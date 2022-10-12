Тур: 6. Стадион: Эмирейтс.
История личных встреч
Арсенал
Цюрих
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
NAN
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|2
|0.4
|Виейра Фабиу
|1
|0.2
|Маркус Аленсар
|1
|0.2
|Джака Гранит
|1
|0.2
|Холдинг Роб
|1
|0.2
|Сака Букайо
|1
|0.2
|Тирни Киран
|0
|0
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|3
|0.33
|Маркезано Антонио
|1
|0.11
|Ронер Фабиан
|1
|0.11
|Окита Жонатан
|1
|0.11
|Тосин Айегун
|1
|0.11
|Герреро Адрия
|1
|0.11
|Ньонто Вильфред
|1
|0.11
|Сантини Иван
|1
|0.11
|Джемаили Блерим
|1
|0.11
|Боранияшевич Никола
|1
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.11
|Сельнес Оле
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|3
|0
|Тирни Киран
|2
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Хорншу Марк
|2
|0
|Маркезано Антонио
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Фенербахче
|Кавечи Ирфан
|3 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3 (1)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Арсенал - Цюрих
Исход игры
Арсенал
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Цюрих
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
28.89% (13)
Нет
71.11% (32)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
44.7% (21)
3:1 Арсенал
14.9% (7)
3:0 Арсенал
12.8% (6)
1:0 Арсенал
8.5% (4)
2:1 Арсенал
6.4% (3)
4:1 Арсенал
4.3% (2)
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