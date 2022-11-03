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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Брага
1:0
Первый тайм: 38'
Мальмё
0'
1:0
36' Гол
Орта Рикарду

Ход матча

36'
Орта Рикарду
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Мальмё 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Мальмё
7.00
7.20
9.40
Все Коэффициенты
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
7
Гомес
Родриго
II
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
23
Халуш
Матей
21
Хаджикадунич
Деннис
18
Галль
Ромен
5
Рикс
Сёрен
7
Ракип
Эрдаль
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
11
Тойвонен
Ола
33
Буя
Турай
Мохамед
Брага
4-4-2
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Брага
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 4 0.67
Орта Рикарду 2 (1) 0.33
Руис Абель 1 0.17
Родригеш Бруну 1 0.17
Паулу Оливейра 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.3
Тойвонен Ола 2 0.2
Бирманчевич Велько 2 0.2
Сисей Йозеф 1 0.1
Мойсандер Никлас 1 0.1
Кристиансен Андерс 1 0.1
Зейдан Мустафа 1 0.1
Буя Турай Мохамед 1 0.1
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 3 0
Каштру Андре 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Банза Симон 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Тормена Витор 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Эммануэль Ломотей 2 1
Ольссон Мартин 2 0
Мойсандер Никлас 2 0
Пенья Серхио 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Буя Турай Мохамед 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Далин Юхан 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

5
6
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Мальмё
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Мальмё
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1

Результаты матчей

Брага
Мальмё

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Брага
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
3
1.5
5
4
1
4
2.5
2
7

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 4 0 2 4 - 2 12
3. Брага 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Мальмё 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Брага 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Мальмё 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Мальмё
7.00
7.20
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 1:0 Мальмё онлайн

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Прогнозы на матч Брага 1:0 Мальмё

Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
1.7% (2)
Мальмё
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.1% (45)
2:1 Брага
32.2% (38)
1:0 Брага
15.3% (18)
3:0 Брага
3.4% (4)
3:1 Брага
2.5% (3)
4:1 Брага
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Брага
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