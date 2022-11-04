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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Химки
2:0
Второй тайм: 69'
Оренбург
1:0. Гол Александра Руденко (вид...
Момент Долгова (видео). МИР Росс...

Ход матча

50'
Руденко Александр
1:0
62'
Мирзов Резиуан
Ломовицкий Александр
 
66'
Магомедов Бутта
2:0
Прогнозы 175
Химки 15.4% (27)
X 20% (35)
Оренбург 64.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
Оренбург
5.75
4.68
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
11
Ломовицкий
Александр
4
Идову
Брайн
Оладапо
23
Волков
Захар
3
Чежия
Ираклий
99
Гулиев
Аяз
10
Долгов
Александр
9
Руденко
Александр
Александрович
17
Зуев
Александр
63
Казанцев
Данил
97
Магомедов
Бутта
90
Кеняйкин
Алексей
19
Эктов
Александр
15
Гойкович
Ренато
3
Сиваков
Михаил
25
Печенин
Кирилл
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
77
Сычевой
Владимир
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
23
Вера
Лукас
Габриэль
55
Капленко
Кирилл
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Химки
4-1-4-1
Оренбург
4-1-4-1

История личных встреч

Химки
Оренбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.25
Руденко Александр Александрович 2 0.13
Кухарчук Илья 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 0.13
Ломовицкий Александр 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Садыгов Илья 1 (1) 0.06
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 11 (2) 0.69
Марин Джимми 5 (1) 0.31
Аюпов Тимур 4 0.25
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.13
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.13
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.06
Эктов Александр 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Малых Андрей 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Боженов Кирилл 3 0
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Долгов Александр 1 0
Казанцев Данил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Гойкович Ренато 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Малых Андрей 2 0
Павловец Александр 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Стаматов Матео 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Химки
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Оренбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

3
20
Химки
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Оренбург
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

6
26

Голы по времени матча

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
2
22%
6
26%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
22%
3
13%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
2
29%
4
19%
61-75
2
29%
3
14%
76-90

Пропущено

26
10
15 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
5
19%
1
10%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
7
27%
1
10%
31-45
1
4%
2
20%
46-60
3
12%
2
20%
61-75
7
27%
2
20%
76-90

Забито

13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 1
1
8%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
6
46%
3
10%
76-90

Пропущено

35
33
22 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
7
20%
7
21%
1-15
5
14%
7
21%
16-30
10
29%
4
12%
31-45
1
3%
5
15%
46-60
3
9%
5
15%
61-75
9
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Динамо Москва - Химки 6:1 Спартак Москва - Химки 5:0 Локомотив Москва - Химки 1:0 Химки - Факел 0:0
Урал - Химки 2:1 Химки - ЦСКА Москва 1:2 Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0 Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Сочи 4:1 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0 Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2

