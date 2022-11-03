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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Силькеборг
0:1
Первый тайм: 37'
Андерлехт
0'
0:1
20' Гол
Рафаэлов Лиор
26' Красная карточка
Клинг Андерс
28' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
0:1. Гол Лиора Рафаэлова (видео)...

Ход матча

20'
0:1
Рафаэлов Лиор
(Версхарен Яри)
26'
Клинг Андерс
 
28'
 
Делькруа Ханнес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Силькеборг 26.5% (30)
X 26.5% (30)
Андерлехт 46.9% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Андерлехт
3.35
3.42
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
27
Садики
Ноа
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
3
Делькруа
Ханнес
61
Арнстад
Кристиан
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
7
Амузу
Френсис
Силькеборг
4-3-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Андерлехт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 3 0.5
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.33
Тенгстедт Сёрен 2 0.33
Клинг Андерс 2 0.33
Адамсен Тонни 1 0.17
Хелениус Никлас 1 (1) 0.17
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.17
Энгель Лукас 0 0
Бринк Марк 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.3
Рафаэлов Лиор 2 0.2
Мурильо Микаэль 2 0.2
Версхарен Яри 1 0.1
Вертонген Ян 1 0.1
Делькруа Ханнес 1 0.1
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.1
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Клинг Андерс 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Арнстад Кристиан 3 0
Силва Фабио 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Кана Марко 2 0
Делькруа Ханнес 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
5
42%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - ФКСБ 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Силькеборг
Андерлехт

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
2
1.5
3
6
2
3
2.5
1
8
2
3
3.5
2
3
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
2. Андерлехт 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
3. Силькеборг 0:1 Заявка 6 2 0 4 12 - 6 6
4. ФКСБ 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 15 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Андерлехт 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг 0:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 4 3
4. ФКСБ 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Андерлехт 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Силькеборг 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
4. ФКСБ 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
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Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
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    Прогнозы 113
    Силькеборг 26.5% (30)
    X 26.5% (30)
    Андерлехт 46.9% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Андерлехт
    3.35
    3.42
    2.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Силькеборг 0:1 Андерлехт

    Исход игры
    Силькеборг
    27.6% (32)
    Ничья
    26.7% (31)
    Андерлехт
    45.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Андерлехт
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    2:1 Силькеборг
    13.8% (16)
    1:0 Силькеборг
    10.3% (12)
    0:1 Андерлехт
    6.9% (8)
    0:2 Андерлехт
    4.3% (5)
    1:3 Андерлехт
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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    Силькеборг
    Андерлехт
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