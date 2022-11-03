25 минут сыграли соперники. Карсдорп перевел мяч с правого края на Эль-Шаарави, который не смог до мяча дотянуться. Слишком авантюрной была эта передача.

Пытался Белотти продавить сейчас соперника по левому флангу, но выбивает в итоге сферу за пределы поля один из защитников болгарского коллектива.

Очередной угловой подала сейчас "Рома", но вновь неточный пас сделал игрок "Ромы" Пеллегрини. Отрабатывает в обороне болгарская команда.

Подключился по левой бровке сейчас Белотти, но серия финтов не принесла ему успеха. Потерял мяч Андреа. Чистых голевых моментов у "Ромы" пока нет в этом матче.

Ибаньесу прилетел удар по ногам. Много у нас мелких фолов. Уже 13 нарушений на двоих накопили соперники. Рубка идет серьезная, и статистика еще раз это показывает.

Более получаса провели соперники на поле. Дзаньоло уже разминается у кромки поля. Вполне вероятно, что именно этого футболиста мы увидим в самое ближайшее время.

Еще один фол в центре поля. Пеллегрини получает удар по ногам. Что ж такое? Моуриньо на ногах. Нужны врачи, судя по всему? Медики уже выбежали на футбольное поле.

Так, а тут фол у нас был? Белотти пробросил мяч мимо Сисиньо, и тот срубил его на газон. Желтая карточка для игрока гостей. Следующую встречу 4-й номер гостей пропустит.

МОМЕНТ! Ибаньес! Подача с левого края подал снаряд Эль-Шаарави подал сферу на дальнюю штангу, и Ибаньес головой пробил рядом со стойкой!

Угловой удар заработала "Рома". С правого края подал Пеллегрини мяч в центр штрафной, где Смоллинг в борьбе все же нарушил правила против оппонента.

Угловой еще один "Рома" подала, но на выходе сыграл сейчас голкипер, который забрал сферу в перчатки. Спокойно сыграл вратарь.

Угловой теперь подали футболисты "Лудогорца". С правого края последовала подача в центр штрафной, но прямо на голову Смоллингу.

Смоллинг снова сыграл сейчас головой в центре поля, но вновь он слишком опасно действовал против одного из защитников.

Смоллингу удалось добраться до мяча у бровки, но фолил в этой ситуации игрок римского коллектива. Хороший игрок все-таки Крис, неоднократно в этом убеждался.

Абрахам продавливал сейчас соперника по левому краю, но явно против него нарушал правила один из защитников. Снова желтой карточки рефери не показал.

13' Камара нанес сильный удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с левой штангой. Было опасно, но сфера в рамке не оказалась.

12' Родригеш дальний удар по воротам соперника нанес - мяч полетел значительно выше цели. Хорошо играет сейчас болгарский коллектив.

11' Рик по правому флангу пронесся к воротам соперника, после чего попытался подать сферу в центр штрафной. Спокойно играет на выходе голкипер римлян.

10' 10 минут откатали команды. Пеллегрини сейчас снова нанес удар по воротам соперника - сфера полетела значительно выше цели. Было здорово.

8' В центре поля мячом владеет сейчас коллектив хозяев. Хорошо настроилась "волчица". Мне кажется, что большие шансы есть на победу у итальянского коллектива.

7' МОМЕНТ! Опасно пробивает сейчас Пеллегрини, сместившись к линии штрафной. Мяч по итогу пролетает рядом с левой стойкой, едва ее не касаясь.

6' Камара получил мяч на подступах к штрафной соперника, долго замахивался, но так и не пробил по рамке соперника. Сфера досталась в этой ситуации "Лудогорцу".

4' Смоллинг сейчас сбросил снаряд своему голкиперу, который выскочил из рамки и забрал сферу в свои перчатки. "Роме", напомню, сегодня нужно побеждать для выход в плей-офф турнира.

3' Дисквалифицирован на эту встречу Манчини, и это большая проблема для нынешней "Ромы", которая привыкла играть с этим защитником, поскольку он стал в последнее время очень ценным для клуба.