Результаты матчей

Химки
Оренбург

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
4:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Химки
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
7
1
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
9
6
2
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 12 3 0 44 - 5 39
2. Спартак Москва Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
3. ЦСКА Москва Заявка 15 8 5 2 29 - 15 29
4. Ростов Заявка 15 8 5 2 27 - 21 29
5. Динамо Москва Заявка 15 7 5 3 30 - 18 26
6. Краснодар Заявка 15 7 3 5 27 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 2 6 23 - 23 23
8. Оренбург 0:2 Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 15 6 3 6 24 - 31 21
10. Урал Заявка 15 5 2 8 17 - 26 17
11. Крылья Советов Заявка 15 4 5 6 17 - 22 17
12. Пари НН Заявка 15 3 4 8 18 - 27 13
13. Химки 2:0 Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
14. Факел Заявка 15 1 9 5 18 - 28 12
15. Локомотив Москва Заявка 15 3 3 9 17 - 30 12
16. Торпедо Москва Заявка 15 1 3 11 7 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 7 0 0 30 - 2 21
2. Оренбург 0:2 Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
3. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
4. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
5. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6. Сочи Заявка 7 5 2 0 17 - 7 17
7. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 8 3 0 5 8 - 14 9
11. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
12. Химки 2:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
4. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
5. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
6. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
7. Динамо Москва Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
8. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
9. Крылья Советов Заявка 8 2 2 4 11 - 16 8
10. Пари НН Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки 2:0 Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург 0:2 Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Сразу же началась активность на скамейке запасных "Оренбурга". Понимает Марцел Личка, что запахло жареным, так что надо что-то менять.
  • 68'
    Серьёзную заявку "Химки" подали на итоговую победу в матче. До этого подмосковная команда не могла победить в 15 матчах кряду.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Бутта Магомедов!!!
    По центральной оси смогли химчане продвинуться к чужой штрафной площади, Долгов скатил мяч под удар Магомедову, который с ходу пальнул в правую штангу, от которой мяч оказался в сетке.
  • 66'
    В новой атаке гостей Мансилья снова пытался выполнить навес в штрафную площадку, но опорная нога предательски поехала, из-за чего мяч улетел за ворота.
  • 65'
    Мансилья по левому флангу за счёт дриблинга продрался в атаку, доставил мяч в центр штрафной площади, но там защитники "Химок" сыграли цепко, не позволив никому из соперников нанести удар.
  • Замена
    64'
    Первая замена произошла в составе "Химок": вместо Александра Ломовицкого встречу продолжит Резиуан Мирзов.
  • 63'
    Гулиев в контратаке протащил мяч вперёд по правому флангу, откуда выполнял подачу на дальнюю штангу, но как раз в эту зону никто из его партнёров по команде не набегал.
  • Угловой
    62'
    По одному угловому с каждого из флангов подали оренбуржцы, но ни одно из этих стандартных положений не привело к какой-либо остроте у ворот Лантратова.
  • Угловой
    61'
    Угловой на левом фланге заработали подопечные Марцела Лички стараниями Печенина, который продолжает стабильно обострять игру на своей бровке впереди.
  • 60'
    Если "Химки" в этом матче победят, то сравняются по очкам с "Локомотивом" и "Факелом", которые находятся в зоне переходных матчах. Борьба за выживание в чемпионате может обостриться.
  • 59'
    Букмекеры всё ещё не уверены в возможной итоговой победе "Химок", оценивая вероятность этого события всего в 50%, хотя до финального свистка остаётся чуть более получаса игрового времени.
  • 58'
    С левого фланга подача прошла в центр штрафной площади, где Сычевой выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, но Лантратов успел переместиться в рамке, намертво поймав мяч в руки.
  • 57'
    С дальней дистанции следовал удар по воротам хозяев поля, но выстрел на себя принял один из защитников химчан. Подбор остаётся за "Оренбургом", который продолжил свою атаку.
  • 56'
    Печенин подключился в атаку по левому флангу, откуда поочерёдно выполнял две прострельные передачи, но найти партнёра по команде в штрафной площадке не смог.
  • Фол, нарушение
    55'
    Вера заработал штрафной удар в глубине поля. Заброс мяча со стандарта следовал в район правой штанги, куда набегал Гойкович, но не сумел он добраться до игрового снаряда.
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    • 54'
      "Оренбург" должен сейчас определённо прибавлять в агрессии и попытаться как можно скорее сравнять счёт в матче. "Газовики" явно не рассчитывали терять очки в матче с одним из аутсайдеров лиги.
    • Видеоповтор
      53'
