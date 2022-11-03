Тур: 6. Стадион: Аспмира Стадион.
1:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:1
35' Гол в свои воротаСампстед Альфонс
49' Желтая карточкаСери Яфет
0:2
52' ГолБакайоко Жоан
59' Желтая карточкаРамальо Андре
1:2
90' ГолЗугеля Нино
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
32'
35'
0:1
49'
52'
0:2
59'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
12 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
16
Дроммел
Йоэл
23
Веерман
Йоэй
10
Мадуэке
Нони
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Савио IIIНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
История личных встреч
Будё-Глимт
ПСВ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|1
|0.17
|Пеллегрино Амаль
|1
|0.17
|Ветлесен Уго
|1
|0.17
|Зугеля Нино
|1
|0.17
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Берг Патрик
|0
|0
|Сольбаккен Ола
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|0.5
|Веерман Йоэй
|3
|0.5
|Вертессен Йорбе
|2
|0.33
|Эль-Гази Анвар
|1
|0.17
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|Сангаре Ибрахим
|1
|0.17
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.17
|Симонс Хави
|1
|0.17
|Бакайоко Жоан
|1
|0.17
|Тиль Гус
|0
|0
|Обиспо Армандо
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонс Хави
|2
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
0
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
8
Будё-Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
ПСВ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
2
14%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0
ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
ПСВ
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций
- — Вылет из еврокубков
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|3 (4)
|ПСВ
|Гакпо Коди
|3 (3)
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3 (3)
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
|АЕК Ларнака
|Гарсия Анхель
|1 3
Прогнозы на матч Будё-Глимт 1:2 ПСВ
Исход игры
Будё-Глимт
8.7% (11)
Ничья
27.8% (35)
ПСВ
63.5% (80)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
89.57% (103)
Нет
10.43% (12)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
37.3% (47)
1:1 Ничья
19% (24)
1:3 ПСВ
7.9% (10)
2:2 Ничья
7.1% (9)
2:1 Будё-Глимт
6.3% (8)
0:2 ПСВ
4.8% (6)
0:1 ПСВ
4.8% (6)
2:3 ПСВ
1.6% (2)
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