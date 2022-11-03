Тур: 6. Стадион: Городской стадион Познань.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
21
Пино
Йереми
22
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
История личных встреч
Лех
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.58
|Вельде Кристоффер
|5
|0.42
|Скурась Михал
|4
|0.33
|Амарал Жоау
|2
|0.17
|Перейра Жоэл III
|1
|0.08
|Шимчак Филип
|1
|0.08
|Мархвиньски Филип
|1
|0.08
|Соуза Афонсу
|1
|0.08
|Червински Алан
|1
|0.08
|Ребошу Педру
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6 (1)
|0.75
|Баэна Алехандро
|4
|0.5
|Чуквезе Саму
|3
|0.38
|Данджума Арно
|2
|0.25
|Педраса Альфонсо
|1
|0.13
|Коклен Франсис
|1
|0.13
|Морено Херард
|1
|0.13
|Джексон Николас
|1
|0.13
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Ребошу Педру
|3
|0
|Милич Антонио
|1
|1
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Вельде Кристоффер
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Квеквескири Ника
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|4
|0
|Куэнка Хорхе
|3
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Коклен Франсис
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
14
Лех
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Вильярреал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
18%
7
37%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
2
9%
0
0%
91-120
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3
Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0
Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4
Результаты матчей
Лех
Вильярреал
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лех
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
31
32
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
21
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
61
47
34
38
34
110
16
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Лех
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|3.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|2:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|3.
|Лех
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Аустрия Вена
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|ФК Балкани
|Рахмани Альбион
|7 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|7 (2)
|Вильярреал
|Моралес Луис
|6 (3)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
|Базель
|Бургер Ваутер
|6
|Слован Братислава
|Канкава Джаба
|1 4
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 4
Прогнозы на матч Лех 1:0 Вильярреал
Исход игры
Лех
11.2% (13)
Ничья
29.3% (34)
Вильярреал
59.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
39.7% (46)
1:1 Ничья
25% (29)
0:1 Вильярреал
10.3% (12)
2:1 Лех
7.8% (9)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Вильярреал
4.3% (5)
1:3 Вильярреал
3.4% (4)
1:0 Лех
2.6% (3)
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