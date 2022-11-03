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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Партизан
1:1
Конец матча
Словацко
0'
16' Желтая карточка
Шимко Патрик
40' Желтая карточка
Калабишка Ян
1:0
41' Пенальти
Натхо Бибрас
44' Желтая карточка
Филипович Александар
1:1
73' Гол
Мигалик Ондржей
88' Желтая карточка
Траоре Хамиду
90' Желтая карточка
Вуячич Игор
90' Желтая карточка
Урошевич Слободан
90' Желтая карточка
Маркович Светозар
90'+6

Ход матча

16'
 
Шимко Патрик
40'
 
Калабишка Ян
41'
Натхо Бибрас
1:0
44'
Филипович Александар
 
62'
 
Томич Михал
Хофманн Станислав
62'
 
Мигалик Ондржей
Доски Мерхауз
62'
 
Гавлик Марек
Вехета Филип
73'
Павлович Андрия
Белич Кристиян
 
73'
1:1
Мигалик Ондржей
(Томич Михал)
82'
 
Юрошка Павел
Хольцер Даниель
87'
 
Шашинка Ондржей
Когут Михал
88'
Траоре Хамиду
 
89'
Баждар Самед
Гомеш Рикарду
 
89'
Лутовац Александар
Мениг Квинси
 
90'
Вуячич Игор
 
90'
Урошевич Слободан
 
90'
Маркович Светозар
 
90'
Саничанин Синиша
Натхо Бибрас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 117
Партизан 94% (110)
X 4.3% (5)
Словацко 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Попович
Александар
26
Филипович
Александар
6
Маркович
Светозар
5
Вуячич
Игор
72
Урошевич
Слободан
9
Мениг
Квинси
40
Белич
Кристиян
8
Траоре
Хамиду
18
Диабате
Фуссейни
11
Гомеш
Рикарду
10
Натхо
Бибрас
1
Нгуиэн
Филип
7
Хольцер
Даниель
6
Хофманн
Станислав
4
Шимко
Патрик
19
Калабишка
Ян
8
Лёвин
Владислав
28
Даничек
Властимил
13
Когут
Михал
15
Бранднер
Патрик
9
Вехета
Филип
14
Доски
Мерхауз
Партизан
4-4-2
Словацко
4-3-3

История личных встреч

Партизан
Словацко

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Рикарду 6 0.75
Диабате Фуссейни 5 0.63
Урошевич Слободан 2 0.25
Андраде Патрик 1 0.13
Натхо Бибрас 1 (1) 0.13
Маркович Светозар 1 0.13
Мениг Квинси 0 0
Живкович Марко II 0 0
Вуячич Игор 0 0
Словацко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калабишка Ян 3 0.38
Петржела Милан 2 0.25
Райнберк Петр 2 0.25
Синявский Василий 2 0.25
Томич Михал 1 0.13
Козак Либор 1 0.13
Мигалик Ондржей 1 0.13
Хольцер Даниель 0 0
Когут Михал 0 0
Хофманн Станислав 0 0
Шашинка Ондржей 0 0
Доски Мерхауз 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 3 1
Натхо Бибрас 3 0
Урошевич Слободан 3 0
Траоре Хамиду 2 0
Живкович Марко II 2 0
Маркович Светозар 2 0
Фейса Любомир 1 0
Филипович Александар 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Вуячич Игор 1 0
Саничанин Синиша 1 0
Словацко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Травник Михал 5 0
Хофманн Станислав 2 0
Козак Либор 2 0
Калабишка Ян 2 0
Доски Мерхауз 2 0
Даничек Властимил 1 0
Шимко Патрик 1 0
Синявский Василий 1 0
Нгуиэн Филип 1 0
Когут Михал 1 0

Результаты матчей

Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
3
Партизан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
6
Партизан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Словацко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Партизан - Раднички Ниш 4:0 Ницца - Партизан 2:1 Партизан - Явор Иваньица 3:3 Партизан - Напредак 1:0
Партизан - Чукарички 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
Словацко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1
Ницца - Словацко 1:2 Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1

Результаты матчей

Партизан
Словацко

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Партизан
Словацко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
2. Партизан Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Кёльн Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
4. Словацко Заявка 6 1 2 3 8 - 11 5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Партизан Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Ницца Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Словацко Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Партизан Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Кёльн Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Словацко Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Филипович Александар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Натхо Бибрас из команды Партизан забивает с точки!
    • Желтая карточка
      40'
      Калабишка Ян получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Шимко Патрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Партизан 94% (110)
    X 4.3% (5)
    Словацко 1.7% (2)
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    Прогнозы на матч Партизан 1:1 Словацко

    Исход игры
    Партизан
    94% (110)
    Ничья
    4.3% (5)
    Словацко
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.43% (58)
    Меньше
    49.57% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Партизан
    41% (48)
    2:0 Партизан
    23.1% (27)
    1:0 Партизан
    21.4% (25)
    3:1 Партизан
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Партизан
    1.7% (2)
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