Тур: 6. Стадион: Яаков Тернер.
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
30'
1:0
33'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
55
Глазер
Омри
22
Лопеш
Элдер
20
Шамир
Эден
10
Миха
Дор
13
Анса
Юджин
99
Кос
Мирко
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шамир ЭденПолузащитник
-
10 Миха ДорНападающий
-
13 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Элиаси НивВратарь
- Вратарь
-
15 Йосефи ТомерЗащитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Khaled Zaid
-
41 Liad Abitbul
-
30 Дадья Ор
-
Главный тренер: Барда Эльянив
- Основной состав
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ведль ЛукасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хатуэль Ротем
|5
|0.42
|Хемед Томер
|3 (2)
|0.25
|Джехезкель Сагив
|2
|0.17
|Йосефи Томер
|1
|0.08
|Витор Мигел
|1
|0.08
|Сельмани Астрит
|1
|0.08
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Миха Дор
|0
|0
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Анса Юджин
|0
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|0
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.17
|Келес Джан
|1
|0.17
Карточки
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Лукас
|4
|0
|Элиас Шай
|4
|0
|Хатуэль Ротем
|4
|0
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|1
|Лопеш Элдер
|3
|0
|Витор Мигел
|2
|0
|Миха Дор
|2
|0
|Анса Юджин
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Кельтенс Давид
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Мартинш Андре
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Абу-Абайд Ияд
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Глазер Омри
|1
|0
|Йосефи Томер
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грубер Андреас
|2
|0
|Галвао Лукас
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Мартинс Марвин
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Польстер Мануэль
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
1
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
1
Хапоэль Беэр-Шева
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
8
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
2
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
5
50%
1
9%
61-75
1
10%
6
55%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Секция Нес-Циона 1:1
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1
Результаты матчей
Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
11
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
23
47
110
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Лех
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лех
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Аустрия Вена
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
63.5% (73)
Ничья
19.1% (22)
Аустрия Вена
17.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
34.8% (40)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
19.1% (22)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:2 Аустрия Вена
10.4% (12)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
6.1% (7)
0:1 Аустрия Вена
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Аустрия Вена
1.7% (2)
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