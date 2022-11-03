Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
Ход матча
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
29
Буэнна
Рашид
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Агер
Наиф
12
Даунс
Флинн
72
Дивин
Мубама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Дивин МубамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
-
75 Lewis Orford
-
70 Kaelan Casey
-
65 Майкл Форбс
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
История личных встреч
ФКСБ
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.25
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.17
|Коман Флоринел
|2
|0.17
|Эджума Малком
|2
|0.17
|Дава Джойским
|2
|0.17
|Тамм Йоонас
|1
|0.08
|Компаньо Андреа
|1
|0.08
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.5
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.38
|Бенрахма Саид
|2
|0.25
|Антонио Майкл
|2
|0.25
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.25
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|Доусон Крэйг
|1
|0.13
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|5
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Микулеску Давид
|3
|0
|Кордя Андрей
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
0
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
9
ФКСБ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
50%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Пропущено
21
5
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
19%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
1
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
8
38%
2
40%
61-75
2
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - ФКСБ 2:1 Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0
Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Результаты матчей
ФКСБ
Вест Хэм
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
21
15
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
52
29
43
110
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч ФКСБ 0:0 Вест Хэм
Исход игры
ФКСБ
0.8% (1)
Ничья
7.6% (9)
Вест Хэм
91.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
48.3% (57)
0:2 Вест Хэм
16.1% (19)
0:1 Вест Хэм
12.7% (15)
1:3 Вест Хэм
9.3% (11)
1:1 Ничья
5.1% (6)
0:3 Вест Хэм
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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