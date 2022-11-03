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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Бетис
1:0
Первый тайм: 38'
ХИК
0'
1:0
20' Гол
Руибаль Айтор
34' Желтая карточка
Руибаль Айтор

Ход матча

20'
Руибаль Айтор
(Миранда Хуан)
1:0
34'
Руибаль Айтор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 117
Бетис 95.7% (112)
X 2.6% (3)
ХИК 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
ХИК
5.20
6.20
9.12
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
28
Родри
Родриго
24
Руибаль
Айтор
12
Виллиан
Жозе
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
10
Бурджеллаб
Нассим
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
Бетис
4-2-3-1
ХИК
3-5-2

История личных встреч

Бетис
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 2 0.33
Каналес Серхио 2 0.33
Виллиан Жозе 2 (1) 0.33
Хоакин Санчес 1 0.17
Фекир Набиль 1 0.17
Гидо Родригес 1 0.17
Родри Родриго 0 0
Миранда Хуан 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хетемай Перпарим 2 0.2
Браун Дэвид 2 0.2
Хостикка Сантери 1 0.1
Абубакари Малик 1 0.1
Радулович Боян 1 0.1
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 3 0
Браво Клаудио 2 0
Песселья Херман 2 0
Луис Фелипе 2 0
Акуоку Поль 2 0
Виктор Руис 1 0
Родри Родриго 1 0
Хоакин Санчес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Миранда Хуан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 1
Браун Дэвид 3 0
Тенхо Миро 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Хальме Аапо 2 0
Радулович Боян 2 0
Бурджеллаб Нассим 2 0
Абубакари Малик 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Мурило 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
3
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
ХИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1
ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0

Результаты матчей

Бетис
ХИК

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бетис
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
8
1
4
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
2. Лудогорец 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Рома 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
4. ХИК 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Лудогорец 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Рома 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
4. ХИК 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Лудогорец 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. ХИК 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Бетис 95.7% (112)
X 2.6% (3)
ХИК 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
ХИК
5.20
6.20
9.12
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бетис 1:0 ХИК онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:0 ХИК

Исход игры
Бетис
95.7% (112)
Ничья
2.6% (3)
ХИК
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Бетис
60.7% (71)
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4.3% (5)
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1.7% (2)
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