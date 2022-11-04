Гулиев в контратаке протащил мяч вперёд по правому флангу, откуда выполнял подачу на дальнюю штангу, но как раз в эту зону никто из его партнёров по команде не набегал.

Мансилья по левому флангу за счёт дриблинга продрался в атаку, доставил мяч в центр штрафной площади, но там защитники "Химок" сыграли цепко, не позволив никому из соперников нанести удар.

В новой атаке гостей Мансилья снова пытался выполнить навес в штрафную площадку, но опорная нога предательски поехала, из-за чего мяч улетел за ворота.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Бутта Магомедов!!! По центральной оси смогли химчане продвинуться к чужой штрафной площади, Долгов скатил мяч под удар Магомедову, который с ходу пальнул в правую штангу, от которой мяч оказался в сетке.

Серьёзную заявку "Химки" подали на итоговую победу в матче. До этого подмосковная команда не могла победить в 15 матчах кряду.

Сразу же началась активность на скамейке запасных "Оренбурга". Понимает Марцел Личка, что запахло жареным, так что надо что-то менять.

Вера заработал штрафной удар в глубине поля. Заброс мяча со стандарта следовал в район правой штанги, куда набегал Гойкович, но не сумел он добраться до игрового снаряда.

Печенин подключился в атаку по левому флангу, откуда поочерёдно выполнял две прострельные передачи, но найти партнёра по команде в штрафной площадке не смог.

С дальней дистанции следовал удар по воротам хозяев поля, но выстрел на себя принял один из защитников химчан. Подбор остаётся за "Оренбургом", который продолжил свою атаку.

С левого фланга подача прошла в центр штрафной площади, где Сычевой выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, но Лантратов успел переместиться в рамке, намертво поймав мяч в руки.

Букмекеры всё ещё не уверены в возможной итоговой победе "Химок", оценивая вероятность этого события всего в 50%, хотя до финального свистка остаётся чуть более получаса игрового времени.

Если "Химки" в этом матче победят, то сравняются по очкам с "Локомотивом" и "Факелом", которые находятся в зоне переходных матчах. Борьба за выживание в чемпионате может обостриться.

Угловой на левом фланге заработали подопечные Марцела Лички стараниями Печенина, который продолжает стабильно обострять игру на своей бровке впереди.

По одному угловому с каждого из флангов подали оренбуржцы, но ни одно из этих стандартных положений не привело к какой-либо остроте у ворот Лантратова.

Без замен обошлось в перерыве матча. Не думаю, что рисунок игры кардинально поменяется в ближайшее время. Посмотрим, возможно я всё-таки ошибаюсь.

Первую атаку правым флангом повели оренбуржцы, но она закончилась только заработанным аутом, после вбрасывания которого мяч был отпасован далеко назад.

Вера выполнил пас на левый край штрафной площади на ход Мансилье, но тот нарвался на корпус защитника, из-за чего не сумел сохранить мяч в пределах поля.

После перерыва игра даже развивается более скучно, чем это было до перерыва. Вся борьба фактически сосредоточена в центральной зоне.

Гулиев немного порадовал публику эффектным акробатическим приёмом, благодаря которому на фланге сумел не позволить мячу уйти за боковую линию.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Руденко!!! Зуев с правого фланга выполнил навес в штрафную площадку в район дальней штанги на Руденко, который сначала попытался выполнить скидку в центр, но мяч попал в защитника, срикошетил обратно на Александра, и тот с ходу мощно пробил под перекладину.

Судьи, работающие на VAR, взяли небольшую паузу, пересмотрев полностью голевую атаку, не найдя в ней предпосылок для отмены гола.

"Оренбург" должен сейчас определённо прибавлять в агрессии и попытаться как можно скорее сравнять счёт в матче. "Газовики" явно не рассчитывали терять очки в матче с одним из аутсайдеров лиги.

