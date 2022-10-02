Тур: 6. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
Позже
История личных встреч
Динамо Киев
Фенербахче
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гармаш Денис
|2
|0.4
|Цыганков Виктор
|2
|0.4
|Ванат Владислав
|1
|0.2
|Буяльский Виталий
|0
|0
|Тымчик Александр
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавечи Ирфан
|3
|0.33
|Бачуайи Миши
|3 (1)
|0.33
|Линкольн II
|2
|0.22
|Дурсун Сердар
|2
|0.22
|Мор Эмре
|2
|0.22
|Валенсия Эннер
|2 (1)
|0.22
|Кинг Джошуа
|1
|0.11
|Педро Жоао
|1
|0.11
|Зайц Миха
|1
|0.11
|Энрике Густаво
|1
|0.11
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0.11
|Юксек Исмаил
|1
|0.11
|Росси Диего
|0
|0
|Брума Арминду
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Мор Эмре
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
5
20
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
8
40%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
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|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Динамо Киев - Фенербахче
Исход игры
Динамо Киев
33.3% (16)
Ничья
31.3% (15)
Фенербахче
35.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
27.1% (13)
1:1 Ничья
22.9% (11)
1:2 Фенербахче
18.8% (9)
0:1 Фенербахче
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
1:3 Фенербахче
4.2% (2)
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