Тур: 6. Стадион: Бенито Вильямарин.
Ход матча
20'
1:0
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
12
Виллиан
Жозе
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Dani Perez
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Бетис
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис
|2
|0.33
|Каналес Серхио
|2
|0.33
|Виллиан Жозе
|2 (1)
|0.33
|Хоакин Санчес
|1
|0.17
|Фекир Набиль
|1
|0.17
|Гидо Родригес
|1
|0.17
|Родри Родриго
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хетемай Перпарим
|2
|0.2
|Браун Дэвид
|2
|0.2
|Хостикка Сантери
|1
|0.1
|Абубакари Малик
|1
|0.1
|Радулович Боян
|1
|0.1
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хальме Аапо
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|Браво Клаудио
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Родри Родриго
|1
|0
|Хоакин Санчес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|1
|Браун Дэвид
|3
|0
|Тенхо Миро
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Хальме Аапо
|2
|0
|Радулович Боян
|2
|0
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Мурило
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
3
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
ХИК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1
ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0
Результаты матчей
Бетис
ХИК
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бетис
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
18
14
Группа C
Группа C
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Бетис 1:0 ХИК
Исход игры
Бетис
95.7% (112)
Ничья
2.6% (3)
ХИК
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.43% (35)
Меньше
69.57% (80)
Обе команды забьют
Да
17.39% (20)
Нет
82.61% (95)
Популярный счёт
2:0 Бетис
60.7% (71)
3:0 Бетис
12% (14)
2:1 Бетис
10.3% (12)
1:0 Бетис
7.7% (9)
3:1 Бетис
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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