Первый тайм окончен! Пока что без голов в Подмосковье. Отдыхаем...

45' Вера с левого фланга пошёл с мячом в центр, но в итоге собрал вокруг себя множество соперников, которые не позволили ему ни пробить, ни отдать кому-то пас.

44' Печенин с левого края сместился в центр и наносил удар по воротам, но он был блокирован. После этого Вера пытался выполнить добивание с лёту, но не попал по мячу.

43' Продолжают обе команды много ошибаться в середине поля. Не приходится нам на особый конструктив надеяться перед свистком на перерыв.

42' Два в два в контратаку выбегали оренбуржцы, но Сычевой решил не делиться мячом с Воробьёвым, однако успешным дриблинг у Владимира не получился, из-за чего потенциальный опасный момент был упущен.

41' Судья решил сделать небольшую паузу в матче, сделав замечание Руденко. Не понравилось Павлу Шадыханову, в каком положении у футболиста находились щитки и гетры.

40' "Победу, победу!" - начали скандировать оренбургские болельщики в гостевом секторе, напоминая своим любимцам, что ничья в этом матче их особо не порадует.

39' Прошёл пас к штрафной площади хозяев поля на Сычевого, но тот как-то засуетился после этого, не сумев предпринять какого-то полезного действия, хотя время на это имелось.

38' В комбинационных действиях у обеих сторон начало наблюдаться увеличение брака, которое наверняка связано с физической усталостью футболистов.

37' Достаточно незаметно первый тайм этого матча подходит к свой заключительной фазе. Нельзя сказать, что встреча получается скучной, но всё же голов мы пока что не увидели.

36' На правом фланге штрафной удар заработал Печенин. Мяч был быстро возвращён в игру, после чего подача в направлении Воробьёва следовала, но тому не удалось выиграть борьбу в воздухе.

35' В контратаке Руденко получил мяч у левого угла чужой штрафной площади, после чего попытался выполнить мягкий навес в центр, но мяч рикошетом от ноги защитника приземлился в руки Кеняйкина.

34' Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости. Флорентин выполнил навес в район дальней штанги, но там всё оказалось под контролем защитников "Химок".

33' Отбились химчане после подачи углового у своих ворот. В центральной зоне пошла борьба за подбор, в котором Долгов нарушил правила.

32' Воробьёв получил пас в полукружии штрафной площади соперника, после чего сразу наносил удар, но мяч задел ногу защитника, от которой срикошетил мяч на угловой.

31' Оренбуржцы продолжают работать в активном высоком прессинге, в то время как "Химки" уже начали постепенно уставать, снижая динамику передвижения по поля.

30' Многие ожидали сегодня большое количество забитых голов в этом матче, учитывая, как много пропускают обе команды по ходу нынешнего чемпионата, но пока что после завершившейся трети поединка на табло продолжают гореть нули.

29' А теперь после прострела с правого края от Эктова Мансилья пробивал в касание из пределов штрафной площади, но на этот раз немного промахнулся, так как ему пришлось прибивать немного из-под себя.

28' Вера сбросил мяч на левый край штрафной площади на Мансилью, который прицельно пробивал в дальний нижний угол ворот, но в броске Лантратову удалось отбить мяч во фланг.

27' Печенин по левому краю снова подключился вперёд, на этот раз низом попытавшись найти пасом в штрафной площади Сычевого, но сработали на перехвате защитники "Химок".

26' Гулиев на скорости сместился с правого фланга в центр, после чего с полного хода пробивал по воротам с левой ноги, но мяч на пару-тройку метров мимо цели полетел.

25' На повторе показалось, что Сычевой в прошлом эпизоде в момент паса находился в положении "вне игры", так что в случае точного удара гол мог бы быть и отменён.

24' Отобрали мяч оренбуржцы в прессинге на чужой половине поля. Печенин после этого выполнил диагональный навес в штрафную площадку на Сычевого, который пробил головой, но не попал в дальний угол ворот.

