Тур: 6. Стадион: Эмирейтс.
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Ход матча
17'
1:0
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
21
Виейра
Фабиу
24
Нелсон
Райс
14
Нкетиа
Эдди
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Смит МэттьюПолузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
27 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Арсенал
Цюрих
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|2
|0.33
|Тирни Киран
|1
|0.17
|Виейра Фабиу
|1
|0.17
|Маркус Аленсар
|1
|0.17
|Джака Гранит
|1
|0.17
|Холдинг Роб
|1
|0.17
|Сака Букайо
|1
|0.17
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|3
|0.3
|Маркезано Антонио
|1
|0.1
|Ронер Фабиан
|1
|0.1
|Окита Жонатан
|1
|0.1
|Тосин Айегун
|1
|0.1
|Герреро Адрия
|1
|0.1
|Ньонто Вильфред
|1
|0.1
|Сантини Иван
|1
|0.1
|Джемаили Блерим
|1
|0.1
|Боранияшевич Никола
|1
|0.1
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.1
|Сельнес Оле
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|3
|0
|Тирни Киран
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Хорншу Марк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цюрих
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
3
7
Арсенал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0
Результаты матчей
Арсенал
Цюрих
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
32
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
81
23
45
14
18
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Цюрих
Исход игры
Арсенал
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Цюрих
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
26.77% (34)
Нет
73.23% (93)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.6% (56)
3:0 Арсенал
19.3% (28)
3:1 Арсенал
10.3% (15)
2:1 Арсенал
9% (13)
1:0 Арсенал
3.4% (5)
4:1 Арсенал
2.8% (4)
5:0 Арсенал
2.1% (3)
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