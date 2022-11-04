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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Мельбурн Виктори
4:0
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
7' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:0
16' Пенальти
Бриммер Джейк
18' Желтая карточка
Тергейт Ангус
23' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
2:0
50' Гол
Икономидис Крис
3:0
54' Гол
Д'Агостино Николас
62' Желтая карточка
Сотирио Джошуа
88' Желтая карточка
Mark Natta
4:0
89' Пенальти
Форнароли Бруно
90'+5
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
6
Броксхэм
Ли
21
Родерик
Миранда
3
Кадете
17
Нани
Луиш
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
22
Бриммер
Джейк
7
Икономидис
Крис
18
Д'Агостино
Николас
20
Michael
Weier
25
Дженкинсон
Карл
4
Элси
Джордан
33
Mark
Natta
24
МакГэрри
Джеймс
6
О'Нилл
Брэндон
32
Тергейт
Ангус
8
Дарцмелия
Бека
10
Пископо
Рено
11
Сотирио
Джошуа
9
Микелтадзе
Бека
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

44 матча

45.5%
15.9%
38.6%
20 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.5%
38.6%
31.9%
13 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.9%
25%
34.1%
18 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

AЛ(
1:2
1:2
1:2
0:1
1:1
4:0
КФ
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
2:0
2:1
4:1
0:0
4:2
2:0
КФ
1:3
1:1
0:1
1:0
0:1
1:0
2:2
1:1
1:2
5:0
3:2
2:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
5:0
ПК
0:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:2

Голы

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.83
1.19

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.26

Среднее время на гол

67
71

Всего голов

70
54

Голов в среднем за матч

1.59
1.23

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

56
73

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
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