Тур: 6. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Чиффи Даниэле
0:1
Первый тайм: 37'
Бонусы букмекеров
Ход матча
20'
0:1
26'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
27
Садики
Ноа
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Садики НоаЗащитник
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Veldman
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Андерлехт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|3
|0.5
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0.33
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.33
|Клинг Андерс
|2
|0.33
|Адамсен Тонни
|1
|0.17
|Хелениус Никлас
|1 (1)
|0.17
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.17
|Энгель Лукас
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.3
|Рафаэлов Лиор
|2
|0.2
|Мурильо Микаэль
|2
|0.2
|Версхарен Яри
|1
|0.1
|Вертонген Ян
|1
|0.1
|Делькруа Ханнес
|1
|0.1
|Эспозито Себастьяно
|1 (1)
|0.1
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Амузу Френсис
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Клиттен Лукас
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Арнстад Кристиан
|3
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Кана Марко
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Андерлехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
33%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
5
42%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - ФКСБ 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Силькеборг
Андерлехт
Точный счет
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
14
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
63
32
36
23
18
23
23
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Силькеборг 0:1 Андерлехт
Исход игры
Силькеборг
27.6% (32)
Ничья
26.7% (31)
Андерлехт
45.7% (53)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:2 Андерлехт
29.3% (34)
1:1 Ничья
23.3% (27)
2:1 Силькеборг
13.8% (16)
1:0 Силькеборг
10.3% (12)
0:1 Андерлехт
6.9% (8)
0:2 Андерлехт
4.3% (5)
1:3 Андерлехт
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!