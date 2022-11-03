Тур: 6. Стадион: Партизан.
0'
16' Желтая карточкаШимко Патрик
40' Желтая карточкаКалабишка Ян
1:0
41' ПенальтиНатхо Бибрас
44' Желтая карточкаФилипович Александар
1:1
73' ГолМигалик Ондржей
88' Желтая карточкаТраоре Хамиду
90' Желтая карточкаВуячич Игор
90' Желтая карточкаУрошевич Слободан
90' Желтая карточкаМаркович Светозар
90'+6
Ход матча
16'
40'
41'
1:0
73'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
10
Натхо
Бибрас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Натхо БибрасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петрич Гордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Калабишка ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Когут МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Борек ИржиВратарь
- Защитник
-
27 Томич МихалЗащитник
-
24 Юрошка ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гавлик МарекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сведик Мартин
История личных встреч
Партизан
Словацко
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Рикарду
|6
|0.75
|Диабате Фуссейни
|5
|0.63
|Урошевич Слободан
|2
|0.25
|Андраде Патрик
|1
|0.13
|Натхо Бибрас
|1 (1)
|0.13
|Маркович Светозар
|1
|0.13
|Мениг Квинси
|0
|0
|Живкович Марко II
|0
|0
|Вуячич Игор
|0
|0
Словацко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калабишка Ян
|3
|0.38
|Петржела Милан
|2
|0.25
|Райнберк Петр
|2
|0.25
|Синявский Василий
|2
|0.25
|Томич Михал
|1
|0.13
|Козак Либор
|1
|0.13
|Мигалик Ондржей
|1
|0.13
|Хольцер Даниель
|0
|0
|Когут Михал
|0
|0
|Хофманн Станислав
|0
|0
|Шашинка Ондржей
|0
|0
|Доски Мерхауз
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|3
|1
|Натхо Бибрас
|3
|0
|Урошевич Слободан
|3
|0
|Траоре Хамиду
|2
|0
|Живкович Марко II
|2
|0
|Маркович Светозар
|2
|0
|Фейса Любомир
|1
|0
|Филипович Александар
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
Словацко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Травник Михал
|5
|0
|Хофманн Станислав
|2
|0
|Козак Либор
|2
|0
|Калабишка Ян
|2
|0
|Доски Мерхауз
|2
|0
|Даничек Властимил
|1
|0
|Шимко Патрик
|1
|0
|Синявский Василий
|1
|0
|Нгуиэн Филип
|1
|0
|Когут Михал
|1
|0
Результаты матчей
Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
3
Партизан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Словацко
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
6
Партизан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Словацко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
17%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
3
27%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Партизан - Раднички Ниш 4:0 Ницца - Партизан 2:1 Партизан - Явор Иваньица 3:3 Партизан - Напредак 1:0
Партизан - Чукарички 3:2 Партизан - Кёльн 2:0 Вождовац - Партизан 0:4 Кёльн - Партизан 0:1 Партизан - Войводина 4:1 Радник Сурдулица - Партизан 0:2 Партизан - Ницца 1:1 Партизан - Младост Лучани 6:0 Словацко - Партизан 3:3 Колубара - Партизан 1:5 Партизан - Црвена Звезда 1:1 Раднички 1923 - Партизан 0:1 Хамрун Спартанс - Партизан 3:3 Партизан - Хамрун Спартанс 4:1 Младост Нови Сад - Партизан 0:1 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
Словацко
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Словацко - Кёльн 0:1 Словацко - Теплице 2:1 Словацко - Варнсдорф 6:0 Баник Острава - Словацко 3:1
Ницца - Словацко 1:2 Словацко - Богемианс-1905 2:4 Словацко - Ницца 0:1 Фастав Злин - Словацко 0:2 Словацко - Яблонец 0:2 Кёльн - Словацко 4:2 Млада Болеслав - Словацко 1:1 Словацко - Партизан 3:3 Словацко - Славия Прага 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:0 Словацко - Слован Либерец 1:2 АИК - Словацко 0:1 Сигма Оломоуц - Словацко 1:2 Словацко - АИК 3:0 Ческе-Будеевице - Словацко 2:2 Словацко - Фенербахче 1:1
Результаты матчей
Партизан
Словацко
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
3:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Партизан
Словацко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
26
17
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Партизан 1:1 Словацко
Исход игры
Партизан
94% (110)
Ничья
4.3% (5)
Словацко
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Партизан
41% (48)
2:0 Партизан
23.1% (27)
1:0 Партизан
21.4% (25)
3:1 Партизан
4.3% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:2 Партизан
1.7% (2)
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