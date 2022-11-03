Тур: 6. Стадион: Рейн Энерги.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
20
Швебе
Марвин
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Штраух ГеоргЗащитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянНападающий
-
30 Enzo Garrido
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
История личных встреч
Кёльн
Ницца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Деян
|2 (1)
|0.25
|Дитц Флориан
|2
|0.25
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.13
|Адамян Саркис
|1
|0.13
|Скири Эйе
|1
|0.13
|Хюберс Тимо
|1
|0.13
|Тиггес Штеффен
|1
|0.13
|Дуда Ондрей
|1 (1)
|0.13
|Майна Линтон
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Педерсен Кристиан
|0
|0
|Килиан Лука
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепе Николя
|2
|0.25
|Брайан Джо
|1
|0.13
|Лемина Марио
|1
|0.13
|Диоп Софьян
|1
|0.13
|Бека Бека Алексис
|1
|0.13
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.13
|Делор Анди
|1 (1)
|0.13
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хектор Йонас
|4
|0
|Шиндлер Кингсли
|2
|0
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шабо Юлиан
|0
|1
|Адамян Саркис
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйри Амин
|1
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
5
Кёльн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
30%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2
Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1
Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1
Результаты матчей
Кёльн
Ницца
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
25
16
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Ницца
Исход игры
Кёльн
70.7% (82)
Ничья
18.1% (21)
Ницца
11.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
44.8% (52)
1:0 Кёльн
21.6% (25)
1:1 Ничья
15.5% (18)
1:2 Ницца
7.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Кёльн
1.7% (2)
0:1 Ницца
1.7% (2)
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