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Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Партизан
0:0
Первый тайм: 38'
Словацко
0'
16' Желтая карточка
Шимко Патрик

Ход матча

16'
 
Шимко Патрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 117
Партизан 94% (110)
X 4.3% (5)
Словацко 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Словацко
4.30
6.60
6.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Попович
Александар
26
Филипович
Александар
6
Маркович
Светозар
5
Вуячич
Игор
72
Урошевич
Слободан
9
Мениг
Квинси
40
Белич
Кристиян
8
Траоре
Хамиду
18
Диабате
Фуссейни
11
Гомеш
Рикарду
10
Натхо
Бибрас
1
Нгуиэн
Филип
7
Хольцер
Даниель
6
Хофманн
Станислав
4
Шимко
Патрик
19
Калабишка
Ян
8
Лёвин
Владислав
28
Даничек
Властимил
13
Когут
Михал
15
Бранднер
Патрик
9
Вехета
Филип
14
Доски
Мерхауз
Партизан
4-4-2
Словацко
4-3-3

История личных встреч

Партизан
Словацко

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 6 0.75
Диабате Фуссейни 5 0.63
Урошевич Слободан 2 0.25
Андраде Патрик 1 0.13
Маркович Светозар 1 0.13
Натхо Бибрас 0 0
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.38
Петржела Милан 2 0.25
Райнберк Петр 2 0.25
Синявский Василий 2 0.25
Козак Либор 1 0.13
Томич Михал 1 0.13
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 3 1
Натхо Бибрас 3 0
Урошевич Слободан 2 0
Живкович Марко II 2 0
Фейса Любомир 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Маркович Светозар 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 5 0
Хофманн Станислав 2 0
Козак Либор 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Калабишка Ян 1 0
Даничек Властимил 1 0
Шимко Патрик 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0
Когут Михал 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Партизан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
6
Партизан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
3
20%
1
9%
61-75
2
13%
5
45%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Партизан - Раднички Ниш 4:0 Ницца - Партизан 2:1 Партизан - Явор Иваньица 3:3 Партизан - Напредак 1:0
Партизан - Чукарички 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
Словацко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1
Ницца - Словацко 1:2 Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1

Результаты матчей

Партизан
Словацко

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Партизан
Словацко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
2. Партизан 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
3. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
4. Словацко 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
2. Кёльн 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Ницца 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Словацко 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
2. Партизан 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Кёльн 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Словацко 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Шимко Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Партизан 94% (110)
X 4.3% (5)
Словацко 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизан
Ничья
Словацко
4.30
6.60
6.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Партизан 0:0 Словацко онлайн

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Прогнозы на матч Партизан 0:0 Словацко

Исход игры
Партизан
94% (110)
Ничья
4.3% (5)
Словацко
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Партизан
41% (48)
2:0 Партизан
23.1% (27)
1:0 Партизан
21.4% (25)
3:1 Партизан
4.3% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:2 Партизан
1.7% (2)
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Партизан
Словацко
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