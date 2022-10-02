Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
NAN
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белотти Андреа
|2
|0.4
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.4
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.2
|Абрахам Тэмми
|1
|0.2
|Шомуродов Элдор
|1
|0.2
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссера Матиас
|3
|0.43
|Рик
|2
|0.29
|Соуза Коули
|1
|0.14
|Десподов Кирилл
|1
|0.14
|Групер Дэнни
|1
|0.14
|Нонато Густаво
|1
|0.14
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.14
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|1
|Матич Неманья
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Спинаццола Леонардо
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Недялков Антон
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Пётровски Якуб
|3
|0
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Тиссера Матиас
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Верона - Рома 1:3 ХИК - Рома 1:2 Рома - Наполи 0:1 Сампдория - Рома 0:1
Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2 Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1
Лудогорец
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лудогорец - Септември София 3:1 Лудогорец - Бетис 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 1:0 Берое - Лудогорец 0:4
Лудогорец - ХИК 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 2:1 ХИК - Лудогорец 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Арда Карджали 1:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Ботев Враца - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Рома 2:1 Лудогорец - Хебар Пазарджик 6:0 Лудогорец - Левски София 2:2 Черно Море - Лудогорец 2:3 Жальгирис - Лудогорец 3:3 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Жальгирис 1:0 Динамо Загреб - Лудогорец 4:2 Лудогорец - Динамо Загреб 1:2
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Рома - Лудогорец
Исход игры
Рома
91.5% (43)
Ничья
2.1% (1)
Лудогорец
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:0 Рома
40.4% (19)
2:1 Рома
29.8% (14)
1:2 Лудогорец
6.4% (3)
3:1 Рома
6.4% (3)
3:0 Рома
6.4% (3)
1:0 Рома
4.3% (2)
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