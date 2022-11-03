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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Бетис
3:0
Конец матча
ХИК
0'
1:0
20' Гол
Руибаль Айтор
34' Желтая карточка
Руибаль Айтор
2:0
41' Гол
Руибаль Айтор
48' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
3:0
90' Гол
Фекир Набиль
90'+5

Ход матча

20'
Руибаль Айтор
(Миранда Хуан)
1:0
34'
Руибаль Айтор
 
41'
Руибаль Айтор
(Сабали Юссуф)
2:0
46'
Каналес Серхио
Сабали Юссуф
 
46'
Иглесиас Борха
Карвалью Вилльям
 
48'
Гонсалес Эдгар
 
54'
 
Тойвио Йоона
Пелтола Матти
67'
Dani Perez
Виллиан Жозе
 
67'
Фекир Набиль
Энрике Луис
 
67'
 
Олусанья Антони
Хостикка Сантери
77'
Гуардадо Андрес
Акуоку Поль
 
80'
 
Радулович Боян
Абубакари Малик
80'
 
Танака Атому
Вяянянен Сантери
80'
 
Или-Кокко Йоханнес
Бурджеллаб Нассим
90'
Фекир Набиль
(Иглесиас Борха)
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 117
Бетис 95.7% (112)
X 2.6% (3)
ХИК 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
4
Акуоку
Поль
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
28
Родри
Родриго
24
Руибаль
Айтор
12
Виллиан
Жозе
1
Хазард
Конор
14
Пелтола
Матти
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
10
Бурджеллаб
Нассим
21
Вяянянен
Сантери
8
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
77
Абубакари
Малик
Бетис
4-2-3-1
ХИК
3-5-2

История личных встреч

Бетис
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис 2 0.33
Каналес Серхио 2 0.33
Фекир Набиль 2 0.33
Руибаль Айтор 2 0.33
Виллиан Жозе 2 (1) 0.33
Хоакин Санчес 1 0.17
Гидо Родригес 1 0.17
Миранда Хуан 0 0
Родри Родриго 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хетемай Перпарим 2 0.2
Браун Дэвид 2 0.2
Хостикка Сантери 1 0.1
Абубакари Малик 1 0.1
Радулович Боян 1 0.1
Лингман Лукас 0 0
Хальме Аапо 0 0
Мурило 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуардадо Андрес 3 0
Браво Клаудио 2 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Луис Фелипе 2 0
Акуоку Поль 2 0
Гонсалес Эдгар 1 0
Виктор Руис 1 0
Родри Родриго 1 0
Хоакин Санчес 1 0
Миранда Хуан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 1
Браун Дэвид 3 0
Тенхо Миро 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Хальме Аапо 2 0
Радулович Боян 2 0
Бурджеллаб Нассим 2 0
Абубакари Малик 2 0
Хостикка Сантери 1 0
Хазард Конор 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
Мурило 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ХИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Бетис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
ХИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
3
Бетис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ХИК
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
2
17%
4
50%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
4
31%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
1
25%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Сосьедад - Бетис 0:2 Лудогорец - Бетис 0:1 Бетис - Атлетико М 1:2 Кадис - Бетис 0:0
Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0
ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1
ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0

Результаты матчей

Бетис
ХИК

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
9
2
4
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Рома Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
3. Лудогорец Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
4. ХИК Заявка 6 0 1 5 2 - 13 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Рома Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Лудогорец Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. ХИК Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Рома Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Лудогорец Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
4. ХИК Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Рома Пеллегрини Лоренцо 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 117
    Бетис 95.7% (112)
    X 2.6% (3)
    ХИК 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Бетис 3:0 ХИК

    Исход игры
    Бетис
    95.7% (112)
    Ничья
    2.6% (3)
    ХИК
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (35)
    Меньше
    69.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (20)
    Нет
    82.61% (95)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    60.7% (71)
    3:0 Бетис
    12% (14)
    2:1 Бетис
    10.3% (12)
    1:0 Бетис
    7.7% (9)
    3:1 Бетис
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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