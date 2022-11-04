  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Вииторул Констанца
2:1
Конец матча
Миовени
0'
1:0
28' Гол
Питу Алекси
1:1
37' Гол
Кырнац Николае
45' Желтая карточка
Daniel Toma
82' Желтая карточка
Касап Карло
2:1
85' Гол
Молдовяну Роберт
90'+5
12
Айоани
Михай
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
11
Торже
Андрей-Габриэль
7
Алибек
Денис
80
Питу
Алекси
22
Iustin
Popescu
27
Guilherme
Gomes
Garutti
21
Alexandru
Iacob
6
Ionut
Burnea
26
Dorinel
Oancea
30
Сербаника
Даниел
7
Daniel
Toma
5
Mihai
Lixandru
24
Vlad
Pop
31
Кырнац
Николае
9
Красники
Блерим
Вииторул Констанца
Миовени

История личных встреч

Вииторул Констанца
Миовени

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 6 (2) 0.35
Питу Алекси 3 0.18
Мунтяну Луис 3 0.18
Грамени Константин 3 0.18
Торже Андрей-Габриэль 3 0.18
Артян Андрей 2 0.12
Морар Влад 2 (1) 0.12
Петре Адриан 2 (2) 0.12
Балута Тудор 1 0.06
Касап Карло 1 0.06
Дукуре Кевин Гробры 1 0.06
Попеску Михай 1 0.06
Молдовяну Роберт 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Борза Себастьян 1 0.06
Ларие Йонуц 1 (1) 0.06
Неделку Драгош 0 0
Сырбу Дан 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузьюк Александру 2 0.12
Красники Блерим 2 0.12
Русу Богдан 2 0.12
Скарлатаче Адриан 2 0.12
Балаур Ионуц 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Антал Ливиу 0 0
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0
Ionut Radescu 0 0
Vlad Pop 0 0
Mihai Lixandru 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Алибек Денис 5 0
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 4 0
Балута Тудор 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Касап Карло 2 0
Питу Алекси 2 0
Айоани Михай 2 0
Кориню Жереми 0 1
Морар Влад 1 0
Младен Себастьян 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Грамени Константин 1 0
Сырбу Дан 1 0
Георге Хаджи 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vlad Pop 5 1
Балаур Ионуц 4 0
Daniel Toma 2 1
Dorinel Oancea 3 0
Mihai Lixandru 3 0
Szilard Veres 2 0
Скарлатаче Адриан 2 0
Ionut Burnea 2 0
Панаит Андрей 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Антал Ливиу 1 0
Эне Корнел 1 0
Триф Разван 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Красники Блерим 1 0

Результаты матчей

Вииторул Констанца
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Миовени
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
5
Вииторул Констанца
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Миовени
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

13
4
Вииторул Констанца
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Миовени
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

13
9

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
1
17%
1-15
4
25%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
6
38%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

16
4
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 14
2
13%
2
50%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
33%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

32
10
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
4
13%
3
30%
1-15
5
16%
4
40%
16-30
9
28%
1
10%
31-45
5
16%
2
20%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
8
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
26
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
23%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
2
15%
8
31%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Сепси - Вииторул Констанца 0:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - Стяуа 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0
Миовени
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Миовени - Германнштадт 0:2 Миовени - Ботошани 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Волунтари - Миовени 3:1
Миовени - Университатя Крайова 2:2 Рапид Бухарест - Миовени 2:1 Миовени - Университатя 0:1 Сепси - Миовени 0:1 Миовени - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Миовени - Арджеш 0:1 Университатя Крайова - Миовени 1:0 Миовени - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Миовени 4:2 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Германнштадт - Миовени 3:0 Арджеш - Миовени 2:2 Стяуа - Миовени 1:0 Фарул Констанца - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0

Результаты матчей

Вииторул Констанца
Миовени

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вииторул Констанца
Миовени

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
7
2
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
8
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
12
5
1.5
2
15
5
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 30 12 7 11 33 - 33 43
2. Вииторул Констанца 17 12 4 1 32 - 13 40
3. Рапид Бухарест 16 10 2 4 19 - 11 32
4. ЧФР Клуж 14 9 1 4 23 - 14 28
5. Германнштадт 15 7 5 3 19 - 13 26
6. Петролул Плоешти 16 7 2 7 15 - 17 23
7. Волунтари 17 5 5 7 13 - 17 20
8. Стяуа 14 5 5 4 20 - 20 20
9. Арджеш 16 6 2 8 13 - 20 20
10. Сепси 16 5 4 7 21 - 14 19
11. Ботошани 16 4 7 5 14 - 21 19
12. Университатя 16 4 5 7 12 - 17 17
13. Киндия Тырговиште 15 4 4 7 19 - 21 16
14. УТА Арад 16 4 4 8 14 - 21 16
15. Миовени 17 1 5 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 3 4 21 - 17 30
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. Рапид Бухарест 8 6 2 0 12 - 5 20
4. ЧФР Клуж 8 6 0 2 15 - 7 18
5. Германнштадт 7 4 1 2 10 - 7 13
6. Стяуа 7 3 4 0 13 - 10 13
7. Арджеш 8 4 1 3 8 - 6 13
8. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
9. УТА Арад 8 3 2 3 10 - 9 11
10. Петролул Плоешти 8 3 2 3 7 - 8 11
11. Университатя 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Ботошани 7 2 3 2 7 - 7 9
13. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сепси 8 2 1 5 12 - 6 7
15. Миовени 8 0 4 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 8 5 2 1 16 - 9 17
2. Университатя Крайова 15 4 4 7 13 - 18 16
3. Германнштадт 8 3 4 1 9 - 6 13
4. Петролул Плоешти 8 4 0 4 8 - 9 12
5. Рапид Бухарест 8 4 0 4 7 - 6 12
6. Сепси 8 3 3 2 9 - 8 12
7. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
8. ЧФР Клуж 6 3 1 2 8 - 7 10
9. Волунтари 8 2 3 3 6 - 10 9
10. Киндия Тырговиште 8 2 2 4 10 - 10 8
11. Стяуа 7 2 1 4 7 - 10 7
12. Арджеш 8 2 1 5 5 - 14 7
13. Университатя 8 1 3 4 5 - 10 6
14. УТА Арад 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 11
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
УТА Арад Батха Идриз 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 5
Сепси Паун Николае 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Вииторул Констанца 2:1 Миовени онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     