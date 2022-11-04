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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Ботошани
0:1
Второй тайм: 64'
Волунтари
0'
7' Желтая карточка
Тавареш Элдер
32' Желтая карточка
Армаш Игорь
34' Желтая карточка
Садику Рияд
45' Желтая карточка
Перяну Овидиу
0:1
47' Гол в свои ворота
Садику Рияд
61' Желтая карточка
Mateus Criciuma

Ход матча

7'
 
Тавареш Элдер
32'
 
Армаш Игорь
34'
Садику Рияд
 
45'
Перяну Овидиу
 
47'
0:1
Садику Рияд
55'
 
Рэдуц Михай
Говеа Омар
61'
Mateus Criciuma
 
61'
Виргиль Пинсон
Майлат Себастьян
 
62'
Elad Shahaf
Иванов Антоний
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Волунтари
2.75
3.11
3.90
Все Коэффициенты
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
30
Цигэнашу
Александр
4
Иванов
Антоний
18
Перяну
Овидиу
99
Забу
Сирил
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
14
Лопеш
Марселу
16
Говеа
Омар
9
Домашкан
Виталий
77
Немец
Адам
Ботошани
Волунтари

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

23 матча

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Секу 3 0.19
Майлат Себастьян 3 (2) 0.19
Роман Михай V 2 0.13
Сно Саквилл 2 0.13
Флореску Эдуард 2 (1) 0.13
Цигэнашу Александр 1 0.06
Terrence Tisdell 1 0.06
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
Victor Dican 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.18
Домашкан Виталий 3 0.18
Флоря Даниэль 2 (1) 0.12
Лопеш Марселу 1 0.06
Говеа Омар 1 0.06
Дроппа Лукаш 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Аким Космин 1 0.06
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сно Саквилл 3 1
Mateus Criciuma 3 1
Victor Dican 3 1
Майлат Себастьян 4 0
Цигэнашу Александр 3 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Роман Михай 2 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Забу Сирил 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Говеа Омар 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

6
7
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
5
42%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
5
25%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0

Результаты матчей

Ботошани
Волунтари

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1
5
1.5
2
7
1
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
2
13
1.5
2
14
1
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 16 11 4 1 30 - 12 37
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. Волунтари 1:0 17 5 5 7 13 - 17 20
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
10. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
11. Ботошани 0:1 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 16 1 5 10 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 8 6 2 0 14 - 3 20
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 1:0 9 3 2 4 7 - 7 11
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Ботошани 0:1 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ботошани 0:1 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 1:0 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 8 1 1 6 5 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]
  • 63'
    Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 63'
    Лопеш Марселу из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    63'
    Виргиль Пинсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 63'
    Лопеш Марселу ослабляет давление, выбив мяч.
  • 62'
    Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Ботошани контролирует мяч.
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    • 58'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      57'
      Майлат Себастьян задерживает мяч рукой
    • 56'
      Боли Кевин из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 55'
      Цигэнашу Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Говеа Омар получил травму и заменен. Рэдуц Михай выходит на поле.
    • 55'
      Контроль мяча: Ботошани: 64%, Волунтари: 36%.
    • Травма, повреждение
      55'
      Ох, нехорошо это выглядит. Говеа Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      54'
      Говеа Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Алийи Насер из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Домашкан Виталий из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Садику Рияд
    • 53'
      Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Сно Саквилл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      51'
      Говеа Омар возвращается на поле.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 51'
      Mateus Criciuma не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Говеа Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Ботошани: 63%, Волунтари: 37%.
    • Травма, повреждение
      50'
      Говеа Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Волунтари контролирует мяч.
    • 48'
      Говеа Омар сделал ключевой пас для гола!
    • 47'
      Лопеш Марселу сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Садику Рияд уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Лопеш Марселу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Говеа Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Домашкан Виталий нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ботошани
    Ничья
    Волунтари
    2.75
    3.11
    3.90
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    Где смотреть матч Ботошани 0:1 Волунтари онлайн

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