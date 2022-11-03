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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 6810 Главный судья: Чиффи Даниэле
Силькеборг
0:2
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
20' Гол
Рафаэлов Лиор
26' Красная карточка
Клинг Андерс
28' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
71' Желтая карточка
Дебас Зено
79' Желтая карточка
Маттссон Пелле
86' Желтая карточка
Силва Фабио
0:2
90' Гол
Раман Бенито
90'+6
0:1. Гол Лиора Рафаэлова (видео)...

Ход матча

20'
0:1
Рафаэлов Лиор
(Версхарен Яри)
26'
Клинг Андерс
 
28'
 
Делькруа Ханнес
46'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
58'
 
Худт Уэсли
Делькруа Ханнес
58'
 
Раман Бенито
Амузу Френсис
70'
Адамсен Тонни
Хелениус Никлас
 
71'
 
Дебас Зено
78'
 
Струйкенс Марио
Рафаэлов Лиор
78'
 
Абдулразак Исхак
Садики Ноа
79'
Маттссон Пелле
 
82'
 
Диавара Амаду
Ашимеру Маджид
86'
 
Силва Фабио
86'
Линд Александр
Сальквист Тобиас
 
86'
Тенгстедт Сёрен
Куск Каспер
 
90'
0:2
Раман Бенито
(Силва Фабио)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Силькеборг 27.6% (32)
X 26.7% (31)
Андерлехт 45.7% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
29
Энгель
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
27
Садики
Ноа
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
3
Делькруа
Ханнес
61
Арнстад
Кристиан
18
Ашимеру
Маджид
11
Рафаэлов
Лиор
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
7
Амузу
Френсис
Силькеборг
4-3-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Андерлехт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 3 0.5
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0.33
Тенгстедт Сёрен 2 0.33
Клинг Андерс 2 0.33
Адамсен Тонни 1 0.17
Хелениус Никлас 1 (1) 0.17
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.17
Энгель Лукас 0 0
Бринк Марк 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 (1) 0.3
Рафаэлов Лиор 2 0.2
Мурильо Микаэль 2 0.2
Версхарен Яри 1 0.1
Вертонген Ян 1 0.1
Раман Бенито 1 0.1
Делькруа Ханнес 1 0.1
Эспозито Себастьяно 1 (1) 0.1
Олссон Кристоффер 0 0
Амузу Френсис 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клинг Андерс 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Бринк Марк 1 0
Энгель Лукас 1 0
Клиттен Лукас 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Силва Фабио 3 0
Арнстад Кристиан 3 0
Олссон Кристоффер 2 0
Худт Уэсли 2 0
Кана Марко 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Дебас Зено 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Андерлехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
33%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
42%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Виборг 1:2 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Раннерс 3:3
ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Эйпен 4:2 Андерлехт - ФКСБ 2:2 Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1
Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Силькеборг
Андерлехт

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
1
1.5
2
3
1
2
2.5
1
4
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
3
1.5
4
6
2
4
2.5
1
9
2
4
3.5
2
4
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 6 6 0 0 13 - 4 18
2. Андерлехт Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Силькеборг Заявка 6 2 0 4 12 - 7 6
4. Стяуа Заявка 6 0 2 4 3 - 18 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
4. Стяуа Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
4. Стяуа Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Андерлехт начинает контратаку
  • 94'
    Худт Уэсли ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Серен Тенгстедт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Силькеборг
  • Угловой
    92'
    Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Андерлехт
  • 92'
    Худт Уэсли из команды Андерлехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 116
    Силькеборг 27.6% (32)
    X 26.7% (31)
    Андерлехт 45.7% (53)
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    Где смотреть матч Силькеборг 0:2 Андерлехт онлайн

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    Прогнозы на матч Силькеборг 0:2 Андерлехт

    Исход игры
    Силькеборг
    27.6% (32)
    Ничья
    26.7% (31)
    Андерлехт
    45.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Андерлехт
    29.3% (34)
    1:1 Ничья
    23.3% (27)
    2:1 Силькеборг
    13.8% (16)
    1:0 Силькеборг
    10.3% (12)
    0:1 Андерлехт
    6.9% (8)
    0:2 Андерлехт
    4.3% (5)
    1:3 Андерлехт
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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