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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ист Бенгал
0:0
Первый тайм: 18'
Ченнаин
0'
7' Желтая карточка
Голуи Сартхак

Ход матча

7'
Голуи Сартхак
 
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Ченнаин
2.70
3.42
2.50
Все Коэффициенты
1
Сингх
Камалджит
16
Голуи
Сартхак
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
40
Кириаку
Харис
26
Thongkhoseim
Haokip
24
О'Доэрти
Джордан
29
Naorem
Singh
17
Jerry
Lalrinzuala
10
Cleiton
Silva
11
Suhair
Vadakkepeedika
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
3
Дианье
Фаллу
6
Vafa
Hakhamaneshi
21
Дас
Нараян
15
Тапа
Анируд
66
Prasanth
Karuthadathkuni
37
Yumkhaibam
Jiteshwor
Singh
26
Дюкер
Юлиус
11
Rahim
Ali
9
Слишкович
Петар
Ист Бенгал
Ченнаин

История личных встреч

Ист Бенгал
Ченнаин

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 2 (1) 0.4
Alex XXV 1 0.2
О'Доэрти Джордан 1 0.2
Кириаку Харис 1 0.2
Mobashir Rahman 0 0
Suhair Vadakkepeedika 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карикари Кваме 1 (1) 0.25
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.25
Rahim Ali 1 0.25
Слишкович Петар 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lalchungnunga 2 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Cleiton Silva 1 0
Ivan Garrido III 1 0
Кириаку Харис 1 0
Голуи Сартхак 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Suhair Vadakkepeedika 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Debjit Majumder 0 1
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Ajith Kumar 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
1
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1
Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4
Ченнаин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1
Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Ченнаин

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Гоа 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Дели Динамос 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Мумбаи Сити 4 2 2 0 8 - 4 8
5. АТК 3 2 0 1 8 - 4 6
6. Ченнаин 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Бенгалуру 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Джамшедпур 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Ист Бенгал 0:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10. Керала Бластерс 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Мумбаи Сити 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бенгалуру 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АТК 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Джамшедпур 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Керала Бластерс 3 1 0 2 5 - 8 3
9. Ист Бенгал 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Ченнаин 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Нортист Юнайтед 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гоа 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Мумбаи Сити 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ченнаин 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. АТК 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Хайдарабад 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Дели Динамос 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Ист Бенгал 0:0 3 1 0 2 4 - 6 3
8. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Бенгалуру 3 0 1 2 1 - 3 1
10. Керала Бластерс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Нортист Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
АТК Петратос Димитри 3 (3)
Керала Бластерс Калюжный Иван 3
Хайдарабад Огбече Бартоломью 2 (1)
Хайдарабад Нарзари Холичаран 2 (1)
АТК Сингх Манвир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Redeem Tlang 2
Керала Бластерс Калюжный Иван 2
Ист Бенгал Lalchungnunga 2
Ченнаин Debjit Majumder 1
Джамшедпур Хартли Питер 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Голуи Сартхак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ист Бенгал
Ничья
Ченнаин
2.70
3.42
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ист Бенгал 0:0 Ченнаин онлайн

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