Тур: 6. Стадион: Роазон Парк.
1:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолАблин Маттис
18' Желтая карточкаТэт Флавьен
28' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
1:1
76' ГолЛопеш Рафаэл
85' Желтая карточкаРосалес Роберто
90'+7
Ход матча
17'
1:0
18'
28'
76'
1:1
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
28
Аблин
Маттис
17
Понс
Пере
66
Мамас
Рафаил
45
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аблин МаттисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Сален РоменВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Ренн
АЕК Ларнака
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|3
|0.5
|Гуйри Амин
|2
|0.33
|Майер Ловро
|1
|0.17
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.17
|Вух Кристофер
|1
|0.17
|Теате Артур
|1
|0.17
|Аблин Маттис
|1
|0.17
|Дуэ Дезире
|1
|0.17
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Трюффер Адриен
|0
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.3
|Дьюрчо Адам
|3
|0.3
|Альтман Омри
|3
|0.3
|Энглезу Никос
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
|Ойер Санхурхо
|1
|0.1
|Гарсия Анхель
|1
|0.1
|Миличевич Хрвое
|1
|0.1
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.1
|Росалес Роберто
|0
|0
|Томович Ненад
|0
|0
|Бруну Гама
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|1
|1
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Анхель
|3
|1
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Росалес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Касас Исмаэль
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Кипрос Христофору
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
8
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
6%
1-15
5
45%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
7
50%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1
Результаты матчей
Ренн
АЕК Ларнака
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ренн
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
55
15
28
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
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- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (3)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
Прогнозы на матч Ренн 1:1 АЕК Ларнака
Исход игры
Ренн
100% (116)
Ничья
0% (0)
АЕК Ларнака
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
30.43% (35)
Нет
69.57% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
50% (58)
2:1 Ренн
19.8% (23)
1:0 Ренн
11.2% (13)
3:1 Ренн
7.8% (9)
3:0 Ренн
6.9% (8)
4:1 Ренн
1.7% (2)
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