      Судьи, работающие на VAR, взяли небольшую паузу, пересмотрев полностью голевую атаку, не найдя в ней предпосылок для отмены гола.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Руденко!!!
      Зуев с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку в район дальней штанги на Руденко, который сначала попытался выполнить скидку в центр, но мяч попал в защитника, срикошетил обратно на Александра, и тот с ходу мощно пробил под перекладину.
    • 51'
      Гулиев немного порадовал публику эффектным акробатическим приёмом, благодаря которому на фланге сумел не позволить мячу уйти за боковую линию.
    • 50'
      После перерыва игра даже развивается более скучно, чем это было до перерыва. Вся борьба фактически сосредоточена в центральной зоне.
    • 49'
      Вера выполнил пас на левый край штрафной площади на ход Мансилье, но тот нарвался на корпус защитника, из-за чего не сумел сохранить мяч в пределах поля.
    • 48'
      Первую атаку правым флангом повели оренбуржцы, но она закончилась только заработанным аутом, после вбрасывания которого мяч был отпасован далеко назад.
    • 47'
      Без замен обошлось в перерыве матча. Не думаю, что рисунок игры кардинально поменяется в ближайшее время. Посмотрим, возможно я всё-таки ошибаюсь.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Пока что без голов в Подмосковье. Отдыхаем...
    • 45'
      Вера с левого фланга пошёл с мячом в центр, но в итоге собрал вокруг себя множество соперников, которые не позволили ему ни пробить, ни отдать кому-то пас.
    • 44'
      Печенин с левого края сместился в центр и наносил удар по воротам, но он был блокирован. После этого Вера пытался выполнить добивание с лёту, но не попал по мячу.
    • 43'
      Продолжают обе команды много ошибаться в середине поля. Не приходится нам на особый конструктив надеяться перед свистком на перерыв.
    • 42'
      Два в два в контратаку выбегали оренбуржцы, но Сычевой решил не делиться мячом с Воробьёвым, однако успешным дриблинг у Владимира не получился, из-за чего потенциальный опасный момент был упущен.
    • Судья
      41'
      Судья решил сделать небольшую паузу в матче, сделав замечание Руденко. Не понравилось Павлу Шадыханову, в каком положении у футболиста находились щитки и гетры.
    • 40'
      "Победу, победу!" - начали скандировать оренбургские болельщики в гостевом секторе, напоминая своим любимцам, что ничья в этом матче их особо не порадует.
    • 39'
      Прошёл пас к штрафной площади хозяев поля на Сычевого, но тот как-то засуетился после этого, не сумев предпринять какого-то полезного действия, хотя время на это имелось.
    • 38'
      В комбинационных действиях у обеих сторон начало наблюдаться увеличение брака, которое наверняка связано с физической усталостью футболистов.
    • 37'
      Достаточно незаметно первый тайм этого матча подходит к свой заключительной фазе. Нельзя сказать, что встреча получается скучной, но всё же голов мы пока что не увидели.
    • Фол, нарушение
      36'
      На правом фланге штрафной удар заработал Печенин. Мяч был быстро возвращён в игру, после чего подача в направлении Воробьёва следовала, но тому не удалось выиграть борьбу в воздухе.
    • 35'
      В контратаке Руденко получил мяч у левого угла чужой штрафной площади, после чего попытался выполнить мягкий навес в центр, но мяч рикошетом от ноги защитника приземлился в руки Кеняйкина.
    • Фол, нарушение
      34'
      Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости. Флорентин выполнил навес в район дальней штанги, но там всё оказалось под контролем защитников "Химок".
    • Фол, нарушение
      33'
      Отбились химчане после подачи углового у своих ворот. В центральной зоне пошла борьба за подбор, в котором Долгов нарушил правила.
    • Угловой
      32'
      Воробьёв получил пас в полукружии штрафной площади соперника, после чего сразу наносил удар, но мяч задел ногу защитника, от которой срикошетил мяч на угловой.
    • 31'
      Оренбуржцы продолжают работать в активном высоком прессинге, в то время как "Химки" уже начали постепенно уставать, снижая динамику передвижения по поля.
    • 30'
      Многие ожидали сегодня большое количество забитых голов в этом матче, учитывая, как много пропускают обе команды по ходу нынешнего чемпионата, но пока что после завершившейся трети поединка на табло продолжают гореть нули.
    • Опасный момент
      29'
      А теперь после прострела с правого края от Эктова Мансилья пробивал в касание из пределов штрафной площади, но на этот раз немного промахнулся, так как ему пришлось прибивать немного из-под себя.
    • Опасный момент
      28'
      Вера сбросил мяч на левый край штрафной площади на Мансилью, который прицельно пробивал в дальний нижний угол ворот, но в броске Лантратову удалось отбить мяч во фланг.
    • 27'
      Печенин по левому краю снова подключился вперёд, на этот раз низом попытавшись найти пасом в штрафной площади Сычевого, но сработали на перехвате защитники "Химок".
    • 26'
      Гулиев на скорости сместился с правого фланга в центр, после чего с полного хода пробивал по воротам с левой ноги, но мяч на пару-тройку метров мимо цели полетел.
    • Видеоповтор
      25'
