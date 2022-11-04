Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
29
Naorem
Singh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
25 Suvam Sen
-
-
37 Tuhin Das
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stephen Constantine
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
-
15 Тапа АнирудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
-
11 Rahim AliПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
19 Sajal Bag
-
18 Sourav Das
-
-
-
-
23 Jobby Justin
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Ист Бенгал
Ченнаин
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|2 (1)
|0.4
|Alex XXV
|1
|0.2
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.2
|Кириаку Харис
|1
|0.2
|Mobashir Rahman
|0
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.25
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.25
|Rahim Ali
|1
|0.25
|Слишкович Петар
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lalchungnunga
|2
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Ivan Garrido III
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Голуи Сартхак
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Debjit Majumder
|0
|1
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
|Ajith Kumar
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ченнаин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
1
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1
Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:1 Ист Бенгал - Гоа 3:4
Ченнаин
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1
Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Мумбаи Сити - Ченнаин 1:0 АТК - Ченнаин 1:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Ченнаин
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Гоа
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Дели Динамос
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Ченнаин
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Бенгалуру
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Джамшедпур
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Ист Бенгал
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|Керала Бластерс
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Бенгалуру
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АТК
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Джамшедпур
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Керала Бластерс
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|9.
|Ист Бенгал
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Ченнаин
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ченнаин
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|АТК
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Хайдарабад
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Дели Динамос
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Ист Бенгал
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|8.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Бенгалуру
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|Керала Бластерс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (3)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|3
|Хайдарабад
|Огбече Бартоломью
|2 (1)
|Хайдарабад
|Нарзари Холичаран
|2 (1)
|АТК
|Сингх Манвир
|2 (1)
|Гоа
|Redeem Tlang
|2
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|2
|Ист Бенгал
|Lalchungnunga
|2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1