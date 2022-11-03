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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Будё-Глимт
1:2
Конец матча
ПСВ
0'
32' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
35' Гол в свои ворота
Сампстед Альфонс
49' Желтая карточка
Сери Яфет
0:2
52' Гол
Бакайоко Жоан
59' Желтая карточка
Рамальо Андре
1:2
90' Гол
Зугеля Нино
90'+4
0:1. Автогол Альфонса Сампстеда ...

Ход матча

32'
Ветлесен Уго
 
35'
0:1
Сампстед Альфонс
46'
 
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
46'
 
Эль-Гази Анвар
Де Йонг Люк
46'
 
Гутьеррес Эрик
Веерман Йоэй
49'
Сери Яфет
 
52'
0:2
Бакайоко Жоан
(Эль-Гази Анвар)
59'
 
Рамальо Андре
70'
 
Вертессен Йорбе
Мадуэке Нони
75'
Салтнес Ульрик
Ветлесен Уго
 
75'
Конрадсен Мортен
Сери Яфет
 
75'
Пеллегрино Амаль
Мугиша Джоэл
 
75'
Зугеля Нино
Сольбаккен Ола
 
83'
Сальвесен Ларс-Йорген
Эспейор Рунар
 
90'
 
Хувер Ки-Джана
90'
Зугеля Нино
(Салтнес Ульрик)
1:2
90'
 
Emmanuel van de Blaak

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 126
Будё-Глимт 8.7% (11)
X 27.8% (35)
ПСВ 63.5% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
2
Сери
Яфет
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
32
Мугиша
Джоэл
16
Дроммел
Йоэл
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
35
Оппегорд
Фредрик
37
Ледесма
Ричард
23
Веерман
Йоэй
10
Мадуэке
Нони
20
Тиль
Гус
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
Будё-Глимт
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
ПСВ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 1 0.17
Пеллегрино Амаль 1 0.17
Ветлесен Уго 1 0.17
Зугеля Нино 1 0.17
Салтнес Ульрик 0 0
Берг Патрик 0 0
Сольбаккен Ола 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.5
Веерман Йоэй 3 0.5
Вертессен Йорбе 2 0.33
Эль-Гази Анвар 1 0.17
Де Йонг Люк 1 0.17
Сангаре Ибрахим 1 0.17
Гутьеррес Эрик 1 0.17
Симонс Хави 1 0.17
Бакайоко Жоан 1 0.17
Тиль Гус 0 0
Обиспо Армандо 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Лоде Мариус 1 0
Берг Патрик 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Амундсен Исак 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонс Хави 2 0
Рамальо Андре 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Гакпо Коди 1 0
Ледесма Ричард 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
0
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
8
Будё-Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПСВ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
2
14%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
ПСВ

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 8 - 3 15
2. ПСВ Заявка 6 4 1 1 15 - 4 13
3. Будё-Глимт Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
4. Цюрих Заявка 6 1 0 5 5 - 16 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. ПСВ Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Будё-Глимт Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Цюрих Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Арсенал Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Будё-Глимт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
4. Цюрих Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
  • — Вылет из еврокубков

Топ бомбардиров
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 4
Трабзонспор Бакасетас Тасос 3 (4)
ПСВ Гакпо Коди 3 (3)
Рома Пеллегрини Лоренцо 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
АЕК Ларнака Гарсия Анхель 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Сампстед Альфонс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      32'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Будё-Глимт 8.7% (11)
    X 27.8% (35)
    ПСВ 63.5% (80)
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    Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:2 ПСВ

    Исход игры
    Будё-Глимт
    8.7% (11)
    Ничья
    27.8% (35)
    ПСВ
    63.5% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.7% (79)
    Меньше
    31.3% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    89.57% (103)
    Нет
    10.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСВ
    37.3% (47)
    1:1 Ничья
    19% (24)
    1:3 ПСВ
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    7.1% (9)
    2:1 Будё-Глимт
    6.3% (8)
    0:2 ПСВ
    4.8% (6)
    0:1 ПСВ
    4.8% (6)
    2:3 ПСВ
    1.6% (2)
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