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Лига конференций
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Лех
1:0
Первый тайм: 39'
Вильярреал

Ход матча

27'
Вельде Кристоффер
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 116
Лех 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Вильярреал 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Вильярреал
3.15
3.39
2.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Беднарек
Филип
30
Квеквескири
Ника
16
Милич
Антонио
37
Шатка
Любомир
2
Перейра
Жоэл
III
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
21
Скурась
Михал
11
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
1
Рейна
Пепе
37
Де
Ла
Фуэнте
Адриан
23
Манди
Аисса
5
Куэнка
Хорхе
12
Мохика
Хоан
19
Коклен
Франсис
20
Ману
Морланес
14
Тригерос
Мануэль
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
22
Моралес
Луис
Лех
3-5-2
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Лех
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.58
Вельде Кристоффер 5 0.42
Скурась Михал 4 0.33
Амарал Жоау 2 0.17
Перейра Жоэл III 1 0.08
Шимчак Филип 1 0.08
Мархвиньски Филип 1 0.08
Соуза Афонсу 1 0.08
Червински Алан 1 0.08
Ребошу Педру 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 (1) 0.75
Баэна Алехандро 4 0.5
Чуквезе Саму 3 0.38
Данджума Арно 2 0.25
Педраса Альфонсо 1 0.13
Коклен Франсис 1 0.13
Морено Херард 1 0.13
Джексон Николас 1 0.13
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Тригерос Мануэль 0 0
Мохика Хоан 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 4 0
Карлстрём Йеспер 4 0
Ребошу Педру 3 0
Милич Антонио 1 1
Перейра Жоэл III 2 0
Вельде Кристоффер 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Квеквескири Ника 1 0
Беднарек Филип 1 0
Червински Алан 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 0
Куэнка Хорхе 3 0
Манди Аисса 2 0
Капу Этьен 1 0
Коклен Франсис 1 0
Мохика Хоан 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Ману Морланес 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Вильярреал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
14
Лех
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Вильярреал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
6
43%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
18%
7
37%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
2
9%
0
0%
91-120

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3
Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Барселона - Вильярреал 3:0
Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4

Результаты матчей

Лех
Вильярреал

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лех
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
3
1
3
2
3.5
3
1
1
4
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
6
1
4
7
2.5
3
4
3
8
3.5
3
4
1
10
4.5
1
6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:1 Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Лех 1:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
3. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Вильярреал 0:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
3. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Лех 1:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Аустрия Вена 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
ФК Балкани Рахмани Альбион 7 (3)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 7 (2)
Вильярреал Моралес Луис 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Базель Бургер Ваутер 6
Слован Братислава Канкава Джаба 1 4
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poznan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Лех 11.2% (13)
X 29.3% (34)
Вильярреал 59.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Вильярреал
3.15
3.39
2.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лех 1:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Лех 1:0 Вильярреал

Исход игры
Лех
11.2% (13)
Ничья
29.3% (34)
Вильярреал
59.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
39.7% (46)
1:1 Ничья
25% (29)
0:1 Вильярреал
10.3% (12)
2:1 Лех
7.8% (9)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Вильярреал
4.3% (5)
1:3 Вильярреал
3.4% (4)
1:0 Лех
2.6% (3)
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Лех
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