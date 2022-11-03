Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
32' Желтая карточкаАгер Наиф
0:1
40' ГолФорнальс Пабло
0:2
56' Гол в свои воротаДава Джойским
0:3
65' ГолФорнальс Пабло
71' Желтая карточкаДивин Мубама
73' Желтая карточкаСкарлз Оливер
90'+3
Ход матча
32'
40'
0:1
56'
0:2
65'
0:3
71'
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 9
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
29
Буэнна
Рашид
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Агер
Наиф
12
Даунс
Флинн
72
Дивин
Мубама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дулка МаркоПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
22 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
90 Русу БогданНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Дивин МубамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
-
75 Lewis Orford
-
70 Kaelan Casey
-
65 Майкл Форбс
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
История личных встреч
Стяуа
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|3
|0.25
|Радунович Ристо
|2 (2)
|0.17
|Коман Флоринел
|2
|0.17
|Эджума Малком
|2
|0.17
|Дава Джойским
|2
|0.17
|Тамм Йоонас
|1
|0.08
|Компаньо Андреа
|1
|0.08
|Русу Богдан
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|4
|0.5
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.38
|Бенрахма Саид
|2
|0.25
|Форнальс Пабло
|2
|0.25
|Антонио Майкл
|2
|0.25
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.25
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|Доусон Крэйг
|1
|0.13
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Дивин Мубама
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|5
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Тамм Йоонас
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Микулеску Давид
|3
|0
|Кордя Андрей
|1
|1
|Эджума Малком
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбонна Анджело
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Дивин Мубама
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
0
Стяуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
6
9
Стяуа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
45%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Пропущено
23
6
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
9
39%
2
33%
61-75
2
9%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - ФКСБ 2:1 Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0
Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2
Результаты матчей
Стяуа
Вест Хэм
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Стяуа
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
31
15
22
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
31
15
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
62
210
53
111
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Стяуа 0:3 Вест Хэм
Исход игры
Стяуа
0.8% (1)
Ничья
7.6% (9)
Вест Хэм
91.5% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
48.3% (57)
0:2 Вест Хэм
16.1% (19)
0:1 Вест Хэм
12.7% (15)
1:3 Вест Хэм
9.3% (11)
1:1 Ничья
5.1% (6)
0:3 Вест Хэм
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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