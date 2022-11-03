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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ренн
1:0
Первый тайм: 38'
АЕК Ларнака
0'
1:0
17' Гол
Аблин Маттис
18' Желтая карточка
Тэт Флавьен
28' Желтая карточка
Миличевич Хрвое

Ход матча

17'
Аблин Маттис
(Буриго Бенжамен)
1:0
18'
Тэт Флавьен
 
28'
 
Миличевич Хрвое

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 116
Ренн 100% (116)
X 0% (0)
АЕК Ларнака 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
АЕК Ларнака
9.00
9.00
22.00
Все Коэффициенты
1
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
2
Родон
Джо
18
Белосьян
Женуэль
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
28
Аблин
Маттис
9
Мюинга
Арно
1
Пирич
Кенан
24
Кипрос
Христофору
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
66
Мамас
Рафаил
16
Росалес
Роберто
45
Дьюрчо
Адам
19
Олатунджи
Виктор
Ренн
4-4-2
АЕК Ларнака
4-5-1

История личных встреч

Ренн
АЕК Ларнака

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 3 0.5
Гуйри Амин 2 0.33
Майер Ловро 1 0.17
Ассиньон Лоренс 1 0.17
Вух Кристофер 1 0.17
Теате Артур 1 0.17
Аблин Маттис 1 0.17
Дуэ Дезире 1 0.17
Буриго Бенжамен 0 0
Сулемана Камалдин 0 0
Трюффер Адриен 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюрчо Адам 3 0.3
Альтман Омри 3 0.3
Лопеш Рафаэл 2 0.2
Энглезу Никос 1 0.1
Фараж Имад 1 0.1
Ойер Санхурхо 1 0.1
Гарсия Анхель 1 0.1
Миличевич Хрвое 1 0.1
Тричковски Иван 1 (1) 0.1
Росалес Роберто 0 0
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 1
Дуэ Дезире 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0
Угочукву Лесли 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 3 1
Мамас Рафаил 3 0
Ойер Санхурхо 2 0
Понс Пере 2 0
Густаву Луиш 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Альтман Омри 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Пирич Кенан 1 0
Олатунджи Виктор 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
8
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
1
7%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1

Результаты матчей

Ренн
АЕК Ларнака

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ренн
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
4
1
4
2.5
2
7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 7 14
2. Фенербахче 1:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 6 0 1 5 5 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Фенербахче 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. АЕК Ларнака 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Динамо Киев 0:1 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Ренн 100% (116)
X 0% (0)
АЕК Ларнака 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
АЕК Ларнака
9.00
9.00
22.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ренн 1:0 АЕК Ларнака онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 1:0 АЕК Ларнака

Исход игры
Ренн
100% (116)
Ничья
0% (0)
АЕК Ларнака
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
30.43% (35)
Нет
69.57% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
50% (58)
2:1 Ренн
19.8% (23)
1:0 Ренн
11.2% (13)
3:1 Ренн
7.8% (9)
3:0 Ренн
6.9% (8)
4:1 Ренн
1.7% (2)
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Ренн
АЕК Ларнака
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