Тур: 6. Стадион: Роазон Парк.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
17'
1:0
18'
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
28
Аблин
Маттис
17
Понс
Пере
66
Мамас
Рафаил
45
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сален РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Ренн
АЕК Ларнака
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|3
|0.5
|Гуйри Амин
|2
|0.33
|Майер Ловро
|1
|0.17
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.17
|Вух Кристофер
|1
|0.17
|Теате Артур
|1
|0.17
|Аблин Маттис
|1
|0.17
|Дуэ Дезире
|1
|0.17
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюрчо Адам
|3
|0.3
|Альтман Омри
|3
|0.3
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.2
|Энглезу Никос
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
|Ойер Санхурхо
|1
|0.1
|Гарсия Анхель
|1
|0.1
|Миличевич Хрвое
|1
|0.1
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.1
|Росалес Роберто
|0
|0
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|1
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Анхель
|3
|1
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
3
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
8
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
10%
1
7%
1-15
4
40%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
6
46%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
Результаты матчей
Ренн
АЕК Ларнака
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ренн
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
54
14
27
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|3.
|АЕК Ларнака
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|4.
|Динамо Киев
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|4.
|Динамо Киев
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|Динамо Киев
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
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- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Ренн 1:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Ренн
100% (116)
Ничья
0% (0)
АЕК Ларнака
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
30.43% (35)
Нет
69.57% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
50% (58)
2:1 Ренн
19.8% (23)
1:0 Ренн
11.2% (13)
3:1 Ренн
7.8% (9)
3:0 Ренн
6.9% (8)
4:1 Ренн
1.7% (2)
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