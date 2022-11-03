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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Брага
2:1
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
36' Гол
Орта Рикарду
48' Желтая карточка
Паулу Оливейра
2:0
55' Гол
Джало Альваро
58' Желтая карточка
Халуш Матей
2:1
77' Гол
Сейдиу Патриот
90' Желтая карточка
Инфанде Эрнани
90'+8
1:0. Гол Рикарду Орты (видео). Л...

Ход матча

36'
Орта Рикарду
1:0
46'
Джало Альваро
Руис Абель
 
48'
Паулу Оливейра
 
55'
Джало Альваро
2:0
58'
 
Халуш Матей
59'
Инфанде Эрнани
Гомес Родриго
 
59'
Рачич Урош
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
61'
 
Телин Исаак
Тойвонен Ола
61'
 
Сейдиу Патриот
Буя Турай Мохамед
73'
Лаинес Диего
Орта Рикарду
 
73'
 
Пенья Серхио
Ракип Эрдаль
77'
2:1
Сейдиу Патриот
(Телин Исаак)
78'
Борха Кристиан
Секейра Нуну
 
90'
Инфанде Эрнани
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 1.7% (2)
Мальмё 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
3
Тормена
Витор
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
7
Гомес
Родриго
II
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
9
Руис
Абель
23
Банза
Симон
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
23
Халуш
Матей
21
Хаджикадунич
Деннис
18
Галль
Ромен
5
Рикс
Сёрен
7
Ракип
Эрдаль
31
Ларссон
Хуго
10
Кристиансен
Андерс
11
Тойвонен
Ола
33
Буя
Турай
Мохамед
Брага
4-4-2
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Брага
Мальмё

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Витор 4 0.67
Орта Рикарду 2 (1) 0.33
Руис Абель 1 0.17
Родригеш Бруну 1 0.17
Джало Альваро 1 0.17
Паулу Оливейра 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 3 0.3
Тойвонен Ола 2 0.2
Бирманчевич Велько 2 0.2
Сисей Йозеф 1 0.1
Мойсандер Никлас 1 0.1
Кристиансен Андерс 1 0.1
Зейдан Мустафа 1 0.1
Сейдиу Патриот 1 0.1
Буя Турай Мохамед 1 0.1
Беихмо Феликс 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Ларссон Хуго 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Фабиано 3 0
Каштру Андре 1 0
Паулу Оливейра 1 0
Секейра Нуну 1 0
Орта Андре 1 0
Банза Симон 1 0
Руис Абель 1 0
Ньякате Сику 1 0
Тормена Витор 1 0
Инфанде Эрнани 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Эммануэль Ломотей 2 1
Ольссон Мартин 2 0
Мойсандер Никлас 2 0
Пенья Серхио 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Телин Исаак 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Буя Турай Мохамед 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Далин Юхан 1 0
Халуш Матей 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Сейдиу Патриот 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

5
6
Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мальмё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
100%
1
13%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
3
43%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Мальмё
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1

Результаты матчей

Брага
Мальмё

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брага
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
3
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
3
1.5
5
5
1
5
2.5
2
8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Унион Берлин Заявка 6 4 0 2 4 - 2 12
3. Брага Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Мальмё Заявка 6 0 0 6 3 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Брага Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Рома Пеллегрини Лоренцо 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Брага 97.5% (115)
    X 1.7% (2)
    Мальмё 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брага 2:1 Мальмё онлайн

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    Прогнозы на матч Брага 2:1 Мальмё

    Исход игры
    Брага
    97.5% (115)
    Ничья
    1.7% (2)
    Мальмё
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    38.1% (45)
    2:1 Брага
    32.2% (38)
    1:0 Брага
    15.3% (18)
    3:0 Брага
    3.4% (4)
    3:1 Брага
    2.5% (3)
    4:1 Брага
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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