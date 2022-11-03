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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Хапоэль Беэр-Шева
4:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
29' Гол
Джехезкель Сагив
2:0
33' Гол
Сафури Рамиз
40' Желтая карточка
Хатуэль Ротем
45' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
3:0
63' Гол
Шехтер Итей
4:0
73' Гол в свои ворота
Хандль Йоханнес
90'+3

Ход матча

29'
Джехезкель Сагив
(Миха Дор)
1:0
33'
Сафури Рамиз
(Хатуэль Ротем)
2:0
40'
Хатуэль Ротем
 
45'
 
Браунёдер Маттиас
46'
 
Джукич Александар
Польстер Мануэль
46'
 
Тейгль Георг
Ранфтль Райнхольд
46'
 
Мейсль Маттео
Фитц Доминик
46'
 
Холланд Джеймс
Фишер Манфред
59'
Йосефи Томер
Сафури Рамиз
 
59'
Шехтер Итей
Анса Юджин
 
59'
Тиби Эйтан
Витор Мигел
 
63'
Шехтер Итей
(Йосефи Томер)
3:0
69'
Хемед Томер
Лопеш Элдер
 
73'
Хандль Йоханнес
4:0
77'
Сельмани Астрит
Джехезкель Сагив
 
78'
 
Куметио Билли
Хандль Йоханнес

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 7
  • 7 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 115
Хапоэль Беэр-Шева 63.5% (73)
X 19.1% (22)
Аустрия Вена 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Глазер
Омри
11
Джехезкель
Сагив
5
Абу-Абайд
Ияд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
7
Сафури
Рамиз
35
Барейро
Лукас
20
Шамир
Эден
10
Миха
Дор
13
Анса
Юджин
77
Хатуэль
Ротем
99
Кос
Мирко
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
5
Балтакса
Матан
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
7
Келес
Джан
30
Фишер
Манфред
23
Браунёдер
Маттиас
25
Табакович
Харис
36
Фитц
Доминик
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хатуэль Ротем 5 0.42
Джехезкель Сагив 3 0.25
Хемед Томер 3 (2) 0.25
Йосефи Томер 1 0.08
Сафури Рамиз 1 0.08
Витор Мигел 1 0.08
Шехтер Итей 1 0.08
Сельмани Астрит 1 0.08
Миха Дор 0 0
Лопеш Элдер 0 0
Анса Юджин 0 0
Сулейманов Магомед-Шапи 0 0
Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браунёдер Маттиас 1 0.17
Келес Джан 1 0.17

Карточки

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатуэль Ротем 5 0
Барейро Лукас 4 0
Элиас Шай 4 0
Эль-Хамид Хатем Абд 2 1
Лопеш Элдер 3 0
Витор Мигел 2 0
Миха Дор 2 0
Анса Юджин 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Кельтенс Давид 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Мартинш Андре 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Абу-Абайд Ияд 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Глазер Омри 1 0
Йосефи Томер 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грубер Андреас 2 0
Галвао Лукас 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Мартинс Марвин 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Польстер Мануэль 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
2
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Аустрия Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
1
Хапоэль Беэр-Шева
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Аустрия Вена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
3
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
2
67%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
6
55%
2
14%
61-75
1
9%
6
43%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 2:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Секция Нес-Циона 1:1
Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:2 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:2 Бейтар Трамп - Хапоэль Беэр-Шева 0:5 Хапоэль Беэр-Шева - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2 Винер - Аустрия Вена 3:1
Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1

Результаты матчей

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хапоэль Беэр-Шева
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
2
4
5
7
1.5
2
10
2.5
1
11
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Лех Заявка 6 2 3 1 12 - 7 9
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 6 1 4 1 8 - 5 7
4. Аустрия Вена Заявка 6 0 2 4 2 - 15 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
3. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
2. Хапоэль Беэр-Шева Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Хапоэль Беэр-Шева 63.5% (73)
    X 19.1% (22)
    Аустрия Вена 17.4% (20)
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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Аустрия Вена

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    63.5% (73)
    Ничья
    19.1% (22)
    Аустрия Вена
    17.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    34.8% (40)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    19.1% (22)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    1:2 Аустрия Вена
    10.4% (12)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    6.1% (7)
    0:1 Аустрия Вена
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Аустрия Вена
    1.7% (2)
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