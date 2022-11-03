Тур: 6. Стадион: Брага Мунисипал.
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
18
Галль
Ромен
31
Ларссон
Хуго
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Брага
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|4
|0.67
|Орта Рикарду
|2 (1)
|0.33
|Руис Абель
|1
|0.17
|Родригеш Бруну
|1
|0.17
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.3
|Тойвонен Ола
|2
|0.2
|Бирманчевич Велько
|2
|0.2
|Сисей Йозеф
|1
|0.1
|Мойсандер Никлас
|1
|0.1
|Кристиансен Андерс
|1
|0.1
|Зейдан Мустафа
|1
|0.1
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.1
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|1
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Буя Турай Мохамед
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Результаты матчей
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
5
6
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Мальмё
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Результаты матчей
Брага
Мальмё
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Брага
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
54
23
54
14
27
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Брага 1:0 Мальмё
Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
1.7% (2)
Мальмё
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.1% (45)
2:1 Брага
32.2% (38)
1:0 Брага
15.3% (18)
3:0 Брага
3.4% (4)
3:1 Брага
2.5% (3)
4:1 Брага
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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