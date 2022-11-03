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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
Первый тайм: 38'
Унион Берлин
0'
0:1
6' Гол
Михель Свен
9' Желтая карточка
Бекер Шеральдо

Ход матча

6'
0:1
Михель Свен
(Бекер Шеральдо)
9'
 
Бекер Шеральдо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 116
Унион Сент-Жиллуаз 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Унион Берлин 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Унион Берлин
4.30
3.80
1.92
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
29
Нильссон
Хокан
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
11
Михель
Свен
Унион Сент-Жиллуаз
5-3-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 0.5
Теума Тедди 2 0.33
Нильссон Хокан 2 0.33
Бёрджесс Кристиан 1 0.17
Амани Жан 1 0.17
Ванзейр Данте 1 0.17
Линен Сенне 1 0.17
Лапуссен Лоик 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кнохе Робин 2 (2) 0.33
Бекер Шеральдо 1 0.17
Михель Свен 1 0.17

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Морис Антони 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 1
Триммель Кристофер 2 0
Торсби Мортен 2 0
Хаберер Яник 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Михель Свен 0 1
Кнохе Робин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Бекер Шеральдо 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2
Унион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Унион Берлин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
67%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 6 4 0 2 4 - 2 12
3. Брага 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
4. Мальмё 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Берлин 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Брага 1:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Мальмё 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Унион Сент-Жиллуаз 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Унион Берлин 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Унион Берлин
4.30
3.80
1.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин

Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
11.4% (13)
Ничья
28.1% (32)
Унион Берлин
60.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
36% (41)
1:1 Ничья
24.6% (28)
0:1 Унион Берлин
15.8% (18)
2:1 Унион Сент-Жиллуаз
4.4% (5)
0:2 Унион Берлин
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Унион Сент-Жиллуаз
2.6% (3)
3:1 Унион Сент-Жиллуаз
1.8% (2)
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