Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Силькеборг

88' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

87' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

86' Тактическая замена. Сальквист Тобиас уходит с поля и его заменяет Александр Линд

86' Силва Фабио получил желтую карточку от судьи

86' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Андерлехт

79' Рефери не любит споров - именно за это Пелле Мэттсон сейчас получил желтую

77' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Сегодняшная посещаемость составляет 6810 болельщиков

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Садики Ноа получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Садики Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Дебас Зено - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Хорошую попытку сделал Арнстад Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Рафаэлов Лиор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Версхарен Яри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Вертонген Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Вертонген Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Куск Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Сонне Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Куск Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Хендрик Ван Кромбрюгге держит все под контролем

66' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

63' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

63' Версхарен Яри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Силькеборг

60' Удар от ворот произведет Силькеборг

58' Рафаэлов Лиор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Силькеборг

54' Силва Фабио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Андерлехт

53' Оооо... вот это был удар! Куск Каспер должен был забить с этой позиции.

53' Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Силькеборг

49' Ашимеру Маджид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Энгель Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

46' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон