаи, далеко отпустил мяч и упал на газон. Цыганков явно надеялся на систок арбита. Но Салаи и пальцем не тронул игрока киевского клуба.