23' Правым флангом хозяева поля попытались продвинуться вперёд, но чётко сработали обороняющиеся игроки гостей из Оренбурга, решив просто выбить мяч в аут.

22' "Оренбургский Газовик!" - дружно скандируют болельщики на гостевом фан-секторе. Местная публика в последние минуты как-то затихла.

21' Активно Сычевой старается перемещаться по полю, но рядом с ним всегда есть соперника, а нередко и два защитника. Побаиваются химчане одного из лучших бомбардиров чемпионата.

20' Идову гости попытались запрессинговать на чужой половине поля, но защитник "Химок" всё-таки разобрался в ситуации, успев отпасовать мяч на Лантратова.

19' Обе команды стараются развивать свои атаки, используя всю ширину поля. Таким образом они стараются растягивать оборонительные порядки соперника.

18' Первый угловой в матче смогли заработать оренбуржцы на правом фланге. Разыгран был мяч накоротке, после чего пошла подача в центр и Гойкович пробивал головой, но мяч полетел выше ворот.

17' Букмекеры перед матчем достаточно большим фаворитом видели "Оренбург", оценивая победу гостей примерно в 60%. Но пока что игра идёт равной - химчане фактически ни в чём не уступают своему сопернику.

16' Руденко оказался на левом фланге атаки "Химок", откуда плотно простреливал во вратарскую площадь, но Кеняйкину удалось в падении намертво забрать мяч в руки на перехвате.

15' Постепенно игровой темп начал расти. Обе команды стараются не задерживаться в средней зоне, а поскорее переводят мяч в зону атаки.

14' Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали гости. Подача последовала в район 11-метровой отметки, откуда Вера оригинально пробил пяткой, но слабо получилось - мяч по небольшой дуге прилетел в руки Лантратову.

13' "Газовики" тут же ответили своей острой атакой, которую дальним ударом под правую штангу завершал Вера, но Лантратову в броске удалось парировать мяч в сторону.

12' ОПАСНО! Классную атаку хозяева развили правым краем, переадресовали мяч на дальний край штрафной площади на Долгова, который в касание пробивал на исполнение в дальний нижний угол, но чуть-чуть не попал.

11' Уже гости начали работать в активном командном прессинге на чужой половине поля, заставляя химчан суетиться при поперечных перепасовках.

10' Длинный пас на левый фланг следовал на Печенина, который подключался вперёд, но Кирилл не сумел нормально обработать мяч, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

9' Постепенно "Оренбург" начал захватывать инициативу в середине поля. Команда Марцела Лички будет стараться вести игру в этой встрече первым номером.

8' Левым флангом провели атаку гости. После подачи в центр мяч задел защитника и полетел по высокой дуге - в центре штрафной площади Сычевой сумел выиграть борьбу и пробить по воротам головой, но слишком слабо получилось.

7' Ломовицкий на левом фланге атаки хозяев поля не заметил, как его соперники поймали в офсайдную ловушку.

6' Активно "Химки" стараются работать в высоком прессинге, но он пока что не приносит особых дивидендов. Новую контратаку оренбуржцы провели, которая закончилась плотным дальним ударом Веры, но мяч полетел намного неточно.

5' Левым флангом пытались быструю атаку развить гости, но мяч попал в руку Магомедову. Арбитр решил, что на жёлтую карточку этот эпизод не тянет.

4' Спартак Гогниев находится только на трибунах. Получил главный тренер "Химок" 3 матча дисквалификации за неподобающее поведение в прошлом туре на матче с московским "Динамо".

3' Не очень много болельщиков собралось на трибунах "Арены Химки". На финале женского Кубка России было куда больше публики. Но всё же вести себя публика старается достаточно громко.

2' Небольшой сумбур на старте матча наблюдается, но обе команды явно не настроены на ударный старт матча. Будет какое-то время потрачено на разведку.