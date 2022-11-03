Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико.
Ход матча
15'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
17
Винья
Матиас
95
Соуза
Коули
73
Рик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
-
73 РикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
История личных встреч
Рома
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|0.33
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.33
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.17
|Абрахам Тэмми
|1
|0.17
|Шомуродов Элдор
|1
|0.17
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|3
|0.38
|Рик
|2
|0.25
|Соуза Коули
|1
|0.13
|Десподов Кирилл
|1
|0.13
|Групер Дэнни
|1
|0.13
|Нонато Густаво
|1
|0.13
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.13
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|1
|Матич Неманья
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|4
|0
|Пётровски Якуб
|3
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лудогорец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
6
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
4
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Лудогорец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Септември София 3:1 Лудогорец - Бетис 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4
Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Результаты матчей
Рома
Лудогорец
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Рома
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
43
14
16
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Рома 0:0 Лудогорец
Исход игры
Рома
93.6% (132)
Ничья
2.8% (4)
Лудогорец
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (66)
Меньше
47.62% (60)
Обе команды забьют
Да
46.03% (58)
Нет
53.97% (68)
Популярный счёт
2:0 Рома
34% (48)
2:1 Рома
27.7% (39)
1:0 Рома
8.5% (12)
3:1 Рома
7.8% (11)
3:0 Рома
5% (7)
1:2 Лудогорец
2.8% (4)
3:2 Рома
1.4% (2)
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