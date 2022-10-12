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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Цюрих
Прогнозы 48
Арсенал 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Цюрих 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Цюрих
18.80
9.10
8.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Цюрих

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

NAN
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 2 0.4
Виейра Фабиу 1 0.2
Маркус Аленсар 1 0.2
Джака Гранит 1 0.2
Холдинг Роб 1 0.2
Сака Букайо 1 0.2
Тирни Киран 0 0
Жезус Габриэль 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 3 0.33
Маркезано Антонио 1 0.11
Ронер Фабиан 1 0.11
Окита Жонатан 1 0.11
Тосин Айегун 1 0.11
Герреро Адрия 1 0.11
Ньонто Вильфред 1 0.11
Сантини Иван 1 0.11
Джемаили Блерим 1 0.11
Боранияшевич Никола 1 0.11
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.11
Сельнес Оле 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Тирни Киран 2 0
Эдегор Мартин 1 0
Парти Томас 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбери Линдрит 3 0
Хорншу Марк 2 0
Маркезано Антонио 2 0
Тосин Айегун 2 0
Конде Шейк 2 0
Джемаили Блерим 1 0
Метс Кароль 1 0
Сельнес Оле 1 0
Афдияй Донис 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Герреро Адрия 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
4
57%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
1
33%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0
Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Цюрих
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Базель - Цюрих 0:0
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. ПСВ Заявка 5 3 1 1 13 - 3 10
3. Будё-Глимт Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
4. Цюрих Заявка 5 1 0 4 5 - 15 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Будё-Глимт Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Цюрих Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3. Будё-Глимт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Цюрих Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Фенербахче Кавечи Ирфан 3 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Цюрих от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Арсенал 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Цюрих 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Цюрих
    18.80
    9.10
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Цюрих онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Цюрих

    Исход игры
    Арсенал
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Цюрих
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    28.89% (13)
    Нет
    71.11% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    44.7% (21)
    3:1 Арсенал
    14.9% (7)
    3:0 Арсенал
    12.8% (6)
    1:0 Арсенал
    8.5% (4)
    2:1 Арсенал
    6.4% (3)
    4:1 Арсенал
    4.3% (2)
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    Арсенал
    Цюрих
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