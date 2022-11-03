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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Рома
0:0
Первый тайм: 38'
Лудогорец
0'
15' Желтая карточка
Сисиньо

Ход матча

15'
 
Сисиньо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 141
Рома 93.6% (132)
X 2.8% (4)
Лудогорец 3.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лудогорец
1.40
5.80
9.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
17
Винья
Матиас
2
Карсдорп
Рик
92
Эль-Шаарави
Стефан
20
Камара
Мохамед
III
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Белотти
Андреа
9
Абрахам
Тэмми
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
4
Сисиньо
Неусиано
6
Пётровски
Якуб
30
Педринью
Роша
37
Текпетей
Бернард
95
Соуза
Коули
73
Рик
9
Родригеш
Тьяго
Рома
3-4-1-2
Лудогорец
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.33
Дибала Пауло 2 (1) 0.33
Пеллегрини Лоренцо 1 0.17
Абрахам Тэмми 1 0.17
Шомуродов Элдор 1 0.17
Дзаньоло Николо 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 3 0.38
Рик 2 0.25
Соуза Коули 1 0.13
Десподов Кирилл 1 0.13
Групер Дэнни 1 0.13
Нонато Густаво 1 0.13
Вердон Оливье 1 (1) 0.13
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 3 0
Дзаньоло Николо 0 1
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Сисиньо Неусиано 4 0
Пётровски Якуб 3 0
Десподов Кирилл 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Вердон Оливье 1 0
Йорданов Иван 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лудогорец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
6
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лудогорец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Септември София 3:1 Лудогорец - Бетис 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4
Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2

Результаты матчей

Рома
Лудогорец

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Рома
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
4
2.5
1
6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
2. Лудогорец 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Рома 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
4. ХИК 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Лудогорец 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Рома 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
4. ХИК 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. ХИК 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    33'
    Еще один фол в центре поля. Пеллегрини получает удар по ногам. Что ж такое? Моуриньо на ногах. Нужны врачи, судя по всему? Медики уже выбежали на футбольное поле.
  • 32'
    Более получаса провели соперники на поле. Дзаньоло уже разминается у кромки поля. Вполне вероятно, что именно этого футболиста мы увидим в самое ближайшее время.
  • 31'
    Ибаньесу прилетел удар по ногам. Много у нас мелких фолов. Уже 13 нарушений на двоих накопили соперники. Рубка идет серьезная, и статистика еще раз это показывает.
  • 29'
    Подключился по левой бровке сейчас Белотти, но серия финтов не принесла ему успеха. Потерял мяч Андреа. Чистых голевых моментов у "Ромы" пока нет в этом матче.
  • Угловой
    28'
    Очередной угловой подала сейчас "Рома", но вновь неточный пас сделал игрок "Ромы" Пеллегрини. Отрабатывает в обороне болгарская команда.
  • 26'
    Пытался Белотти продавить сейчас соперника по левому флангу, но выбивает в итоге сферу за пределы поля один из защитников болгарского коллектива.
  • 25'
    25 минут сыграли соперники. Карсдорп перевел мяч с правого края на Эль-Шаарави, который не смог до мяча дотянуться. Слишком авантюрной была эта передача.
  • 23'
    Абрахам продавливал сейчас соперника по левому краю, но явно против него нарушал правила один из защитников. Снова желтой карточки рефери не показал.
  • 22'
    Смоллингу удалось добраться до мяча у бровки, но фолил в этой ситуации игрок римского коллектива. Хороший игрок все-таки Крис, неоднократно в этом убеждался.
  • 21'
    Смоллинг снова сыграл сейчас головой в центре поля, но вновь он слишком опасно действовал против одного из защитников.
  • Угловой
    20'
    Угловой теперь подали футболисты "Лудогорца". С правого края последовала подача в центр штрафной, но прямо на голову Смоллингу.
  • Угловой
    19'
    Угловой еще один "Рома" подала, но на выходе сыграл сейчас голкипер, который забрал сферу в перчатки. Спокойно сыграл вратарь.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар заработала "Рома". С правого края подал Пеллегрини мяч в центр штрафной, где Смоллинг в борьбе все же нарушил правила против оппонента.
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Ибаньес! Подача с левого края подал снаряд Эль-Шаарави подал сферу на дальнюю штангу, и Ибаньес головой пробил рядом со стойкой!
  • Желтая карточка
    15'
    Так, а тут фол у нас был? Белотти пробросил мяч мимо Сисиньо, и тот срубил его на газон. Желтая карточка для игрока гостей. Следующую встречу 4-й номер гостей пропустит.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Камара нанес сильный удар по воротам соперника - мяч полетел рядом с левой штангой. Было опасно, но сфера в рамке не оказалась.
    • 12'
      Родригеш дальний удар по воротам соперника нанес - мяч полетел значительно выше цели. Хорошо играет сейчас болгарский коллектив.
    • 11'
      Рик по правому флангу пронесся к воротам соперника, после чего попытался подать сферу в центр штрафной. Спокойно играет на выходе голкипер римлян.
    • 10'
      10 минут откатали команды. Пеллегрини сейчас снова нанес удар по воротам соперника - сфера полетела значительно выше цели. Было здорово.
    • 8'
      В центре поля мячом владеет сейчас коллектив хозяев. Хорошо настроилась "волчица". Мне кажется, что большие шансы есть на победу у итальянского коллектива.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТ! Опасно пробивает сейчас Пеллегрини, сместившись к линии штрафной. Мяч по итогу пролетает рядом с левой стойкой, едва ее не касаясь.
    • 6'
      Камара получил мяч на подступах к штрафной соперника, долго замахивался, но так и не пробил по рамке соперника. Сфера досталась в этой ситуации "Лудогорцу".
    • 4'
      Смоллинг сейчас сбросил снаряд своему голкиперу, который выскочил из рамки и забрал сферу в свои перчатки. "Роме", напомню, сегодня нужно побеждать для выход в плей-офф турнира.
    • 3'
      Дисквалифицирован на эту встречу Манчини, и это большая проблема для нынешней "Ромы", которая привыкла играть с этим защитником, поскольку он стал в последнее время очень ценным для клуба.
    • 2'
      Футболисты "Ромы" вышли сегодня на поле в красных цветах, в то время, как футболисты "Лудогорца" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Риме! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      15'
      Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рома 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Рома
    93.6% (132)
    Ничья
    2.8% (4)
    Лудогорец
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (66)
    Меньше
    47.62% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    46.03% (58)
    Нет
    53.97% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    34% (48)
    2:1 Рома
    27.7% (39)
    1:0 Рома
    8.5% (12)
    3:1 Рома
    7.8% (11)
    3:0 Рома
    5% (7)
    1:2 Лудогорец
    2.8% (4)
    3:2 Рома
    1.4% (2)
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