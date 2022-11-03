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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Ренн
1:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
17' Гол
Аблин Маттис
18' Желтая карточка
Тэт Флавьен
28' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
1:1
76' Гол
Лопеш Рафаэл
85' Желтая карточка
Росалес Роберто
90'+7

Ход матча

17'
Аблин Маттис
(Буриго Бенжамен)
1:0
18'
Тэт Флавьен
 
28'
 
Миличевич Хрвое
56'
Докю Жереми
Террье Мартен
 
56'
Гуйри Амин
Аблин Маттис
 
63'
Дуэ Дезире
Буриго Бенжамен
 
63'
Угочукву Лесли
Майер Ловро
 
71'
Трюффер Адриен
Мюинга Арно
 
74'
 
Лопеш Рафаэл
Мамас Рафаил
76'
1:1
Лопеш Рафаэл
(Дьюрчо Адам)
85'
 
Росалес Роберто
88'
 
Микель Гонсалес
Густаву Луиш
88'
 
Энглезу Никос
Дьюрчо Адам
90'
 
Андреу Генри
Олатунджи Виктор

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 116
Ренн 100% (116)
X 0% (0)
АЕК Ларнака 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
2
Родон
Джо
18
Белосьян
Женуэль
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
28
Аблин
Маттис
9
Мюинга
Арно
1
Пирич
Кенан
24
Кипрос
Христофору
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
17
Понс
Пере
7
Густаву
Луиш
66
Мамас
Рафаил
16
Росалес
Роберто
45
Дьюрчо
Адам
19
Олатунджи
Виктор
Ренн
4-4-2
АЕК Ларнака
4-5-1

История личных встреч

Ренн
АЕК Ларнака

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 3 0.5
Гуйри Амин 2 0.33
Майер Ловро 1 0.17
Ассиньон Лоренс 1 0.17
Вух Кристофер 1 0.17
Теате Артур 1 0.17
Аблин Маттис 1 0.17
Дуэ Дезире 1 0.17
Буриго Бенжамен 0 0
Сулемана Камалдин 0 0
Трюффер Адриен 0 0
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 3 0.3
Дьюрчо Адам 3 0.3
Альтман Омри 3 0.3
Энглезу Никос 1 0.1
Фараж Имад 1 0.1
Ойер Санхурхо 1 0.1
Гарсия Анхель 1 0.1
Миличевич Хрвое 1 0.1
Тричковски Иван 1 (1) 0.1
Росалес Роберто 0 0
Томович Ненад 0 0
Бруну Гама 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 1 1
Дуэ Дезире 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Родон Джо 1 0
Майер Ловро 1 0
Теате Артур 1 0
Угочукву Лесли 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Анхель 3 1
Мамас Рафаил 3 0
Росалес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Понс Пере 2 0
Густаву Луиш 2 0
Фараж Имад 2 0
Касас Исмаэль 2 0
Томович Ненад 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Альтман Омри 1 0
Кипрос Христофору 1 0
Пирич Кенан 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
8
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЕК Ларнака
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
1
6%
1-15
5
45%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
7
50%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2
Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1

Результаты матчей

Ренн
АЕК Ларнака

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ренн
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
5
1
5
2.5
2
8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 6 4 2 0 13 - 7 14
2. Ренн Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
3. АЕК Ларнака Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
4. Динамо Киев Заявка 6 0 1 5 5 - 11 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Ренн Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
3. АЕК Ларнака Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
4. Динамо Киев Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Фенербахче Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3. АЕК Ларнака Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Динамо Киев Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Рома Пеллегрини Лоренцо 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Миличевич Хрвое получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Ренн 100% (116)
    X 0% (0)
    АЕК Ларнака 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ренн 1:1 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Ренн
    100% (116)
    Ничья
    0% (0)
    АЕК Ларнака
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.26% (44)
    Меньше
    61.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (35)
    Нет
    69.57% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    50% (58)
    2:1 Ренн
    19.8% (23)
    1:0 Ренн
    11.2% (13)
    3:1 Ренн
    7.8% (9)
    3:0 Ренн
    6.9% (8)
    4:1 Ренн
    1.7% (2)
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