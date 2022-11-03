Тур: 6. Стадион: King Power at Den Dreef.
0:1
Первый тайм: 38'
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
11
Михель
Свен
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|3
|0.5
|Теума Тедди
|2
|0.33
|Нильссон Хокан
|2
|0.33
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.17
|Амани Жан
|1
|0.17
|Ванзейр Данте
|1
|0.17
|Линен Сенне
|1
|0.17
|Лапуссен Лоик
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Саймон Адингра
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кнохе Робин
|2 (2)
|0.33
|Бекер Шеральдо
|1
|0.17
|Михель Свен
|1
|0.17
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Теума Тедди
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шефер Андраш
|2
|1
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Торсби Мортен
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Михель Свен
|0
|1
|Кнохе Робин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
2
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Унион Берлин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
67%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Группа D
Группа D
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|3 (2)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
|Лудогорец
|Недялков Антон
|4
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
11.4% (13)
Ничья
28.1% (32)
Унион Берлин
60.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
36% (41)
1:1 Ничья
24.6% (28)
0:1 Унион Берлин
15.8% (18)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
4.4% (5)
0:2 Унион Берлин
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
2.6% (3)
3:1 Унион Сент-Жиллуаз
1.8% (2)
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