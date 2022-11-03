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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
2:0
Первый тайм: 38'
Аустрия Вена
0'
1:0
30' Гол
Джехезкель Сагив
2:0
33' Гол
Сафури Рамиз

Ход матча

30'
Джехезкель Сагив
(Миха Дор)
1:0
33'
Сафури Рамиз
(Хатуэль Ротем)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 115
Хапоэль Беэр-Шева 63.5% (73)
X 19.1% (22)
Аустрия Вена 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Аустрия Вена
4.10
6.10
5.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Глазер
Омри
11
Джехезкель
Сагив
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
7
Сафури
Рамиз
35
Барейро
Лукас
20
Шамир
Эден
10
Миха
Дор
13
Анса
Юджин
77
Хатуэль
Ротем
99
Кос
Мирко
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
5
Балтакса
Матан
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
7
Келес
Джан
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
25
Табакович
Харис
36
Фитц
Доминик
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.42
Хемед Томер 3 (2) 0.25
Джехезкель Сагив 2 0.17
Йосефи Томер 1 0.08
Витор Мигел 1 0.08
Сельмани Астрит 1 0.08
Сафури Рамиз 0 0
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.17
Келес Джан 1 0.17

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Лукас 4 0
Элиас Шай 4 0
Хатуэль Ротем 4 0
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Лопеш Элдер 3 0
Витор Мигел 2 0
Миха Дор 2 0
Анса Юджин 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Глазер Омри 1 0
Йосефи Томер 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Галвао Лукас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
1
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
1
Хапоэль Беэр-Шева
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
2
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
1
10%
6
55%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Секция Нес-Циона 1:1
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
7
1.5
1
10
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:1 Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Лех 1:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
3. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Вильярреал 0:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
3. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Хапоэль Беэр-Шева 63.5% (73)
X 19.1% (22)
Аустрия Вена 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Аустрия Вена
4.10
6.10
5.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Аустрия Вена онлайн

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Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Аустрия Вена

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
63.5% (73)
Ничья
19.1% (22)
Аустрия Вена
17.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
34.8% (40)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
19.1% (22)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:2 Аустрия Вена
10.4% (12)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
6.1% (7)
0:1 Аустрия Вена
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Аустрия Вена
1.7% (2)
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Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена
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