Тур: 6. Стадион: Брага Мунисипал.
0'
1:0
36' ГолОрта Рикарду
48' Желтая карточкаПаулу Оливейра
2:0
55' ГолДжало Альваро
58' Желтая карточкаХалуш Матей
2:1
77' ГолСейдиу Патриот
90' Желтая карточкаИнфанде Эрнани
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
36'
1:0
48'
55'
2:0
58'
77'
2:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
88
Каштру
Андре
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
18
Галль
Ромен
31
Ларссон
Хуго
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
18 Лаинес ДиегоПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Брага
Мальмё
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Витор
|4
|0.67
|Орта Рикарду
|2 (1)
|0.33
|Руис Абель
|1
|0.17
|Родригеш Бруну
|1
|0.17
|Джало Альваро
|1
|0.17
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|3
|0.3
|Тойвонен Ола
|2
|0.2
|Бирманчевич Велько
|2
|0.2
|Сисей Йозеф
|1
|0.1
|Мойсандер Никлас
|1
|0.1
|Кристиансен Андерс
|1
|0.1
|Зейдан Мустафа
|1
|0.1
|Сейдиу Патриот
|1
|0.1
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.1
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Фабиано
|3
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Инфанде Эрнани
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|1
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Мойсандер Никлас
|2
|0
|Пенья Серхио
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Буя Турай Мохамед
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Далин Юхан
|1
|0
|Халуш Матей
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Результаты матчей
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мальмё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
5
6
Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мальмё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
100%
1
13%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
3
43%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жил Висенте - Брага 0:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Эшторил - Брага 0:2 Фелгейраш 1932 - Брага 1:2
Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Брага - Шавиш 0:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Порту - Брага 4:1 Брага - Визела 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Риу Аве - Брага 2:3 Мальмё - Брага 0:2 Брага - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Брага 0:6 Брага - Маритиму 5:0 Фамаликан - Брага 0:3 Брага - Спортинг Л 3:3 Брага - Сельта 2:1 Портимоненсе - Брага 2:0 Брага - Борнмут 2:1
Мальмё
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Результаты матчей
Брага
Мальмё
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брага
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
32
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
64
33
55
15
28
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|4 - 2
|12
|3.
|Брага
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Мальмё
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Мальмё
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
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- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (3)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
Прогнозы на матч Брага 2:1 Мальмё
Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
1.7% (2)
Мальмё
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
2:0 Брага
38.1% (45)
2:1 Брага
32.2% (38)
1:0 Брага
15.3% (18)
3:0 Брага
3.4% (4)
3:1 Брага
2.5% (3)
4:1 Брага
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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