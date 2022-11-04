Тур: 17. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Rares George Vidican
1:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
28'
37'
1:1
45'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
24
Vlad
Pop
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
79 Мбоко АйртонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Vlad PopПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Триф РазванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marius Stoica
История личных встреч
Вииторул Констанца
Миовени
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|6 (2)
|0.35
|Питу Алекси
|3
|0.18
|Мунтяну Луис
|3
|0.18
|Грамени Константин
|3
|0.18
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.18
|Артян Андрей
|2
|0.12
|Морар Влад
|2 (1)
|0.12
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.12
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Касап Карло
|1
|0.06
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.06
|Попеску Михай
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Борза Себастьян
|1
|0.06
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.06
|Неделку Драгош
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузьюк Александру
|2
|0.12
|Красники Блерим
|2
|0.12
|Русу Богдан
|2
|0.12
|Скарлатаче Адриан
|2
|0.12
|Балаур Ионуц
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Антал Ливиу
|0
|0
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Ionut Radescu
|0
|0
|Vlad Pop
|0
|0
|Mihai Lixandru
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Алибек Денис
|5
|0
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|4
|0
|Балута Тудор
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Айоани Михай
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Морар Влад
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vlad Pop
|5
|1
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Daniel Toma
|2
|1
|Dorinel Oancea
|3
|0
|Mihai Lixandru
|3
|0
|Szilard Veres
|2
|0
|Скарлатаче Адриан
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Панаит Андрей
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Антал Ливиу
|1
|0
|Эне Корнел
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
Результаты матчей
Вииторул Констанца
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Миовени
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Вииторул Констанца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Миовени
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
13
4
Вииторул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Миовени
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
14%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
33%
1
7%
46-60
1
33%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
16
4
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
2
13%
2
50%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
30
9
17 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
4
13%
3
33%
1-15
4
13%
4
44%
16-30
9
30%
0
0%
31-45
5
17%
2
22%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
7
23%
0
0%
76-90
Пропущено
12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
25%
3
13%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
8
33%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Миовени
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 Стяуа - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0
Результаты матчей
Вииторул Констанца
Миовени
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вииторул Констанца
Миовени
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
79
115
214
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|30
|12
|7
|11
|33 - 33
|43
|2.
|Вииторул Констанца
|1:1
|17
|11
|5
|1
|31 - 13
|38
|3.
|Рапид Бухарест
|16
|10
|2
|4
|19 - 11
|32
|4.
|ЧФР Клуж
|14
|9
|1
|4
|23 - 14
|28
|5.
|Германнштадт
|15
|7
|5
|3
|19 - 13
|26
|6.
|Петролул Плоешти
|16
|7
|2
|7
|15 - 17
|23
|7.
|Волунтари
|17
|5
|5
|7
|13 - 17
|20
|8.
|Стяуа
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|9.
|Арджеш
|16
|6
|2
|8
|13 - 20
|20
|10.
|Сепси
|16
|5
|4
|7
|21 - 14
|19
|11.
|Ботошани
|16
|4
|7
|5
|14 - 21
|19
|12.
|Университатя
|16
|4
|5
|7
|12 - 17
|17
|13.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|16
|14.
|УТА Арад
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Миовени
|1:1
|17
|1
|6
|10
|10 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|3
|4
|21 - 17
|30
|2.
|Вииторул Констанца
|1:1
|9
|6
|3
|0
|15 - 4
|21
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|6
|2
|0
|12 - 5
|20
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|15 - 7
|18
|5.
|Германнштадт
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|6.
|Стяуа
|7
|3
|4
|0
|13 - 10
|13
|7.
|Арджеш
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|9.
|УТА Арад
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Петролул Плоешти
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|Университатя
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|12.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сепси
|8
|2
|1
|5
|12 - 6
|7
|15.
|Миовени
|1:1
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:1
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|2.
|Университатя Крайова
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|3.
|Германнштадт
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|4.
|Петролул Плоешти
|8
|4
|0
|4
|8 - 9
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|0
|4
|7 - 6
|12
|6.
|Сепси
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|8.
|ЧФР Клуж
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|9.
|Волунтари
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|11.
|Стяуа
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Арджеш
|8
|2
|1
|5
|5 - 14
|7
|13.
|Университатя
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|14.
|УТА Арад
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|15.
|Миовени
|1:1
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|11
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (1)
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 5