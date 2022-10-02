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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Динамо Киев
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 48
Динамо Киев 33.3% (16)
X 31.3% (15)
Фенербахче 35.4% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Фенербахче
4.18
4.20
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Киев
Фенербахче

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1
ЛЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ТМК
1:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

0.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гармаш Денис 2 0.4
Цыганков Виктор 2 0.4
Ванат Владислав 1 0.2
Буяльский Виталий 0 0
Тымчик Александр 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавечи Ирфан 3 0.33
Бачуайи Миши 3 (1) 0.33
Линкольн II 2 0.22
Дурсун Сердар 2 0.22
Мор Эмре 2 0.22
Валенсия Эннер 2 (1) 0.22
Кинг Джошуа 1 0.11
Педро Жоао 1 0.11
Зайц Миха 1 0.11
Энрике Густаво 1 0.11
Яндаш Мерт Хакан 1 0.11
Юксек Исмаил 1 0.11
Росси Диего 0 0
Брума Арминду 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Перес Луан 0 0
Креспо Мигель 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 2 0
Забарный Илья 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Диалло Самба 1 0
Беседин Артём 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Сирота Александр 1 0
Ванат Владислав 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиоски Эгзиян 2 0
Линкольн II 2 0
Мор Эмре 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Педро Жоао 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Виллиан Арао 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Росси Диего 1 0
Перес Луан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Гюлер Арда 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

5
20
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
8
40%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
4
40%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1
Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Истанбулспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Ренн 3:3 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Фенербахче 0:3
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 5:4 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 Бешикташ - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 5:0 Ренн - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Фенербахче - Кайсериспор 2:0 Коньяспор - Фенербахче 1:0 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Фенербахче 0:6 Словацко - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Умраниеспор 3:3 Фенербахче - Словацко 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
2. Фенербахче Заявка 5 3 2 0 11 - 7 11
3. АЕК Ларнака Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
4. Динамо Киев Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Ренн Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. АЕК Ларнака Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Динамо Киев 33.3% (16)
    X 31.3% (15)
    Фенербахче 35.4% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Фенербахче
    4.18
    4.20
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Фенербахче онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Фенербахче

    Исход игры
    Динамо Киев
    33.3% (16)
    Ничья
    31.3% (15)
    Фенербахче
    35.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    27.1% (13)
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    1:2 Фенербахче
    18.8% (9)
    0:1 Фенербахче
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    1:3 Фенербахче
    4.2% (2)
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    Фенербахче
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