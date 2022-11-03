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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Арсенал
1:0
Первый тайм: 38'
Цюрих
0'
1:0
17' Гол
Тирни Киран
32' Желтая карточка
Алити Фидан
1:0. Гол Кирана Тирни (видео). Л...

Ход матча

17'
Тирни Киран
1:0
32'
 
Алити Фидан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 145
Арсенал 97.9% (142)
X 1.4% (2)
Цюрих 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Цюрих
20.00
9.00
8.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
21
Виейра
Фабиу
25
Эльнени
Мохамед
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
24
Нелсон
Райс
9
Жезус
Габриэль
14
Нкетиа
Эдди
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
8
Сельнес
Оле
17
Конде
Шейк
11
Окита
Жонатан
23
Ронер
Фабиан
15
Тосин
Айегун
Арсенал
4-3-3
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Арсенал
Цюрих

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 2 0.33
Тирни Киран 1 0.17
Виейра Фабиу 1 0.17
Маркус Аленсар 1 0.17
Джака Гранит 1 0.17
Холдинг Роб 1 0.17
Сака Букайо 1 0.17
Жезус Габриэль 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 3 0.3
Маркезано Антонио 1 0.1
Ронер Фабиан 1 0.1
Окита Жонатан 1 0.1
Тосин Айегун 1 0.1
Герреро Адрия 1 0.1
Ньонто Вильфред 1 0.1
Сантини Иван 1 0.1
Джемаили Блерим 1 0.1
Боранияшевич Никола 1 0.1
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.1
Сельнес Оле 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Тирни Киран 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 3 0
Хорншу Марк 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Тосин Айегун 2 0
Конде Шейк 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Метс Кароль 1 0
Сельнес Оле 1 0
Алити Фидан 1 0
Афдияй Донис 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Цюрих
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цюрих
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

