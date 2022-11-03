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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
0:1
6' Гол
Михель Свен
9' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
48' Желтая карточка
Хаберер Яник
78' Желтая карточка
Саймон Адингра
80' Желтая карточка
Эккерт Айенса Деннис
90' Желтая карточка
Триммель Кристофер
90' Желтая карточка
Родригес Хосе
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Михель Свен
(Бекер Шеральдо)
9'
 
Бекер Шеральдо
46'
 
Грилль Леннарт
Рённов Фредерик
46'
Бонифасе Виктор
Нильссон Хокан
 
48'
 
Хаберер Яник
62'
 
Шефер Андраш
Харагути Генки
62'
 
Торсби Мортен
Хаберер Яник
62'
 
Бехренс Кевин
Михель Свен
64'
Эккерт Айенса Деннис
Ванзейр Данте
 
64'
Эль Аззоузи Уссама
Амани Жан
 
72'
Лапуссен Лоик
Кандусс Исмаэль
 
72'
Родригес Хосе
Теума Тедди
 
78'
Саймон Адингра
 
80'
Эккерт Айенса Деннис
 
89'
 
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
90'
 
Триммель Кристофер
90'
Родригес Хосе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 116
Унион Сент-Жиллуаз 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Унион Берлин 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
29
Нильссон
Хокан
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
11
Михель
Свен
Унион Сент-Жиллуаз
5-3-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 3 0.5
Теума Тедди 2 0.33
Нильссон Хокан 2 0.33
Бёрджесс Кристиан 1 0.17
Амани Жан 1 0.17
Ванзейр Данте 1 0.17
Линен Сенне 1 0.17
Лапуссен Лоик 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Саймон Адингра 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кнохе Робин 2 (2) 0.33
Бекер Шеральдо 1 0.17
Михель Свен 1 0.17

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 2 0
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Теума Тедди 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Саймон Адингра 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 1
Триммель Кристофер 3 0
Хаберер Яник 3 0
Торсби Мортен 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Михель Свен 0 1
Кнохе Робин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Бекер Шеральдо 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0
Унион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
2
Унион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Брага 1:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - Хайденхайм 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
3 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Унион Берлин Заявка 6 4 0 2 4 - 2 12
3. Брага Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Мальмё Заявка 6 0 0 6 3 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брага Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Унион Берлин Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Брага Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Мальмё Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
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  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Рома Пеллегрини Лоренцо 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      9'
      Бекер Шеральдо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Унион Сент-Жиллуаз 11.2% (13)
    X 29.3% (34)
    Унион Берлин 59.5% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    11.2% (13)
    Ничья
    29.3% (34)
    Унион Берлин
    59.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.3% (59)
    Меньше
    48.7% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    35.3% (41)
    1:1 Ничья
    25.9% (30)
    0:1 Унион Берлин
    15.5% (18)
    2:1 Унион Сент-Жиллуаз
    4.3% (5)
    0:2 Унион Берлин
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Унион Сент-Жиллуаз
    2.6% (3)
    3:1 Унион Сент-Жиллуаз
    1.7% (2)
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