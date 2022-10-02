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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Рома
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 48
Рома 91.7% (44)
X 2.1% (1)
Лудогорец 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лудогорец
1.36
5.85
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
NAN

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 2 0.4
Дибала Пауло 2 (1) 0.4
Пеллегрини Лоренцо 1 0.2
Абрахам Тэмми 1 0.2
Шомуродов Элдор 1 0.2
Дзаньоло Николо 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссера Матиас 3 0.43
Рик 2 0.29
Соуза Коули 1 0.14
Десподов Кирилл 1 0.14
Групер Дэнни 1 0.14
Нонато Густаво 1 0.14
Вердон Оливье 1 (1) 0.14
Текпетей Бернард 0 0
Пётровски Якуб 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 3 0
Дзаньоло Николо 0 1
Матич Неманья 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Спинаццола Леонардо 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Недялков Антон 4 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Пётровски Якуб 3 0
Десподов Кирилл 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Тиссера Матиас 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Вердон Оливье 1 0
Йорданов Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Септември София 3:1 Лудогорец - Бетис 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4
Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2. Лудогорец Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Рома Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
4. ХИК Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Бетис Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Рома Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. ХИК Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Лудогорец Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. ХИК Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Рома 91.7% (44)
    X 2.1% (1)
    Лудогорец 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лудогорец
    1.36
    5.85
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Лудогорец онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Лудогорец

    Исход игры
    Рома
    91.5% (43)
    Ничья
    2.1% (1)
    Лудогорец
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    40.4% (19)
    2:1 Рома
    29.8% (14)
    1:2 Лудогорец
    6.4% (3)
    3:1 Рома
    6.4% (3)
    3:0 Рома
    6.4% (3)
    1:0 Рома
    4.3% (2)
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    Рома
    Лудогорец
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