Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Алибек Денис бьет со штрафного в створ, но Iustin Popescu держит все под контролем

49' Матч возобновлен

48' Daniel Toma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Попеску Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Миовени

42' Алибек Денис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Миовени будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Daniel Toma создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Г О О О О Л - Кырнац Николае забивает с правой ноги!

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Миовени

35' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Красники Блерим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сербаника Даниел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Г О О О О Л - Питу Алекси левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

28' Удар от ворот произведет Миовени

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Mihai Lixandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Питу Алекси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Миовени

18' Торже Андрей-Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Миовени

15' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Миовени

13' Ionut Burnea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Dorinel Oancea оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Iustin Popescu из команды Миовени перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Алибек Денис нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

9' Хорошую попытку сделал Торже Андрей-Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Питу Алекси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Daniel Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Миовени

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Vlad Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Guilherme Gomes Garutti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Миовени начинает с центра поля