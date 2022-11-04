Тур: 17. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Ionut Coza
0'
7' Желтая карточкаТавареш Элдер
32' Желтая карточкаАрмаш Игорь
34' Желтая карточкаСадику Рияд
45' Желтая карточкаПеряну Овидиу
0:1
47' Гол в свои воротаСадику Рияд
61' Желтая карточкаMateus Criciuma
Ход матча
32'
34'
45'
47'
0:1
61'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
99
Забу
Сирил
17
Камара
Секу
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
16
Говеа
Омар
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
- Нападающий
-
17 Камара СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Роман МихайНападающий
-
-
16 Elad Shahaf
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ionut Andres
-
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Ботошани
Волунтари
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
23 матча
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
0.73
Среднее время на гол
77
123
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Секу
|3
|0.19
|Майлат Себастьян
|3 (2)
|0.19
|Роман Михай V
|2
|0.13
|Сно Саквилл
|2
|0.13
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.13
|Цигэнашу Александр
|1
|0.06
|Terrence Tisdell
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3 (1)
|0.18
|Домашкан Виталий
|3
|0.18
|Флоря Даниэль
|2 (1)
|0.12
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Говеа Омар
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|1
|0.06
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.06
|Аким Космин
|1
|0.06
|Раца Вадим
|0
|0
|Влад Александру
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сно Саквилл
|3
|1
|Mateus Criciuma
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелеке Ульрих
|5
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Матрикарди Патрисио
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Тавареш Элдер
|3
|0
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Дроппа Лукаш
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Алийи Насер
|0
|1
|Немец Адам
|1
|0
|Говеа Омар
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
6
7
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
5
36%
2
29%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
5
42%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
5
25%
2
12%
61-75
5
25%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0
Результаты матчей
Ботошани
Волунтари
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
36
15
27
15
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
88
213
214
114
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|16
|11
|4
|1
|30 - 12
|37
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|Волунтари
|1:0
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|10.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|11.
|Ботошани
|0:1
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Университатя
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Миовени
|16
|1
|5
|10
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|0:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ботошани
|0:1
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5