Забрались игроки "Арсенала" в штрафную площадь, Нкетиа отыграл под удар Виейра, который сходу как следует пробил в касание, но попал в пятую точку своему же партнёру. Это Жезус оказался на линии огня, да ещё и в офсайде находился.

Фидан Алити получил жёлтую карточку. Жестко в подкате он врезал на фланге по ногам сопернику. Врачи "Арсенала" появились на поле, это Виейра пострадал.

Артета воспользовался паузой для оказания помощи игроку, подозвал к себе голкипера Ремсдейла и что-то очень интенсивно стражу ворот своей команды рассказал.

Холдинг нарушил правила в центре поля, на линии рукой уложил на газон Тосина. Разыграли футболисты "Цюриха" и стараются мяч контролировать.

Намудрили футболисты "Арсенала" сейчас, в итоге весьма опасно атаковал игрок "Цюриха". Это Окита хитрый дальний удар нанёс, непредсказуемая траектория получилась, и пришлось практически с места нырять Ремсдейлу, но выручить он смог в итоге!

Нкетиа мог забивать, если бы не Бреше! После подачи с углового выиграл форвард "Арсенала" верховую борьбу, срезал мяч головой в ближний угол, но тут отлично на ленточке голкипер гостей действует!

Ещё один угловой заработали игроки "Арсенала". Навесил Виейра справа на ближнюю штангу, Катич выиграл верх и выбил мяч из своей штрафной площади.

Взвинтили темп игроки "Арсенала", и это привело к успеху. Но и "Цюрих" играл неплохо, так что теперь будем ждать активных действий от гостей.

Отобрали мяч игроки "Арсенала" и провели быструю атаку, которая завершилась ударом сходу из-за пределов штрафной. Это Нкетиа приложился, но Бреге смог мяч отбить! Атака продолжилась, угловой заработали лондонцы.

Нелсон слева разыграл угловой с партнёром, но до подачи в штрафную дело не дошло. Аутом пришлось ограничиться хозяевам поля.

Середина первого тайма у нас идёт. Игроки "Арсенала" провели атаку, последовала подача слева на дальнюю штангу, и Виейра попытался боковыми ножницами пробить, но не удалось по мячу попасть.

Алити вскрикнул на бровке, это Нелсон отмахнулся от защитника, но не так там всё страшно было, как это сыграл игрок "Цюриха". Даже лекцию прочитал ему арбитр.

Вновь угловой заработали игроки "Цюриха", Окита навесил справа в центр штрафной площади. Выиграл там верховую борьбу Алити, но удар толком не получился. Улетел мяч за лицевую.

Футболисты "Арсенала" правым флангом мяч вперёд потащили. На Нелсона сразу двое соперников набросились, но удалось его сохранить и продолжить позиционную атаку.

Футболисты "Арсенала" высоко прессингуют соперника, и мяч сейчас практически не покидает половину поля "Цюриха".

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Киран Тирни! 1:0!

Оживились игроки "Арсенала", Нелсон справа подключил Уайта, который от лицевой навесил, но мяч отскочил к линии штрафной на Вийера, который дважды пробил, но его накрыли. Мяч отскочил к Тирни, который отличным ударом с линии штрафной положил мяч в угол ворот Бреше! Небольшой рикошет за хозяев!

16' А теперь и игроки "Цюриха" мяч катают. Взяли команды небольшую паузу.

15' 57% на 43% по владению мячом к этой минуте. Футболисты "Арсенала" продолжают увеличивать преимущество по этому показателю, катая мяч на своей половине поля.

14' Угловой теперь уже игроки "Арсенала" заработали. Виейра от правого флажка низом отыграл к линии штрафной под удар Нелсону, который по мячу как следует не попал. Атака впрочем продолжилась, и Жезус пробивал слева с угла вратарской, но его успел накрыть Конде.

12' Позиционную атаку игроки "Цюриха" провели, и она завершилась дальним ударом от Камбери. Намного выше перекладины получилось у защитника. Неплохой отрезок в исполнении гостей!

11' Вновь игроки "Цюриха" заработали угловой. На этот раз Окита исполнил справа, к линии штрафной он метил, откуда последовала скидка к линии вратарской от Катича, и Конде попытался с разворота пробить. В офсайде он был, да и в створ в итоге всё равно не попал.

9' Нкетиа постоянно возится со своими бутсами, чуть ли не в каждой паузе что-то там с шнурками колдует. Не удивлюсь, если в итоге принесут ему новую пару обуви.

8' Нкетиа на левом фланге забегал под заброс на ход, но залез в положение "вне игры". Рановато стартовал нападающий "Арсенала".

7' Угловой заработали игроки "Цюриха". Пошла подача справа от Сельнеса на ближнюю штангу, тут без вариантов игроки "Арсенала" выиграли верх и мяч вынесли.