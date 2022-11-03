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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 38'
Вест Хэм
0'
32' Желтая карточка
Агер Наиф

Ход матча

32'
 
Агер Наиф

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 117
ФКСБ 0.9% (1)
X 7.7% (9)
Вест Хэм 91.5% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Вест Хэм
5.60
4.40
1.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
29
Буэнна
Рашид
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
27
Агер
Наиф
10
Лансини
Мануэль
32
Ковентри
Конор
12
Даунс
Флинн
68
Скарлз
Оливер
72
Дивин
Мубама
8
Форнальс
Пабло
ФКСБ
4-3-3
Вест Хэм
4-4-2

История личных встреч

ФКСБ
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.25
Радунович Ристо 2 (2) 0.17
Коман Флоринел 2 0.17
Эджума Малком 2 0.17
Дава Джойским 2 0.17
Тамм Йоонас 1 0.08
Компаньо Андреа 1 0.08
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.5
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.38
Бенрахма Саид 2 0.25
Антонио Майкл 2 0.25
Лансини Мануэль 2 (2) 0.25
Эмерсон Палмиери 1 0.13
Соучек Томаш 1 0.13
Доусон Крэйг 1 0.13
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Форнальс Пабло 0 0
Пакета Лукас 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 5 0
Попеску Октавиан 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Коман Флоринел 3 0
Микулеску Давид 3 0
Кордя Андрей 1 1
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Дулка Марко 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Шут Адриан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Даунс Флинн 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
9
ФКСБ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Пропущено

21
5
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
19%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
8
38%
2
40%
61-75
2
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - ФКСБ 2:1 Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0
Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2

Результаты матчей

ФКСБ
Вест Хэм

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
1
1
5
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
5
2
2
9
2.5
4
3
1
10
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
2. Андерлехт 1:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
3. Силькеборг 0:1 Заявка 6 2 0 4 12 - 6 6
4. ФКСБ 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 15 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Андерлехт 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг 0:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 4 3
4. ФКСБ 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Андерлехт 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Силькеборг 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
4. ФКСБ 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
ФКСБ 0.9% (1)
X 7.7% (9)
Вест Хэм 91.5% (107)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Вест Хэм
5.60
4.40
1.75
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Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Вест Хэм

Исход игры
ФКСБ
0.8% (1)
Ничья
7.6% (9)
Вест Хэм
91.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
48.3% (57)
0:2 Вест Хэм
16.1% (19)
0:1 Вест Хэм
12.7% (15)
1:3 Вест Хэм
9.3% (11)
1:1 Ничья
5.1% (6)
0:3 Вест Хэм
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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ФКСБ
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