      На повторе показалось, что Сычевой в прошлом эпизоде в момент паса находился в положении "вне игры", так что в случае точного удара гол мог бы быть и отменён.
    • Опасный момент
      24'
      Отобрали мяч оренбуржцы в прессинге на чужой половине поля. Печенин после этого выполнил диагональный навес в штрафную площадку на Сычевого, который пробил головой, но не попал в дальний угол ворот.
    • 23'
      Правым флангом хозяева поля попытались продвинуться вперёд, но чётко сработали обороняющиеся игроки гостей из Оренбурга, решив просто выбить мяч в аут.
    • 22'
      "Оренбургский Газовик!" - дружно скандируют болельщики на гостевом фан-секторе. Местная публика в последние минуты как-то затихла.
    • 21'
      Активно Сычевой старается перемещаться по полю, но рядом с ним всегда есть соперника, а нередко и два защитника. Побаиваются химчане одного из лучших бомбардиров чемпионата.
    • 20'
      Идову гости попытались запрессинговать на чужой половине поля, но защитник "Химок" всё-таки разобрался в ситуации, успев отпасовать мяч на Лантратова.
    • 19'
      Обе команды стараются развивать свои атаки, используя всю ширину поля. Таким образом они стараются растягивать оборонительные порядки соперника.
    • Угловой
      18'
      Первый угловой в матче смогли заработать оренбуржцы на правом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего пошла подача в центр и Гойкович пробивал головой, но мяч полетел выше ворот.
    • 17'
      Букмекеры перед матчем достаточно большим фаворитом видели "Оренбург", оценивая победу гостей примерно в 60%. Но пока что игра идёт равной - химчане фактически ни в чём не уступают своему сопернику.
    • 16'
      Руденко оказался на левом фланге атаки "Химок", откуда плотно простреливал во вратарскую площадь, но Кеняйкину удалось в падении намертво забрать мяч в руки на перехвате.
    • 15'
      Постепенно игровой темп начал расти. Обе команды стараются не задерживаться в средней зоне, а поскорее переводят мяч в зону атаки.
    • Фол, нарушение
      14'
      Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда Вера оригинально пробил пяткой, но слабо получилось - мяч по небольшой дуге прилетел в руки Лантратову.
    • Опасный момент
      13'
      "Газовики" тут же ответили своей острой атакой, которую дальним ударом под правую штангу завершал Вера, но Лантратову в броске удалось парировать мяч в сторону.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Классную атаку хозяева развили правым краем, переадресовали мяч на дальний край штрафной площади на Долгова, который в касание пробивал на исполнение в дальний нижний угол, но чуть-чуть не попал.
    • 11'
      Уже гости начали работать в активном командном прессинге на чужой половине поля, заставляя химчан суетиться при поперечных перепасовках.
    • 10'
      Длинный пас на левый фланг следовал на Печенина, который подключался вперёд, но Кирилл не сумел нормально обработать мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.
    • 9'
      Постепенно "Оренбург" начал захватывать инициативу в середине поля. Команда Марцела Лички будет стараться вести игру в этой встрече первым номером.
    • 8'
      Левым флангом провели атаку гости. После подачи в центр мяч задел защитника и полетел по высокой дуге - в центре штрафной площади Сычевой сумел выиграть борьбу и пробить по воротам головой, но слишком слабо получилось.
    • Офсайд
      7'
      Ломовицкий на левом фланге атаки хозяев поля не заметил, как его соперники поймали в офсайдную ловушку.
    • 6'
      Активно "Химки" стараются работать в высоком прессинге, но он пока что не приносит особых дивидендов. Новую контратаку оренбуржцы провели, которая закончилась плотным дальним ударом Веры, но мяч полетел намного неточно.
    • Фол, нарушение
      5'
      Левым флангом пытались быструю атаку развить гости, но мяч попал в руку Магомедову. Арбитр решил, что на жёлтую карточку этот эпизод не тянет.
    • 4'
      Спартак Гогниев находится только на трибунах. Получил главный тренер "Химок" 3 матча дисквалификации за неподобающее поведение в прошлом туре на матче с московским "Динамо".
    • 3'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах "Арены Химки". На финале женского Кубка России было куда больше публики. Но всё же вести себя публика старается достаточно громко.
    • 2'
      Небольшой сумбур на старте матча наблюдается, но обе команды явно не настроены на ударный старт матча. Будет какое-то время потрачено на разведку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 2:0 Оренбург

    Исход игры
    Химки
    15.6% (28)
    Ничья
    19.6% (35)
    Оренбург
    64.8% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.89% (85)
    Меньше
    35.11% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    83.97% (110)
    Нет
    16.03% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    30.2% (54)
    1:1 Ничья
    14.5% (26)
    1:3 Оренбург
    8.4% (15)
    2:1 Химки
    4.5% (8)
    0:1 Оренбург
    4.5% (8)
    0:2 Оренбург
    3.4% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (3)
    2:0 Химки
    1.7% (3)
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    Оренбург
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