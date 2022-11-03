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Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Будё-Глимт
0:1
Первый тайм: 39'
ПСВ
0'
32' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
35' Гол в свои ворота
Сампстед Альфонс

Ход матча

32'
Ветлесен Уго
 
35'
0:1
Сампстед Альфонс

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 126
Будё-Глимт 8.7% (11)
X 27.8% (35)
ПСВ 63.5% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
ПСВ
3.40
4.11
2.31
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
2
Сери
Яфет
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
32
Мугиша
Джоэл
16
Дроммел
Йоэл
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
35
Оппегорд
Фредрик
37
Ледесма
Ричард
23
Веерман
Йоэй
10
Мадуэке
Нони
20
Тиль
Гус
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
Будё-Глимт
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 1 0.17
Пеллегрино Амаль 1 0.17
Ветлесен Уго 1 0.17
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.5
Веерман Йоэй 3 0.5
Вертессен Йорбе 2 0.33
Де Йонг Люк 1 0.17
Эль-Гази Анвар 1 0.17
Сангаре Ибрахим 1 0.17
Гутьеррес Эрик 1 0.17
Симонс Хави 1 0.17
Тиль Гус 0 0
Обиспо Армандо 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 2 0
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Амундсен Исак 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Гакпо Коди 1 0
Ледесма Ричард 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
8
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
ПСВ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
8

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
ПСВ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 8 - 3 15
2. ПСВ 1:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 3 13
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
4. Цюрих 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 16 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. ПСВ 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Цюрих 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
2. Арсенал 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Будё-Глимт 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Цюрих 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Митьюлланд Исаксен Густав 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Лудогорец Недялков Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Сампстед Альфонс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    32'
    Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Будё-Глимт 8.7% (11)
X 27.8% (35)
ПСВ 63.5% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
ПСВ
3.40
4.11
2.31
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Где смотреть матч Будё-Глимт 0:1 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Будё-Глимт 0:1 ПСВ

Исход игры
Будё-Глимт
8.7% (11)
Ничья
27.8% (35)
ПСВ
63.5% (80)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
89.57% (103)
Нет
10.43% (12)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
37.3% (47)
1:1 Ничья
19% (24)
1:3 ПСВ
7.9% (10)
2:2 Ничья
7.1% (9)
2:1 Будё-Глимт
6.3% (8)
0:2 ПСВ
4.8% (6)
0:1 ПСВ
4.8% (6)
2:3 ПСВ
1.6% (2)
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