3
7
Арсенал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0

Результаты матчей

Арсенал
Цюрих

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
1
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
3
1.5
4
5
1
4
2.5
1
8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 8 - 3 15
2. ПСВ 1:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 3 13
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
4. Цюрих 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 16 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. ПСВ 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Цюрих 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Арсенал 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Цюрих 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    38'
    Ещё один угловой заработали игроки "Арсенала". Навесил Виейра справа на ближнюю штангу, Катич выиграл верх и выбил мяч из своей штрафной площади.
  • Опасный момент
    36'
    Нкетиа мог забивать, если бы не Бреше! После подачи с углового выиграл форвард "Арсенала" верховую борьбу, срезал мяч головой в ближний угол, но тут отлично на ленточке голкипер гостей действует!
  • Опасный момент
    35'
    Намудрили футболисты "Арсенала" сейчас, в итоге весьма опасно атаковал игрок "Цюриха". Это Окита хитрый дальний удар нанёс, непредсказуемая траектория получилась, и пришлось практически с места нырять Ремсдейлу, но выручить он смог в итоге!
  • Фол, нарушение
    34'
    Холдинг нарушил правила в центре поля, на линии рукой уложил на газон Тосина. Разыграли футболисты "Цюриха" и стараются мяч контролировать.
  • 33'
    Артета воспользовался паузой для оказания помощи игроку, подозвал к себе голкипера Ремсдейла и что-то очень интенсивно стражу ворот своей команды рассказал.
  • Желтая карточка
    32'
    Фидан Алити получил жёлтую карточку. Жестко в подкате он врезал на фланге по ногам сопернику. Врачи "Арсенала" появились на поле, это Виейра пострадал.
  • Офсайд
    31'
    Забрались игроки "Арсенала" в штрафную площадь, Нкетиа отыграл под удар Виейра, который сходу как следует пробил в касание, но попал в пятую точку своему же партнёру. Это Жезус оказался на линии огня, да ещё и в офсайде находился.
  • 30'
    Футболисты "Арсенала" высоко прессингуют соперника, и мяч сейчас практически не покидает половину поля "Цюриха".
  • 29'
    Футболисты "Арсенала" правым флангом мяч вперёд потащили. На Нелсона сразу двое соперников набросились, но удалось его сохранить и продолжить позиционную атаку.
  • Угловой
    27'
    Вновь угловой заработали игроки "Цюриха", Окита навесил справа в центр штрафной площади. Выиграл там верховую борьбу Алити, но удар толком не получился. Улетел мяч за лицевую.
  • Фол, нарушение
    25'
    Алити вскрикнул на бровке, это Нелсон отмахнулся от защитника, но не так там всё страшно было, как это сыграл игрок "Цюриха". Даже лекцию прочитал ему арбитр.
  • 23'
    Середина первого тайма у нас идёт. Игроки "Арсенала" провели атаку, последовала подача слева на дальнюю штангу, и Виейра попытался боковыми ножницами пробить, но не удалось по мячу попасть.
  • Угловой
    22'
    Нелсон слева разыграл угловой с партнёром, но до подачи в штрафную дело не дошло. Аутом пришлось ограничиться хозяевам поля.
  • Опасный момент
    21'
    Отобрали мяч игроки "Арсенала" и провели быструю атаку, которая завершилась ударом сходу из-за пределов штрафной. Это Нкетиа приложился, но Бреге смог мяч отбить! Атака продолжилась, угловой заработали лондонцы.
  • 19'
    Взвинтили темп игроки "Арсенала", и это привело к успеху. Но и "Цюрих" играл неплохо, так что теперь будем ждать активных действий от гостей.
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    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Киран Тирни! 1:0!
      Оживились игроки "Арсенала", Нелсон справа подключил Уайта, который от лицевой навесил, но мяч отскочил к линии штрафной на Вийера, который дважды пробил, но его накрыли. Мяч отскочил к Тирни, который отличным ударом с линии штрафной положил мяч в угол ворот Бреше! Небольшой рикошет за хозяев!
    • 16'
      А теперь и игроки "Цюриха" мяч катают. Взяли команды небольшую паузу.
    • 15'
      57% на 43% по владению мячом к этой минуте. Футболисты "Арсенала" продолжают увеличивать преимущество по этому показателю, катая мяч на своей половине поля.
    • Угловой
      14'
      Угловой теперь уже игроки "Арсенала" заработали. Виейра от правого флажка низом отыграл к линии штрафной под удар Нелсону, который по мячу как следует не попал. Атака впрочем продолжилась, и Жезус пробивал слева с угла вратарской, но его успел накрыть Конде.
    • 12'
      Позиционную атаку игроки "Цюриха" провели, и она завершилась дальним ударом от Камбери. Намного выше перекладины получилось у защитника. Неплохой отрезок в исполнении гостей!
    • Угловой
      11'
      Вновь игроки "Цюриха" заработали угловой. На этот раз Окита исполнил справа, к линии штрафной он метил, откуда последовала скидка к линии вратарской от Катича, и Конде попытался с разворота пробить. В офсайде он был, да и в створ в итоге всё равно не попал.
    • 9'
      Нкетиа постоянно возится со своими бутсами, чуть ли не в каждой паузе что-то там с шнурками колдует. Не удивлюсь, если в итоге принесут ему новую пару обуви.
    • Офсайд
      8'
      Нкетиа на левом фланге забегал под заброс на ход, но залез в положение "вне игры". Рановато стартовал нападающий "Арсенала".
    • Угловой
      7'
      Угловой заработали игроки "Цюриха". Пошла подача справа от Сельнеса на ближнюю штангу, тут без вариантов игроки "Арсенала" выиграли верх и мяч вынесли.
    • 5'
      В быструю атаку перешли игроки "Цюриха", и последовал навес справа с угла штрафной площади. Никто дальнюю штангу не смог закрыть, не успел туда Окита.
    • 4'
      Футболисты "Цюриха" стараются весьма высоко прессинговать лондонский коллектив, и пока не получается развернуть атакующие действия у футболистов "Арсенала".
    • 3'
      Пока нет у нас подходов к воротам, много борьбы в центре поля, много прессинга. Идёт борьба за инициативу.
    • 2'
      Футболисты "Арсенала" стараются наладить контроль над игрой с первых минут, обе команды действуют довольно активно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! "Арсенал" сегодня в красных майках с белыми рукавами, а футболисты "Цюриха" сегодня действуют в белых майках с тёмными рукавами.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      32'
      Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Тирни Киран бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Арсенал 1:0 Цюрих онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Цюрих

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (142)
    Ничья
    1.4% (2)
    Цюрих
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.18% (65)
    Меньше
    48.82% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    26.77% (34)
    Нет
    73.23% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    38.6% (56)
    3:0 Арсенал
    19.3% (28)
    3:1 Арсенал
    10.3% (15)
    2:1 Арсенал
    9% (13)
    1:0 Арсенал
    3.4% (5)
    4:1 Арсенал
    2.8% (4)
    5:0 Арсенал
    2.1% (3)
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    Цюрих
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