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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Стяуа
0:3
Конец матча
Вест Хэм
0'
32' Желтая карточка
Агер Наиф
0:1
40' Гол
Форнальс Пабло
0:2
56' Гол в свои ворота
Дава Джойским
0:3
65' Гол
Форнальс Пабло
71' Желтая карточка
Дивин Мубама
73' Желтая карточка
Скарлз Оливер
90'+3

Ход матча

32'
 
Агер Наиф
40'
0:1
Форнальс Пабло
(Джонсон Бен)
46'
Радаславеску Эдуард
Дулка Марко
 
46'
Стойка Янис
Кордя Андрей
 
46'
Олару Дариус
Оайдэ Рэзван
 
56'
0:2
Дава Джойским
59'
Русу Богдан
Компаньо Андреа
 
59'
Коман Флоринел
Попеску Октавиан
 
65'
0:3
Форнальс Пабло
66'
 
Эшби Харрисон
Цоуфал Владимир
66'
 
Фредди Поттс
Форнальс Пабло
66'
 
Аппиа-Форсон Кинан
Даунс Флинн
71'
 
Дивин Мубама
73'
 
Скарлз Оливер
77'
 
Саймон-Суайер Камарай
Дивин Мубама
77'
 
Kaelan Casey
Джонсон Бен

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Стяуа 0.8% (1)
X 7.6% (9)
Вест Хэм 91.5% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
29
Буэнна
Рашид
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
20
Дулка
Марко
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
10
Попеску
Октавиан
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
2
Джонсон
Бен
21
Огбонна
Анджело
27
Агер
Наиф
10
Лансини
Мануэль
32
Ковентри
Конор
12
Даунс
Флинн
68
Скарлз
Оливер
72
Дивин
Мубама
8
Форнальс
Пабло
Стяуа
4-3-3
Вест Хэм
4-4-2

История личных встреч

Стяуа
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 3 0.25
Радунович Ристо 2 (2) 0.17
Коман Флоринел 2 0.17
Эджума Малком 2 0.17
Дава Джойским 2 0.17
Тамм Йоонас 1 0.08
Компаньо Андреа 1 0.08
Русу Богдан 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Олару Дариус 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 4 0.5
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.38
Бенрахма Саид 2 0.25
Форнальс Пабло 2 0.25
Антонио Майкл 2 0.25
Лансини Мануэль 2 (2) 0.25
Эмерсон Палмиери 1 0.13
Соучек Томаш 1 0.13
Доусон Крэйг 1 0.13
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Пакета Лукас 0 0
Джонсон Бен 0 0
Дивин Мубама 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 5 0
Попеску Октавиан 4 0
Тамм Йоонас 3 0
Коман Флоринел 3 0
Микулеску Давид 3 0
Кордя Андрей 1 1
Эджума Малком 2 0
Дава Джойским 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Радунович Ристо 1 0
Крецу Валентин 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Дулка Марко 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Стойка Янис 1 0
Шут Адриан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбонна Анджело 2 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Даунс Флинн 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Пакета Лукас 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Дивин Мубама 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

Стяуа
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вест Хэм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0
Стяуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Вест Хэм
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

6
9
Стяуа
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
45%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Пропущено

23
6
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
1
4%
1
17%
46-60
9
39%
2
33%
61-75
2
9%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Университатя - ФКСБ 2:1 Энергетицианал - ФКСБ 4:3 Андерлехт - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Оцелул 1:0
Сепси - ФКСБ 0:1 Прогресул Спартак - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - Силькеборг 0:5 ФКСБ - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:2 ФКСБ - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0 ФКСБ - Арджеш 3:2 Виторул Селимбар - ФКСБ 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 ФКСБ - Волунтари 1:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 1:2 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - ФКСБ 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Виборг 3:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2

Результаты матчей

Стяуа
Вест Хэм

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стяуа
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
1
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
2
2
10
2.5
5
3
1
11
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 6 6 0 0 13 - 4 18
2. Андерлехт Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
3. Силькеборг Заявка 6 2 0 4 12 - 7 6
4. Стяуа Заявка 6 0 2 4 3 - 18 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
4. Стяуа Заявка 3 0 1 2 0 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Андерлехт Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Силькеборг Заявка 3 1 0 2 5 - 2 3
4. Стяуа Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
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Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Форнальс Пабло бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Агер Наиф получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Стяуа 0.8% (1)
    X 7.6% (9)
    Вест Хэм 91.5% (108)
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    Прогнозы на матч Стяуа 0:3 Вест Хэм

    Исход игры
    Стяуа
    0.8% (1)
    Ничья
    7.6% (9)
    Вест Хэм
    91.5% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    48.3% (57)
    0:2 Вест Хэм
    16.1% (19)
    0:1 Вест Хэм
    12.7% (15)
    1:3 Вест Хэм
    9.3% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (6)
    0:3 Вест Хэм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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