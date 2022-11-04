Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Elad Shahaf выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Перяну Овидиу получает желтую карточку за нырок

47' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Перяну Овидиу нырнул в штрафной. Спорно!

47' Забу Сирил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Цигэнашу Александр из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

43' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Волунтари

42' Забу Сирил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Камара Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Алийи Насер не смог попасть в створ ударом издали

38' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

36' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Матч возобновлен

34' Немец Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Волунтари

34' Цигэнашу Александр из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Mateus Criciuma пробил со штрафного прямо в стенку

32' Армаш Игорь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Домашкан Виталий создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Сно Саквилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Ботошани

27' Говеа Омар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Перяну Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

21' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лопеш Марселу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мелеке Ульрих создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Мелеке Ульрих получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Мелеке Ульрих на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Сно Саквилл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Говеа Омар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Забу Сирил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Майлат Себастьян пробил со штрафного прямо в стенку

7' Рефери не любит споров - именно за это Тавареш Элдер сейчас получил желтую

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Mateus Criciuma из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ботошани начинает с центра поля