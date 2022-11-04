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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Ботошани
0:1
Конец матча
Волунтари
0'
7' Желтая карточка
Тавареш Элдер
32' Желтая карточка
Армаш Игорь
34' Желтая карточка
Садику Рияд
45' Желтая карточка
Перяну Овидиу
0:1
46' Гол в свои ворота
Садику Рияд
60' Желтая карточка
Mateus Criciuma
67' Желтая карточка
Рэдуц Михай
89' Желтая карточка
Виргиль Пинсон
90' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
90'+7
1
Пап
Эдуард
2
Сно
Саквилл
44
Садику
Рияд
21
Боли
Кевин
30
Цигэнашу
Александр
4
Иванов
Антоний
18
Перяну
Овидиу
99
Забу
Сирил
9
Mateus
Criciuma
17
Камара
Секу
26
Майлат
Себастьян
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
18
Тавареш
Элдер
22
Раца
Вадим
14
Лопеш
Марселу
16
Говеа
Омар
9
Домашкан
Виталий
77
Немец
Адам
Ботошани
Волунтари

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

23 матча

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
0.73

Среднее время на гол

77
123

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.48
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Секу 3 0.19
Майлат Себастьян 3 (2) 0.19
Роман Михай V 2 0.13
Сно Саквилл 2 0.13
Флореску Эдуард 2 (1) 0.13
Цигэнашу Александр 1 0.06
Terrence Tisdell 1 0.06
Mateus Criciuma 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
Victor Dican 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 (1) 0.18
Флоря Даниэль 2 (1) 0.12
Домашкан Виталий 2 0.12
Говеа Омар 1 0.06
Лопеш Марселу 1 0.06
Дроппа Лукаш 1 0.06
Матрикарди Патрисио 1 0.06
Аким Космин 1 0.06
Раца Вадим 0 0
Влад Александру 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Цигэнашу Александр 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Роман Михай 2 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Andrei Dragu 1 0
Mihai Teja 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 5 0
Раца Вадим 4 0
Матрикарди Патрисио 4 0
Рикардинью XI 4 0
Армаш Игорь 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Флоря Даниэль 2 0
Дроппа Лукаш 2 0
Костин Кристиан 2 0
Алийи Насер 0 1
Немец Адам 1 0
Рэдуц Михай 1 0
Говеа Омар 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Аким Космин 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попа Михай 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0

Результаты матчей

Ботошани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волунтари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Волунтари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

6
7
Ботошани
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Волунтари
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
5
42%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
5
25%
2
11%
61-75
5
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2 Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6 Базель - Ботошани 3:1 Карабах - Ботошани 4:0 Университатя Крайова - Ботошани 2:0
Волунтари
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Миовени 3:1
Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Волунтари 1:1 Волунтари - Рапид Бухарест 0:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 Волунтари - Университатя 0:0 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Волунтари - Сепси 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 3:0 Волунтари - Ботошани 0:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Ленчна - Волунтари 2:1 Волунтари - Orleta Kielce 12:0

Результаты матчей

Ботошани
Волунтари

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
6 раз 67%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1
6
1.5
2
7
1
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
8
2
14
1.5
2
15
1
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 1:1 17 11 5 1 31 - 13 38
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
10. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 1:1 17 1 6 10 10 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 1:1 9 6 3 0 15 - 4 21
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 1:1 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1:1 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 1:1 9 1 2 6 6 - 15 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • 96'
    Армаш Игорь из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Ботошани: 62%, Волунтари: 38%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Cristian Costin из команды Волунтари поставил подножку. Пострадал Виргиль Пинсон
  • 95'
    Камара Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Волунтари
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    • 93'
      Шанс! Victor Dican из команды Ботошани пробил головой, но мимо
    • Угловой
      93'
      Виргиль Пинсон из команды Ботошани подал угловой слева.
    • 93'
      Матрикарди Патрисио успешно блокирует удар.
    • 93'
      Victor Dican нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Роман Михай V пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем
    • 93'
      Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Армаш Игорь получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Камара Секу получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 92'
      Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 0:1 Волунтари онлайн

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