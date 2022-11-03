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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Кёльн
2:2
Конец матча
Ницца
0'
0:1
40' Гол
Лаборд Гаэтан
0:2
43' Гол
Браими Билаль
1:2
48' Гол
Гусенбашич Денис
55' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:2
60' Гол
Дуда Ондрей
69' Желтая карточка
Майна Линтон
90'+6
0:2. Гол Билаля Браими (видео). ...
0:1. Гол Гаэтана Лаборда (видео)...

Ход матча

40'
0:1
Лаборд Гаэтан
43'
0:2
Браими Билаль
(Аталь Юсеф)
48'
Гусенбашич Денис
(Педерсен Кристиан)
1:2
55'
Хюберс Тимо
 
59'
Майна Линтон
Кайнц Флориан
 
59'
Шмиц Бенно
Шиндлер Кингсли
 
60'
Дуда Ондрей
(Гусенбашич Денис)
2:2
68'
 
Ремзи Аарон
Тюрам Кефрен
69'
Майна Линтон
 
72'
Мартель Эрик
Гусенбашич Денис
 
75'
 
Диоп Софьян
Браими Билаль
75'
 
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
85'
Тилманн Ян
Дуда Ондрей
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
Кёльн 70.7% (82)
X 18.1% (21)
Ницца 11.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
17
Шиндлер
Кингсли
4
Хюберс
Тимо
5
Сольдо
Никола
3
Педерсен
Кристиан
28
Скири
Эйе
8
Гусенбашич
Денис
23
Адамян
Саркис
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
21
Тиггес
Штеффен
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
14
Браими
Билаль
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
Кёльн
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

История личных встреч

Кёльн
Ницца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Деян 2 (1) 0.25
Дитц Флориан 2 0.25
Дуда Ондрей 2 (1) 0.25
Гусенбашич Денис 1 0.13
Шиндлер Кингсли 1 0.13
Адамян Саркис 1 0.13
Скири Эйе 1 0.13
Хюберс Тимо 1 0.13
Тиггес Штеффен 1 0.13
Педерсен Кристиан 0 0
Майна Линтон 0 0
Тилманн Ян 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Килиан Лука 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепе Николя 2 0.25
Брайан Джо 1 0.13
Лемина Марио 1 0.13
Лаборд Гаэтан 1 0.13
Диоп Софьян 1 0.13
Бека Бека Алексис 1 0.13
Клод-Морис Алексис 1 0.13
Браими Билаль 1 0.13
Делор Анди 1 (1) 0.13
Тюрам Кефрен 0 0
Аталь Юсеф 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хектор Йонас 4 0
Хюберс Тимо 3 0
Шиндлер Кингсли 2 0
Дуда Ондрей 2 0
Скири Эйе 2 0
Майна Линтон 2 0
Килиан Лука 2 0
Шабо Юлиан 0 1
Адамян Саркис 1 0
Любичич Деян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйри Амин 1 1
Данте Бонфим 2 0
Будауи Хишем 2 0
Бар Мельвен 2 0
Тодибо Жан-Клер 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Лемина Марио 1 0
Булка Марцин 1 0
Илие Рареш 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3
Кёльн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
5
Кёльн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 1:1 Словацко - Кёльн 0:1 Майнц - Кёльн 5:0 Кёльн - Аугсбург 3:2
Партизан - Кёльн 2:0 Боруссия М - Кёльн 5:2 Кёльн - Партизан 0:1 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Бохум - Кёльн 1:1 Кёльн - Словацко 4:2 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Фехервар - Кёльн 0:3 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Фехервар 1:2 РБ Лейпциг - Кёльн 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1
Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1

Результаты матчей

Кёльн
Ницца

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
2. Партизан Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Кёльн Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
4. Словацко Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Словацко Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Словацко Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Билал Браими бьет в цель!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Кёльн 70.7% (82)
    X 18.1% (21)
    Ницца 11.2% (13)
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    Где смотреть матч Кёльн 2:2 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Кёльн 2:2 Ницца

    Исход игры
    Кёльн
    70.7% (82)
    Ничья
    18.1% (21)
    Ницца
    11.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.26% (67)
    Меньше
    41.74% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    44.8% (52)
    1:0 Кёльн
    21.6% (25)
    1:1 Ничья
    15.5% (18)
    1:2 Ницца
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Кёльн
    1.7% (2)
    0:1 Ницца
    1.7% (2)
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