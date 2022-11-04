Тур: 5. Стадион: ААМИ Парк. Главный судья: Abraham B.
4:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:0
16' ПенальтиБриммер Джейк
18' Желтая карточкаТергейт Ангус
23' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
2:0
50' ГолИкономидис Крис
3:0
54' ГолД'Агостино Николас
62' Желтая карточкаСотирио Джошуа
88' Желтая карточкаMark Natta
4:0
89' ПенальтиФорнароли Бруно
90'+5
Ход матча
16'
1:0
18'
23'
50'
2:0
54'
62'
70'
88'
89'
4:0
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
17
Нани
Луиш
4
Rai
IV
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
44 матча
45.5%
15.9%
38.6%
20 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.5%
38.6%
31.9%
13 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.83
1.19
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.26
Среднее время на гол
67
71
Всего голов
70
54
Голов в среднем за матч
1.59
1.23
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
73
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2